Изучите Лиду, не раз отражавшую набеги крестоносцев, и Минск,
Описание тура
Организационные детали
Экскурсионная программа — входит в стоимость, но оплачивается отдельно (2900 ₽), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется). В пакет входят 6 экскурсий с трансферами.
Программа тура по дням
Переезд в Минск
Утром отправимся в Беларусь. Переночуем в Минске.
Мирский замок, Коссовский дворец, усадьба Костюшко
Мирский замок. Мы осмотрим крепость, часовню-усыпальницу Святополк-Мирских, домик сторожа, придорожную каплицу. Поговорим о хозяевах цитадели, былом величии и разрухе, тайнах пруда и привидении, охраняющем сокровища. Спустимся в подземелья, поднимемся на башню, увидим коллекцию оружия и доспехов, погуляем по английскому парку и итальянскому саду.
Коссовский дворец и усадьба Костюшко. Посетим романтичную крепость Пусловских в стиле неоготики с арочными окнами и нарядными башенками. Заглянем в родовое имение Тадеуша Костюшко — национального героя Польши и США.
Ночуем в Бресте.
Брест, Беловежская пуща
Брест. Изучим ухоженный город на границе с Польшей. Увидим железнодорожный вокзал в стиле советского ампира и памятник «Тысячелетие Бреста», пройдём по пешеходной Советской, рассмотрим польскую застройку Ленина и обсудим профессию фонарщика. Конечно, вспомним начало Великой Отечественной войны, первые атаки немецких войск и стойкость советских солдат — исследуем руины, форты, скульптуры Брестской крепости.
Беловежская пуща. Погуляем по реликтовому лесу, некогда бывшему охотничьими угодьями князей и императоров. Понаблюдаем за животными, в том числе за редкими зубрами.
Ночуем в окрестностях Гродно.
Гродно, Лида
Гродно (по желанию). Прикоснёмся к многовековому наследию прошлого: в центре увидим Старый и Новый замки, пожарную каланчу, еврейское гетто времён немецкой оккупации. Осмотрим храмы разных конфессий: собор Святого Франциска Ксаверия, костёл Обретения Святого Креста, монастырь бернардинцев, Борисоглебскую церковь, Большую хоральную синагогу. В районе Городница изучим площадь Тызенгауза, парк Жилибера, дом писательницы Ожешко, университет Купалы, Свято-Покровский собор. Будет время для посещения замка (по желанию).
Лида. На прогулке по городу увидим Фарный костёл Воздвижения Святого Креста, где хранится икона 14 века, привезённая миссионерами-францисканцами. Также на нашем пути встретится памятник Франциску Скорине, на который собирали средства все жители. Можно исследовать визитную карточку Лиды — готический замок Гедимина (по желанию).
Ночуем в Минске.
Минск, Хатынь
Минск. Погуляем по Верхнему городу, где начали селиться ещё в 12 веке. 4 столетия спустя здесь появились резиденции влиятельных и зажиточных людей. Мы осмотрим воссозданные здания: ратушу, костёл Святого Иосифа, собор Сошествия Святого Духа. Пройдём по Троицкому предместью, познакомимся с советской архитектурой в стиле сталинского ампира и современной столицей: увидим библиотеку, новый музей истории Великой Отечественной войны, резиденцию президента.
Хатынь. Посетим мемориал на месте деревни, дотла сожжённой немецкими оккупантами. Изучим объекты комплекса: крышу-плиту, кладбище, обелиски в виде печных труб, скульптуру «Непокорённый человек».
Дудутки, возвращение домой
Дудутки (по желанию). Познакомимся с ремёслами: бортничеством, соломоплетением, ткачеством. Заглянем в гончарную и столярную мастерские, кузницу. Увидим старинный самогонный аппарат и хлебопекарню, а также продегустируем напитки и выпечку.
Поздним вечером вернёмся в Москву.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|50 890 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Место в автобусе туристического класса
- Сопровождение руководителем группы
- Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается отдельно (2900 ₽), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется). В пакет входят 6 экскурсий с трансферами
Что не входит в цену
- Проезд до/от места старта/финиша
- Обеды, ужины
- 1-местное проживание - 10 000 ₽
- Выбор места в автобусе - 500 ₽
- Входные билеты:
- Брестская крепость - 20 бел. руб. (523 ₽)
- Беловежская пуща - 35 бел. руб. (912 ₽)
- Усадьба Костюшко - 35 бел. руб. (912 ₽)
- Хатынь - 10 бел. руб. (261 ₽)
- По желанию:
- Экскурсия по Гродно - 1000 ₽
- Гродненский замок - 7 бел. руб. (183 ₽)
- Лидский замок - 20 бел. руб. (523 ₽)
- Дудутки - 3500 ₽