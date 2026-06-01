Мирский замок. Мы осмотрим крепость, часовню-усыпальницу Святополк-Мирских, домик сторожа, придорожную каплицу. Поговорим о хозяевах цитадели, былом величии и разрухе, тайнах пруда и привидении, охраняющем сокровища. Спустимся в подземелья, поднимемся на башню, увидим коллекцию оружия и доспехов, погуляем по английскому парку и итальянскому саду.

Коссовский дворец и усадьба Костюшко. Посетим романтичную крепость Пусловских в стиле неоготики с арочными окнами и нарядными башенками. Заглянем в родовое имение Тадеуша Костюшко — национального героя Польши и США.

Ночуем в Бресте.