Питание. В Замбии приобретём продукты, пиво, белое вино заранее. Готовить будет повар лагеря, в меню — омлет, мясо на мангале/тушёное, рыба, картошка, овощи, салаты, макароны, рис. При желании можно самостоятельно воспользоваться кухней, приготовить улов на костре, заказать дичь у охотников. В Ботсване включены обед, ужин и завтрак в день отъезда в кемпинге. Ужин в ресторане в 8-й день оплачивается отдельно.

Транспорт. Пикап Ford Raptor, моторные лодки.

Дети. Только 18+.

Визы. В Замбии выдаётся при пересечении границы, оплачивается отдельно. Виза в Ботсвану гражданам России не требуется.

Безопасность при нахождении в Африке. Прививки перед поездкой не понадобятся. Гулять по городам, в том числе вечером, безопасно. В реках водятся крокодилы и бегемоты, поэтому они непригодны для купания, но подходят для рыбалки и катания на лодке.

Безопасность во время рыбалки. Моторные лодки предоставит лагерь. Сопровождать группу будут местные англоговорящие гиды и организаторы тура, у всех есть права на управление. Перед выходом в акваторию проводится инструктаж, выдаются спасательные жилеты.

Безопасность во время вертолётной прогулки. Полёт с сертифицированным пилотом проводит местная компания. Предварительно подписываем договор и все необходимые документы, проходим инструктаж. Старт с вертолётной площадки аэродрома.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.