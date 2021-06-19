Отель 🏨 Cosmos располагается возле станции метров ВДНХ, а так же самого выставочного центра ВДНХ и входящего в него парка. Как добраться до гостиницы, какие там цены, как забронировать номер, немного истории 📖 и описание «Космоса»

«Космос» – один из самых популярных отелей столицы. Величественная архитектура, выгодное расположение, богатый номерной фонд – список достоинств можно продолжать действительно долго. На нашем сайте вы найдете самую подробную информацию об отеле, его номерах и услугах, предлагаемых гостям!

Отель Космос в Москве

Немного истории

Отель «Космос» распахнул свои двери для посещения гостей еще в 1980 году. Изначально он предполагал размещение гостей и спортсменов, приехавших в столицу на Олимпийские игры. Разумеется, с тех самых пор он потерпел немало изменений, касающихся номерного фонда и внутренней инфраструктуры.

Сегодняшний «Космос» - это абсолютно уникальный отель, в котором созданы все условия для максимально комфортного отдыха. При этом он сохранил очарование минувшей эпохи. В оформлении интерьера помещений общего предназначения – холлов, лестничных и коридорных маршей, встречаются предметы быта СССР. При этом они идеально увязаны с общей стилистической концепцией.

Информация о расположении

Слева виден отель Космос с территории ВДНХ

Одним из самых главных преимуществ «Космоса» можно выделить факт выгодной локации. Отель расположен на северо-востоке Москвы, в Алексеевском районе рядом с ВДНХ. В шаговой доступности также располагаются такие популярные туристические локации как Лосиный остров, парк Сокольники, Останкинская башня и главный ботанический сад РАН.

Разумеется, инфраструктура района развита на самом высоком уровне. Рядом находятся различные рестораны, бары, кафе и прочие объекты социально-досуговой сферы. Кроме того, в паре минут ходьбы от территории «Космоса» находятся аптечные пункты, супермаркеты, отделения банков, салоны красоты.

Отличается локация и очень хорошей транспортной доступностью, благодаря которой гости отеля могут быстро добраться в любую точку столицы с минимальными временными затратами. Прямо с территории есть очень удобный выезд на проспект Мира – одну из ключевых артерий столицы.

В 5 минутах ходьбы от отеля находится станция метро, а также остановка общественного транспорта, который курсирует с завидной регулярностью.

Как добраться до отеля?

Если вы приезжаете в Москву поездом, то от вокзала нужно добраться до ближайшей станции метро, а затем – доехать до станции ВДНХ и следовать навигационным указателям. Впрочем, вероятность того, что вы пройдете мимо отеля, сводится к минимуму. Огромное 25-этажное здание видно издалека.

Из аэропорта Шереметьево – доехать на аэроэкспрессе до Белорусского вокзала, затем спуститься в метро и по коричневой ветке доехать до станции «Проспект Мира», сделать пересадку на оранжевую ветку до станции «ВДНХ»;

– доехать на аэроэкспрессе до Белорусского вокзала, затем спуститься в метро и по коричневой ветке доехать до станции «Проспект Мира», сделать пересадку на оранжевую ветку до станции «ВДНХ»; Из аэропорта Домодедово – аэроэкспресс до Павелецкого вокзала. Затем – на коричневую ветку станции «Павелецкая» до «Проспекта Мира» и оттуда до «ВДНХ»;

– аэроэкспресс до Павелецкого вокзала. Затем – на коричневую ветку станции «Павелецкая» до «Проспекта Мира» и оттуда до «ВДНХ»; Из аэропорта Внуково– доехать до Киевского вокзала на аэроэкспрессе, спуститься на одноименную станцию коричневой ветки. Затем следовать указаниям, актуальным для двух вышеперечисленных случаев.

Самый простой способ – это заказать такси или же взять автомобиль в аренду. Поскольку отель располагает собственной стоянкой, проблем с парковочным пространством точно не возникнет.

Внутренняя инфраструктура отеля

Ночной клуб «Солярис» Крытый бассейн

Кроме выгодного расположения, «Космос» также может похвастаться вполне самодостаточной внутренней инфраструктурой, которая делает отдых и времяпрепровождение здесь максимально комфортабельными и приятными.

Собственный фитнес-центр;

Ночной клуб «Солярис»;

Конференц-центр;

Салон красоты и барбершоп;

Коворкинг-пространство.

Фитнес-центр располагает бассейном, площадью 240 м2. Длина дорожки здесь превышает 20 м, что делает его одним из самых крупных бассейнов среди столичных отелей. За счет системы подогрева воды, он доступен для круглогодичного использования. Есть и детская водная зона, отличающаяся небольшой глубиной.

Также в состав отеля входит 5 ресторанов: Empress Hall, Венское кафе, «Калинка», «Планета Космос» и «Терраса». Заведения могут похвастаться богатым выбором блюд и напитков в меню, которые к тому же славятся и прекрасными вкусовыми характеристиками. В каждом из ресторанов регулярно проводятся развлекательные мероприятия и концерты.

Услуги гостиницы «Космос»

Гости могут пользоваться круглосуточными услугами консьерж-сервиса, специалисты которого всегда готовы прийти на помощь в решении самых разных вопросов: забронировать столик в ресторане, заказать билеты на самолет и т.д.

Также «Космос» предлагает своим гостям определенные наборы услуг, входящие в определенную пакетную программу. К примеру, у пар большой популярностью пользуется пакет «Романтический PRO», который включает в себя не только проживание в номере выбранной категории, но и завтрак с ужином в ресторанах на территории, а также комплимент от отеля и возможность раннего заезда, подробнее на сайте.

Что доступно гостям:

Бесплатный Wi-Fi;

Прачечная;

Организация экскурсионных программ;

Визовая поддержка;

Камера хранения;

Заказ еды в номер.

Возможно размещение вместе с домашними питомцами.

В ресторанах и кафе на территории доступна организация разного рода мероприятий – банкетов, корпоративов, свадеб и выпускных балов.

Номера и апартаменты

Бизнес-номер Стандартный Люкс-Гранд Апартаменты

На выбор гостей представлены номера различных категорий: от стандарта до представительского люкса. Также гости могут выбрать размещение в апартаментах, которые отличаются внушительной квадратурой и наличием отдельной гостиной комнаты.

Все номера, входящие в состав «Космоса», отличаются стильным интерьером, наличием климатического оборудования, а также прекрасными видовыми характеристиками. Также весь номерной фонд располагает индивидуальными санузлами – с ванной или душевой кабинкой.

Самый бюджетный вариант – это размещение в номере категории «стандарт». Ценителям комфорта стоит обращать внимание номера категории «люкс», «полулюкс» и «бизнес».