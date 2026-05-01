Встречаемся и отправляемся на обзорную автобусную экскурсию. Проедем по набережной Москвы-реки, откуда нам откроется панорама Кремля. Увидим Храм Христа Спасителя и смотровые площадки Воробьёвых гор, Поклонную гору, парк Победы и Триумфальную арку.

Посмотрим на здание Московского государственного университета, деловой центр Москва-Сити, Садовое кольцо, Новодевичий монастырь и районы Замоскворечье и Зарядье.

Побываем на территории Московского Кремля и в одном из его соборов. Вас ждут храмы, дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, а также знаменитые памятники — Царь-пушка и Царь-колокол.

После 15:00 — свободное время.