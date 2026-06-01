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Автобусом из Москвы в Беларусь: 4 города, Беловежская пуща и Хатынь

Брест, Гродно, Лида, Минск, а также Мирский замок, Коссовский дворец и усадьба Костюшко
Это будет насыщенное путешествие по популярным и нетривиальным локациям Беларуси. Вы побываете в Гродно, над которым высятся шпили костёлов и королевских резиденций.

Изучите Лиду, не раз отражавшую набеги крестоносцев, и Минск,
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где уют Троицкого предместья контрастирует со сталинским ампиром.

Увидите следы былой роскоши: мощный замок магнатов Радзивиллов, дворец аристократов Пусловских со стрельчатыми окнами и ажурной лепниной, сдержанную усадьбу дворян Костюшко.

В Брестской крепости вспомните первые дни Великой Отечественной войны, а в Хатыни — боль семей, о чьих домах напоминают лишь печные трубы.

В Беловежской пуще погуляете по реликтовому лесу и понаблюдаете за краснокнижными зубрами, а в Дудках сможете познакомиться с бортничеством, соломоплетением, ткачеством и другими старинными промыслами.

Автобусом из Москвы в Беларусь: 4 города, Беловежская пуща и Хатынь
Автобусом из Москвы в Беларусь: 4 города, Беловежская пуща и Хатынь
Автобусом из Москвы в Беларусь: 4 города, Беловежская пуща и Хатынь

Описание тура

Организационные детали

Экскурсионная программа — входит в стоимость, но оплачивается отдельно (2900 ₽), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется). В пакет входят 6 экскурсий с трансферами.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Минск

Утром отправимся в Беларусь. Переночуем в Минске.

Переезд в МинскПереезд в Минск
2 день

Мирский замок, Коссовский дворец, усадьба Костюшко

Мирский замок. Мы осмотрим крепость, часовню-усыпальницу Святополк-Мирских, домик сторожа, придорожную каплицу. Поговорим о хозяевах цитадели, былом величии и разрухе, тайнах пруда и привидении, охраняющем сокровища. Спустимся в подземелья, поднимемся на башню, увидим коллекцию оружия и доспехов, погуляем по английскому парку и итальянскому саду.

Коссовский дворец и усадьба Костюшко. Посетим романтичную крепость Пусловских в стиле неоготики с арочными окнами и нарядными башенками. Заглянем в родовое имение Тадеуша Костюшко — национального героя Польши и США.

Ночуем в Бресте.

Мирский замок, Коссовский дворец, усадьба КостюшкоМирский замок, Коссовский дворец, усадьба Костюшко
3 день

Брест, Беловежская пуща

Брест. Изучим ухоженный город на границе с Польшей. Увидим железнодорожный вокзал в стиле советского ампира и памятник «Тысячелетие Бреста», пройдём по пешеходной Советской, рассмотрим польскую застройку Ленина и обсудим профессию фонарщика. Конечно, вспомним начало Великой Отечественной войны, первые атаки немецких войск и стойкость советских солдат — исследуем руины, форты, скульптуры Брестской крепости.

Беловежская пуща. Погуляем по реликтовому лесу, некогда бывшему охотничьими угодьями князей и императоров. Понаблюдаем за животными, в том числе за редкими зубрами.

Ночуем в окрестностях Гродно.

Брест, Беловежская пущаБрест, Беловежская пуща
4 день

Гродно, Лида

Гродно (по желанию). Прикоснёмся к многовековому наследию прошлого: в центре увидим Старый и Новый замки, пожарную каланчу, еврейское гетто времён немецкой оккупации. Осмотрим храмы разных конфессий: собор Святого Франциска Ксаверия, костёл Обретения Святого Креста, монастырь бернардинцев, Борисоглебскую церковь, Большую хоральную синагогу. В районе Городница изучим площадь Тызенгауза, парк Жилибера, дом писательницы Ожешко, университет Купалы, Свято-Покровский собор. Будет время для посещения замка (по желанию).

Лида. На прогулке по городу увидим Фарный костёл Воздвижения Святого Креста, где хранится икона 14 века, привезённая миссионерами-францисканцами. Также на нашем пути встретится памятник Франциску Скорине, на который собирали средства все жители. Можно исследовать визитную карточку Лиды — готический замок Гедимина (по желанию).

Ночуем в Минске.

Гродно, ЛидаГродно, Лида
5 день

Минск, Хатынь

Минск. Погуляем по Верхнему городу, где начали селиться ещё в 12 веке. 4 столетия спустя здесь появились резиденции влиятельных и зажиточных людей. Мы осмотрим воссозданные здания: ратушу, костёл Святого Иосифа, собор Сошествия Святого Духа. Пройдём по Троицкому предместью, познакомимся с советской архитектурой в стиле сталинского ампира и современной столицей: увидим библиотеку, новый музей истории Великой Отечественной войны, резиденцию президента.

Хатынь. Посетим мемориал на месте деревни, дотла сожжённой немецкими оккупантами. Изучим объекты комплекса: крышу-плиту, кладбище, обелиски в виде печных труб, скульптуру «Непокорённый человек».

Минск, ХатыньМинск, Хатынь
6 день

Дудутки, возвращение домой

Дудутки (по желанию). Познакомимся с ремёслами: бортничеством, соломоплетением, ткачеством. Заглянем в гончарную и столярную мастерские, кузницу. Увидим старинный самогонный аппарат и хлебопекарню, а также продегустируем напитки и выпечку.

Поздним вечером вернёмся в Москву.

Дудутки, возвращение домойДудутки, возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет50 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Место в автобусе туристического класса
  • Сопровождение руководителем группы
  • Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается отдельно (2900 ₽), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется). В пакет входят 6 экскурсий с трансферами
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Обеды, ужины
  • 1-местное проживание - 10 000 ₽
  • Выбор места в автобусе - 500 ₽
  • Входные билеты:
  • Брестская крепость - 20 бел. руб. (523 ₽)
  • Беловежская пуща - 35 бел. руб. (912 ₽)
  • Усадьба Костюшко - 35 бел. руб. (912 ₽)
  • Хатынь - 10 бел. руб. (261 ₽)
  • По желанию:
  • Экскурсия по Гродно - 1000 ₽
  • Гродненский замок - 7 бел. руб. (183 ₽)
  • Лидский замок - 20 бел. руб. (523 ₽)
  • Дудутки - 3500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция МЦД "Сколково", ТЦ "Орбион", у "Вкусно и точка", 6:50
Завершение: Москва, станция МЦД "Сколково", ТЦ "Орбион", у "Вкусно и точка", 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 330 туристов
Мы туристический оператор, существующий с 2014 года. Наша компания включена в реестр Ростуризма, что говорит о высокой степени ответственности и качества с нашей стороны и многолетнем доверии со стороны туристов. Цель
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нашей компании — создание недорогих туров высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договоры с отелями, транспортными, паромными и авиакомпаниями, что дает нам возможность создавать туры по России и другим странам высокого качества по низким ценам. Будем и дальше поддерживать качество наших услуг, совершенствоваться и радовать вас!

Тур входит в следующие категории Москвы

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