Вы увидите панорамы Кремля над Москвой-рекой, величественный Храм Христа Спасителя и Старый Арбат с атмосферой творчества.
Мы прогуляемся по Красной площади, дворцовым аллеям усадьбы
Описание тура
Организационные детали
Прибытие в гостиницу самостоятельное, размещение после 14:00. Встреча с гидом проходит по расписанию.
Программа с точным временем экскурсий выдаётся при первой встрече.
При раннем прибытии вещи можно оставить в камере хранения отеля (за доплату).
В день выезда номер освобождается до 12:00, вещи можно сдать в камеру хранения.
При опоздании на сбор группы пропущенные услуги не компенсируются.
Компания может менять порядок экскурсий или заменять их равнозначными.
Проезд на общественном транспорте и услуги камеры хранения не включены в стоимость.
Все дополнительные услуги и экскурсии бронируются заранее.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия, Кремль
Встречаемся и отправляемся на обзорную автобусную экскурсию. Проедем по набережной Москвы-реки, откуда нам откроется панорама Кремля. Увидим Храм Христа Спасителя и смотровые площадки Воробьёвых гор, Поклонную гору, парк Победы и Триумфальную арку.
Посмотрим на здание Московского государственного университета, деловой центр Москва-Сити, Садовое кольцо, Новодевичий монастырь и районы Замоскворечье и Зарядье.
Побываем на территории Московского Кремля и в одном из его соборов. Вас ждут храмы, дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, а также знаменитые памятники — Царь-пушка и Царь-колокол.
После 15:00 — свободное время.
Арбат, Храм Христа Спасителя
Прогуляемся по историческому центру столицы. Пройдём по знаменитому Арбату — улице, где сохранились адреса, связанные с жизнью известных писателей, поэтов и художников. Вы увидите памятники, уличных музыкантов, сувенирные лавки и музеи.
Посетим Храм Христа Спасителя — главный православный храм Москвы. Осмотрим его художественное оформление, поговорим о строительстве, разрушении и последующем восстановлении. После 14:00 — свободное время.
Музей-заповедник "Царицыно", усадьба "Коломенское"
Побываем в музее-заповеднике «Царицыно». Бывшая резиденция Екатерины II 18 века была создана архитекторами В. Баженовым и М. Казаковым. Прогуляемся по парку, любуясь каскадом прудов и фигурными мостиками. Увидим Большой и Малый дворцы и Оперный дом с выразительной архитектурой.
Затем посетим музей-усадьбу «Коломенское». Впервые она была упомянута в 1336 году в завещании Ивана Калиты. В 1605 году здесь останавливался Лжедмитрий I, через год лагерь в этих местах разбил предводитель крестьянского восстания И. Болотников, а в 1662 разворачивались события Медного бунта. С 14 века усадьба служила летней загородной резиденцией русских князей, царей, и императоров, которые приезжали сюда как в своё родовое гнездо.
В 14:00 — завершение программы на территории «Коломенского».
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|20 865 ₽
|1-местное проживание
|26 715 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Москвы и обратно
- Обеды и ужины
- Билеты на общественный транспорт
- Услуги камеры хранения
