Мы отправимся в путешествие по воде на всесезонном экологически чистом комфортном водном транспорте города. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей района Дорогомилово, увидите новые интересные проекты на набережных города (ЖК «Бадаевский»), а также исторические сооружения: гостиницу «Украина», Дом Правительства и т. д.
Описание водной прогулки
Что вас ожидает:
- Пройдемся по набережной Тараса Шевченко, откуда открываются самые удачные и завораживающие виды на Московский Международный Деловой Центр Москва-Сити. Рассмотрим и сфотографируем небоскребы, узнаем их историю и выучим названия.
- Прогуляемся по самому первому сооружению Делового центра, мосту Багратион.
• Побываем в Москва-Сити, посетим роскошные лобби башен, увидим арт-объекты Сити и обсудим преимущества и недостатки жизни в городе будущего. Важная информация:
- Программа экскурсии: 30 мин прогулка на электросудне; 60-90 мин пешеходная экскурсия по ММДЦ Москва-Сити.
- По вашему запросу прогулка может завершиться на смотровой площадке, в кафе или ресторане, в зависимости от пожеланий и состава группы. пешеходная экскурсия по ММДЦ Москва-Сити.
- Билеты на речной трамвай оплачиваются самостоятельно непосредственно при проходе на трамвайчик. Оплата только банковской картой или картой «Тройка».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Киевский вокзал
- Гостиница «Украина»
- Дом Правительства
- ЖК «Бадаевский»
- Трехгорная мануфаткура
- ЦМТ
- Экспоцентр
- Мост Багратион
- ММДЦ Москва-Сити
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на речной трамвай (оплачиваются самостоятельно)
- Посещение смотровых площадок Москва-Сити
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Киевский», пристань Дорогомиловского район
Завершение: Афимолл Сити, Пресненская набережная, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Программа экскурсии: 30 мин прогулка на электросудне 60-90 мин пешеходная экскурсия по ММДЦ Москва-Сити
- По вашему запросу прогулка может завершиться на смотровой площадке, в кафе или ресторане, в зависимости от пожеланий и состава группы
- Пешеходная экскурсия по ММДЦ Москва-Сити
- Билеты на речной трамвай оплачиваются самостоятельно непосредственно при проходе на трамвайчик. Оплата только банковской картой или картой «Тройка»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
