Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы отправимся в путешествие по воде на всесезонном экологически чистом комфортном водном транспорте города. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей района Дорогомилово, увидите новые интересные проекты на набережных города (ЖК «Бадаевский»), а также исторические сооружения: гостиницу «Украина», Дом Правительства и т. д.