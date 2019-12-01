В популярнейшем парке 🌳 Сокольники обустроены пруды и прогулочные дорожки, физкультурно-оздоровительный комплекс и танцевальный зал. Собаководы имеют возможность тренировать своих любимцев, а увлеченные каллиграфией посетить музей 🖼. Как добраться, какое метро 🚇, какие мероприятия проходят, а так же много новых и старых фото Сокольников

Деревянная арка в парке Сокольники Колесо обозрения

В более далекие от нас времена, в XIV—XVI столетиях местность представляла собою леса, где любили охотиться русские цари. Они увлекались особым методом ловли — соколиной охотой. Заводчики птиц назывались сокольниками.

На исходе XVII здесь образовались рощи: Сокольничья, Оленья и Алексеевская. Позже по повелению Петра I была прорублена просека, где устраивались гулянья. Ее назвали «Майский просек», так как наиболее часто устраиваемое празднество отмечали 1 мая. Инициаторами торжества были шведы, плененные и поселенные в этой части подмосковного леса. От них традиция встречать весенний праздник перешла и к русским.

Сокольники от давних времен до наших дней 5 1 отзыв 3000 ₽ за чел. Погулять по тихому и уютному району в центре Москвы и узнать его богатую историю

Общая краткая информация

Парк считается крупнейшим во всей Европе . В нем можно не только прогуляться по красивейшим аллеям, но и заняться спортом, посмотреть выставочную экспозицию, перекусить в уютных кафешках.

. В нем можно не только прогуляться по красивейшим аллеям, но и заняться спортом, посмотреть выставочную экспозицию, перекусить в уютных кафешках. Адрес: Сокольнический Вал, 1/1, Москва 107014, Россия.

Официальный сайт: http://park.sokolniki.com/.

Часы посещения: 10:00—23:00.

Вход бесплатный.

Справочное бюро к услугам посетителей ежедневно с 9:00— 20:00. Телефон: +7 (499) 39-39-222.

Кому это интересно

Парк Сокольники, Москва, Россия Современная инсталляция, добавляющая еще больше очарования клумбе

Территория парка дает возможность отдыха для всех членов семьи. Детям полюбились действующие аттракционы, а более старшим по возрасту — мастер-классы, выставки, спортивные секции. Для танцоров-любителей предоставлена Веранда, а для желающих просто пройтись по свежему воздуху проложены удобные прогулочные дорожки.

Расположение

Парк Сокольники, улица Сокольнический Вал, Москва, Россия

Площадь насаждений и развлечений впечатляет своими размерами — 600 га. Он расположен в Восточном округе столицы. В северной части его ограничивает Ростокинский проезд, с западной — линия Ярославской железной дороги, с южной — Сокольнический вал.

Сюда практичнее всего добираться по красной ветке метро. Остановка так и называется «Сокольники». Как только подниметесь на поверхность, 5 минут, и вы у цели.

Пролегают здесь маршруты и общественного транспорта:

Автобус: № Т32, 40, 75, 78, 122, 140, 265, 975;

Маршрутное такси: № 716;

Маршрутное такси: № 716; Троллейбус: № 14, 41.

Возле самого владения оборудованы парковки, но, как правило, они всегда заняты. Если не хочется толкаться в общественном транспорте, можно воспользоваться услугами такси. Достойными перевозчиками себя зарекомендовали: «Московское», «Бонус», «Ё», «Престиж», «1000 такси», «Везёт», «Яндекс», «Максим», Городское «ООО».

История

История парка Сокольники

После войны 1812 года лесному хозяйству долго пришлось восстанавливаться, многие из деревьев были вырублены для строительства домов сгоревшей Москвы. Но уже в 40-е годы Сокольничью рощу перепланировали, и проложили просеки-аллеи. Вдоль каждой из них высадили деревья конкретной породы: 1-го и 3-го просеков — берёзы, 2-го и 6-го — вязы, 4-го — клёны, 5-го — ясени, Майского просека — лиственницы.

Популярный московский парк в современном понятии возник в 1878 году, когда его выкупили власти. В 1883 году построили ротонду, в которой звучала музыка. Позже, в 1896 году, в Оленьей роще построили плотину, благодаря которой возникли пруды.

После свершения Октябрьской революции и Гражданской войны лесопарк долгий период был не ухожен и находился в запустении. Только в 1931 году ему придали статус городского, и вновь начали благоустраивать. Работы было решено вести по плану архитектора В.Долганова. В 1936-38 годах была проведена большая реконструкция, после которой заработали аттракционы, кафе, рестораны. Открылся концертный зал. Но начинаниям помешала Великая Отечественная война, во время которой пришлось приостановить деятельность объекта. В связи с приближающимися боевыми действиями здесь были организованы стрелковые и танковая дивизия, существовали предприятия, обеспечивающие военные нужды.

Как только от Москвы были отбиты фашистские войска, постепенно начали открываться Танцевальная веранда, Зеленый театр, эстрада и кинотеатр. Деятельность по сохранению зеленых насаждений не прерывалась никогда. Их бережно оберегали и в трудный период жизни города и страны.

Центральный вход в парк

Следующий этап восстановления приходится на эпоху Н.Хрущева. Ко времени проведения в Советском Союзе в 1959 году Международной выставки промышленных достижений Соединенных Штатов были выстроены демонстрационные залы и павильоны. На ее открытие приезжал президент Р. Никсон. Позднее все строения объединили в общий выставочный комплекс, функционирующий до сих пор.

В конце XX— начале XXI веков зона все больше увеличивается и обустраивается различными объектами. Потребовалась реконструкция, осуществлявшаяся в 2012-14 годах. Был проведен конкурс на проект нового, современного стиля, что позволило сделать его еще более комфортным для занятий спортом и проведения досуга. В проекте особо выделены лес, лесопарковая зона и прогулочные аллеи.

Чем там заняться

5 сентября 2015 года был торжественно открыт Музей истории, в котором действует постоянная экспозиция с рассказом о том, чем являлась эта местность на протяжении многих лет для московских семей. В формате выставок каждые 4 месяца меняется рассказ об эпохе ее существования. Это может быть «царское» (до начала XVIII в.), «императорское» (XVIII в. — 1917 г.) или «новое» (1917–2010-е) время.

Работает ежедневно, кроме понедельника, в будни 15:00 — 19:00, в выходные и праздничные дни 10:00 — 19:00 (обеденный перерыв 13:00 — 14:00). Билет при самостоятельном осмотре стоит 50 рублей, в составе экскурсионной группы — 150.

Музей «Фабрика елочной игрушки»

Карта музея "Фабрика ёлочной игрушки" Музей "Фабрика ёлочной игрушки"

В настоящее время работает выставка, повествующая об истории и технологии изготовления стеклянной елочной игрушки. Посетители в непринужденной обстановке узнают об обычаях празднования новогоднего праздника во всех уголках планеты и самостоятельно изготовить интересную елочную игрушку своими руками на мастер-классе опытного педагога.

Билет стоит в будние дни 400 рублей, в субботу и воскресенье — 500. Экспозиция продолжит демонстрацию до 12 января 2020 года.

Есть чем заняться в парке и летом, и зимой

Хаски-парк в Сокольниках Летний кинотеатр «Пионер» на территории парка Сокольники Каток, Сокольники

По всей территории разбросаны детские игровые площадки, позволяющие деткам весело играть с ровесниками.

Для скейтбордистов предусмотрен специальный корт, крытый навесом, что дает возможность кататься в любую погоду. Его посещение бесплатно.

4 января 1918 года на территории открыт Хаски-парк. Здесь выстроены настоящие чумы, а охраняют их северные собаки. Выставочный центр работает круглогодично. Это образовательное учреждение позволяет, не уезжая далеко из Москвы, познакомиться с жизнью и обычаями народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Здесь проводятся мастер-классы по навыкам национальных игр, как обустроить жилище ли разбить лагерь в лесу. Дети в восторге от прогулок с собаками, они помогают расслабиться и снять напряжение городской суеты. Общение с животными приучает ребенка любить братьев наших меньших.

Часы работы: 10:00 — 18:00 ежедневно.

Билет на экскурсию «Большое приключение с хаски» стоит в будние дни 300 рублей, в выходные — 400. Дети до 5 лет бесплатно.

На мастер-классе «В поисках неизведанной земли» дети могут узнать о том, как осуществляются путешествия полярников и прокатиться на собачьей упряжке. С помощью инструктора они изготовят амулет на удачу, и пройдут веревочный курс.

2 –часовая программа рассчитана на детишек 6-12 лет и проводится по мере набора группы. Ее посещение оценивается в 1000 рублей в будни, и 1200 в субботу и воскресенье.

Зимой дополнительно можно покататься на собачьей упряжке. Стоит такое удовольствие 600 рублей.

В холодное время года для катания на собаках детей необходимо правильно одеть. Одежда не должна стеснять во время игр, и не позволять замерзнуть.

Веревочный парк "ПандаПарк", Сокольники

Во всем мире приобрели популярность детские комплексы, оснащенные приспособлениями для лазания. Так «Панда-парк» предназначен для детишек 4—12 лет. В нем разработаны различные веревочные маршруты с различным уровнем сложности, которые проходятся под наблюдением опытных инструкторов. Парк действует ежедневно с 11:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00.

Цены на посещение:

Детская трасса со страховкой — 600;

маршрут «Яркий» / «Веселый» — 500;

2 детских маршрута — 700;

путь «Храбрый» — от 800;

трасса «Экстремальный» — от 900;

все пути 2 и 3 уровня сложности — от 2000.

Веревочные комплексы принимают всех желающих: и взрослых, и детей. Главное, чтобы вес не превышал 120 кг, а рост — 2,1 м.

Детский верёвочный парк FunГрад (Парк Сокольники)

Другой подобный аттракцион на территории Сокольников «FunГрад» открыт с 10:00 до 22:00. Билет 500 рублей в будние дни, 700 в субботу и воскресенье. Если вам не захочется уходить, то в любой день 2–часовое занятие стоит 1200 рублей.

Здесь же, в «FunГрад», обустроен автогород со светофорами, знаками дорожного движения и полицейским. В игровой форме дети от 2 до 10 лет знакомятся с правилами дорожного движения. Билет на 15- минутное посещение городка стоит 300 рублей, 30-минутное — 500 рублей.

Летний кинотеатр «Пионер» открыт ежедневно с мая по октябрь. Картину покажут в любом случае, даже если соберется всего 10 человек. Демонстрируют не только старые полюбившиеся киноленты, но и новинки киноиндустрии. Стоимость посещения зависит от местонахождения кресла и начинается от 300 рублей.

На случай дождливой или холодной погоды предусмотрена выдача пледа или плаща. А вот посидеть можно и на мягкой подушке.

«The Баssейн», парк Сокольники

«The Баssейн» функционирует летом каждый день. Вообще-то их два: один — для взрослых, другой — с горками для малышни. Здесь предложат взять на прокат полотенце или шезлонг, поиграть в пинг-понг и пляжный волейбол, а затем перекусить в одном из кафе. Для детей работают аниматоры, а в выходные — все желающие танцуют под зажигательную музыку дискотеки. Скучно не будет никому.

Часы работы комплекса: 10:00–22:00.

Сокольники — место динамичного отдыха для жителей и гостей столицы. Поэтому нелишним будет размяться и покататься на велосипеде или на коньках.

На специализированной аллее можно арендовать не только двухколесного друга, но и другую велосипедную экипировку. Кроме того, в прокат предлагают велоавтомобили, самокаты, ролики.

В холодное время действует каток. Он начинает регулярную работу с ноября, а завершает в марте. Кататься здесь очень приятно, звучит музыка, функционирует прокат инвентаря.

Часы работы: 10:00 — 0:00 ежедневно. Стоимость посещения 300 рублей в будние дни и 400 в выходной.

Администрация парка предусмотрела реализацию Единого билета на посещение комплекса, заинтересующего прежде всего семейных гостей. Он дает возможность посетить несколько выставок и познавательных мастер-классов. А, если не удастся посмотреть все в один день, то экскурсии можно продолжить в другое удобное время.

Существуют три вида Единого билета.

Единый билет «Интересный парк» стоимостью 400 рублей.

В него включены посещения Музея парка истории «Сокольников», Орнитария и кафе «Меркато», где гостям предлагают стакан лимонада.

Единый билет «Интересный парк +» за 900 рублей.

Программа включает:

контактный зоопарк «Живой уголок» с возможностью фотосъемки;

посещение Музея парка истории «Сокольников»;

Орнитарий;

кафе «Меркато».

Единый билет «Интересный парк Максимум» стоит 1250 рублей.

Он позволяет к стандартному набору добавить посещение «Хаски-парка».

Сувениры из Сокольников

Сувенирная продукция парка Сокольники

Для всех желающих ежегодно обновляется фирменная сувенирная продукция. Так в 2019 году можно было приобрести экологичную сумку из ткани и деревянные карандаши с символикой объекта. Холщовая сумка поможет запастись всем необходимым для посещения территории парка.

Что следует успеть посмотреть

Путешествие в Рождество в парке "Сокольники"

30 декабря 2019 года заканчивает работу интерактивная выставка Музея фокусов и иллюзий. На ней представлены разнообразные аттракционы «Исчезновение тела», «Левитация», «Полёт на метле», в которых могут участвовать все желающие. Кроме того можно потрогать любой экспонат, чтобы попытаться проникнуть в его тайны.