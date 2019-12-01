В более далекие от нас времена, в XIV—XVI столетиях местность представляла собою леса, где любили охотиться русские цари. Они увлекались особым методом ловли — соколиной охотой. Заводчики птиц назывались сокольниками.
На исходе XVII здесь образовались рощи: Сокольничья, Оленья и Алексеевская. Позже по повелению Петра I была прорублена просека, где устраивались гулянья. Ее назвали «Майский просек», так как наиболее часто устраиваемое празднество отмечали 1 мая. Инициаторами торжества были шведы, плененные и поселенные в этой части подмосковного леса. От них традиция встречать весенний праздник перешла и к русским.
Общая краткая информация
- Парк считается крупнейшим во всей Европе. В нем можно не только прогуляться по красивейшим аллеям, но и заняться спортом, посмотреть выставочную экспозицию, перекусить в уютных кафешках.
- Адрес: Сокольнический Вал, 1/1, Москва 107014, Россия.
- Официальный сайт: http://park.sokolniki.com/.
- Часы посещения: 10:00—23:00.
- Вход бесплатный.
- Справочное бюро к услугам посетителей ежедневно с 9:00— 20:00. Телефон: +7 (499) 39-39-222.
Кому это интересно
Территория парка дает возможность отдыха для всех членов семьи. Детям полюбились действующие аттракционы, а более старшим по возрасту — мастер-классы, выставки, спортивные секции. Для танцоров-любителей предоставлена Веранда, а для желающих просто пройтись по свежему воздуху проложены удобные прогулочные дорожки.
Расположение
Площадь насаждений и развлечений впечатляет своими размерами — 600 га. Он расположен в Восточном округе столицы. В северной части его ограничивает Ростокинский проезд, с западной — линия Ярославской железной дороги, с южной — Сокольнический вал.
Сюда практичнее всего добираться по красной ветке метро. Остановка так и называется «Сокольники». Как только подниметесь на поверхность, 5 минут, и вы у цели.
Пролегают здесь маршруты и общественного транспорта:
- Автобус: № Т32, 40, 75, 78, 122, 140, 265, 975;
Маршрутное такси: № 716;
- Троллейбус: № 14, 41.
Возле самого владения оборудованы парковки, но, как правило, они всегда заняты. Если не хочется толкаться в общественном транспорте, можно воспользоваться услугами такси. Достойными перевозчиками себя зарекомендовали: «Московское», «Бонус», «Ё», «Престиж», «1000 такси», «Везёт», «Яндекс», «Максим», Городское «ООО».
История
После войны 1812 года лесному хозяйству долго пришлось восстанавливаться, многие из деревьев были вырублены для строительства домов сгоревшей Москвы. Но уже в 40-е годы Сокольничью рощу перепланировали, и проложили просеки-аллеи. Вдоль каждой из них высадили деревья конкретной породы: 1-го и 3-го просеков — берёзы, 2-го и 6-го — вязы, 4-го — клёны, 5-го — ясени, Майского просека — лиственницы.
Популярный московский парк в современном понятии возник в 1878 году, когда его выкупили власти. В 1883 году построили ротонду, в которой звучала музыка. Позже, в 1896 году, в Оленьей роще построили плотину, благодаря которой возникли пруды.
После свершения Октябрьской революции и Гражданской войны лесопарк долгий период был не ухожен и находился в запустении. Только в 1931 году ему придали статус городского, и вновь начали благоустраивать. Работы было решено вести по плану архитектора В.Долганова. В 1936-38 годах была проведена большая реконструкция, после которой заработали аттракционы, кафе, рестораны. Открылся концертный зал. Но начинаниям помешала Великая Отечественная война, во время которой пришлось приостановить деятельность объекта. В связи с приближающимися боевыми действиями здесь были организованы стрелковые и танковая дивизия, существовали предприятия, обеспечивающие военные нужды.
Как только от Москвы были отбиты фашистские войска, постепенно начали открываться Танцевальная веранда, Зеленый театр, эстрада и кинотеатр. Деятельность по сохранению зеленых насаждений не прерывалась никогда. Их бережно оберегали и в трудный период жизни города и страны.
Следующий этап восстановления приходится на эпоху Н.Хрущева. Ко времени проведения в Советском Союзе в 1959 году Международной выставки промышленных достижений Соединенных Штатов были выстроены демонстрационные залы и павильоны. На ее открытие приезжал президент Р. Никсон. Позднее все строения объединили в общий выставочный комплекс, функционирующий до сих пор.
В конце XX— начале XXI веков зона все больше увеличивается и обустраивается различными объектами. Потребовалась реконструкция, осуществлявшаяся в 2012-14 годах. Был проведен конкурс на проект нового, современного стиля, что позволило сделать его еще более комфортным для занятий спортом и проведения досуга. В проекте особо выделены лес, лесопарковая зона и прогулочные аллеи.
Чем там заняться
5 сентября 2015 года был торжественно открыт Музей истории, в котором действует постоянная экспозиция с рассказом о том, чем являлась эта местность на протяжении многих лет для московских семей. В формате выставок каждые 4 месяца меняется рассказ об эпохе ее существования. Это может быть «царское» (до начала XVIII в.), «императорское» (XVIII в. — 1917 г.) или «новое» (1917–2010-е) время.
Работает ежедневно, кроме понедельника, в будни 15:00 — 19:00, в выходные и праздничные дни 10:00 — 19:00 (обеденный перерыв 13:00 — 14:00). Билет при самостоятельном осмотре стоит 50 рублей, в составе экскурсионной группы — 150.
Музей «Фабрика елочной игрушки»
В настоящее время работает выставка, повествующая об истории и технологии изготовления стеклянной елочной игрушки. Посетители в непринужденной обстановке узнают об обычаях празднования новогоднего праздника во всех уголках планеты и самостоятельно изготовить интересную елочную игрушку своими руками на мастер-классе опытного педагога.
Билет стоит в будние дни 400 рублей, в субботу и воскресенье — 500. Экспозиция продолжит демонстрацию до 12 января 2020 года.
Есть чем заняться в парке и летом, и зимой
По всей территории разбросаны детские игровые площадки, позволяющие деткам весело играть с ровесниками.
Для скейтбордистов предусмотрен специальный корт, крытый навесом, что дает возможность кататься в любую погоду. Его посещение бесплатно.
4 января 1918 года на территории открыт Хаски-парк. Здесь выстроены настоящие чумы, а охраняют их северные собаки. Выставочный центр работает круглогодично. Это образовательное учреждение позволяет, не уезжая далеко из Москвы, познакомиться с жизнью и обычаями народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Здесь проводятся мастер-классы по навыкам национальных игр, как обустроить жилище ли разбить лагерь в лесу. Дети в восторге от прогулок с собаками, они помогают расслабиться и снять напряжение городской суеты. Общение с животными приучает ребенка любить братьев наших меньших.
Часы работы: 10:00 — 18:00 ежедневно.
Билет на экскурсию «Большое приключение с хаски» стоит в будние дни 300 рублей, в выходные — 400. Дети до 5 лет бесплатно.
На мастер-классе «В поисках неизведанной земли» дети могут узнать о том, как осуществляются путешествия полярников и прокатиться на собачьей упряжке. С помощью инструктора они изготовят амулет на удачу, и пройдут веревочный курс.
2 –часовая программа рассчитана на детишек 6-12 лет и проводится по мере набора группы. Ее посещение оценивается в 1000 рублей в будни, и 1200 в субботу и воскресенье.
Зимой дополнительно можно покататься на собачьей упряжке. Стоит такое удовольствие 600 рублей.
В холодное время года для катания на собаках детей необходимо правильно одеть. Одежда не должна стеснять во время игр, и не позволять замерзнуть.
Во всем мире приобрели популярность детские комплексы, оснащенные приспособлениями для лазания. Так «Панда-парк» предназначен для детишек 4—12 лет. В нем разработаны различные веревочные маршруты с различным уровнем сложности, которые проходятся под наблюдением опытных инструкторов. Парк действует ежедневно с 11:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00.
Цены на посещение:
- Детская трасса со страховкой — 600;
- маршрут «Яркий» / «Веселый» — 500;
- 2 детских маршрута — 700;
- путь «Храбрый» — от 800;
- трасса «Экстремальный» — от 900;
- все пути 2 и 3 уровня сложности — от 2000.
Веревочные комплексы принимают всех желающих: и взрослых, и детей. Главное, чтобы вес не превышал 120 кг, а рост — 2,1 м.
Другой подобный аттракцион на территории Сокольников «FunГрад» открыт с 10:00 до 22:00. Билет 500 рублей в будние дни, 700 в субботу и воскресенье. Если вам не захочется уходить, то в любой день 2–часовое занятие стоит 1200 рублей.
Здесь же, в «FunГрад», обустроен автогород со светофорами, знаками дорожного движения и полицейским. В игровой форме дети от 2 до 10 лет знакомятся с правилами дорожного движения. Билет на 15- минутное посещение городка стоит 300 рублей, 30-минутное — 500 рублей.
Летний кинотеатр «Пионер» открыт ежедневно с мая по октябрь. Картину покажут в любом случае, даже если соберется всего 10 человек. Демонстрируют не только старые полюбившиеся киноленты, но и новинки киноиндустрии. Стоимость посещения зависит от местонахождения кресла и начинается от 300 рублей.
На случай дождливой или холодной погоды предусмотрена выдача пледа или плаща. А вот посидеть можно и на мягкой подушке.
«The Баssейн» функционирует летом каждый день. Вообще-то их два: один — для взрослых, другой — с горками для малышни. Здесь предложат взять на прокат полотенце или шезлонг, поиграть в пинг-понг и пляжный волейбол, а затем перекусить в одном из кафе. Для детей работают аниматоры, а в выходные — все желающие танцуют под зажигательную музыку дискотеки. Скучно не будет никому.
Часы работы комплекса: 10:00–22:00.
Сокольники — место динамичного отдыха для жителей и гостей столицы. Поэтому нелишним будет размяться и покататься на велосипеде или на коньках.
На специализированной аллее можно арендовать не только двухколесного друга, но и другую велосипедную экипировку. Кроме того, в прокат предлагают велоавтомобили, самокаты, ролики.
В холодное время действует каток. Он начинает регулярную работу с ноября, а завершает в марте. Кататься здесь очень приятно, звучит музыка, функционирует прокат инвентаря.
Часы работы: 10:00 — 0:00 ежедневно. Стоимость посещения 300 рублей в будние дни и 400 в выходной.
Администрация парка предусмотрела реализацию Единого билета на посещение комплекса, заинтересующего прежде всего семейных гостей. Он дает возможность посетить несколько выставок и познавательных мастер-классов. А, если не удастся посмотреть все в один день, то экскурсии можно продолжить в другое удобное время.
Существуют три вида Единого билета.
Единый билет «Интересный парк» стоимостью 400 рублей.
В него включены посещения Музея парка истории «Сокольников», Орнитария и кафе «Меркато», где гостям предлагают стакан лимонада.
Единый билет «Интересный парк +» за 900 рублей.
Программа включает:
- контактный зоопарк «Живой уголок» с возможностью фотосъемки;
- посещение Музея парка истории «Сокольников»;
- Орнитарий;
- кафе «Меркато».
Единый билет «Интересный парк Максимум» стоит 1250 рублей.
Он позволяет к стандартному набору добавить посещение «Хаски-парка».
Сувениры из Сокольников
Для всех желающих ежегодно обновляется фирменная сувенирная продукция. Так в 2019 году можно было приобрести экологичную сумку из ткани и деревянные карандаши с символикой объекта. Холщовая сумка поможет запастись всем необходимым для посещения территории парка.
Что следует успеть посмотреть
30 декабря 2019 года заканчивает работу интерактивная выставка Музея фокусов и иллюзий. На ней представлены разнообразные аттракционы «Исчезновение тела», «Левитация», «Полёт на метле», в которых могут участвовать все желающие. Кроме того можно потрогать любой экспонат, чтобы попытаться проникнуть в его тайны.
Особо охраняемая природная территория парка Сокольники в любой сезон года способна предложить развлечение на любой вкус и отдых для всех категорий населения. Здесь для каждого найдется занятие по душе, и никто не уйдет разочарованным. На территории можно не только хорошо провести досуг, но и перекусить между делом в нескольких кафе и ресторанчиках.