Экспедиция по Африке: Зимбабве, Замбия, Ботсвана (всё включено)

Порыбачить на реке Замбези, отправиться на сафари и подняться на вертолёте над водопадом Виктория
Это будет насыщенное африканское приключение, где вам ни о чём не нужно беспокоиться.

Первым делом отправимся к верховьям Замбези в Замбии, где поохотимся на настоящего речного монстра — тигровую рыбу. Лодки,
снасти, помощь опытных рыбаков — всё предоставим.

В Ботсване устроим дневное и ночное сафари и вблизи понаблюдаем за слонами, жирафами, буйволами, бегемотами.

Всё это время будем жить в атмосферных бунгало в окружении первозданной природы и погружаться в жизнь местных племён.

И только в финале вернёмся в цивилизацию и завершим экспедицию впечатляющей вертолётной прогулкой над водопадом Виктория со стороны Зимбабве.

Ближайшие даты:
28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Питание. В Замбии приобретём продукты, пиво, белое вино заранее. Готовить будет повар лагеря, в меню — омлет, мясо на мангале/тушёное, рыба, картошка, овощи, салаты, макароны, рис. При желании можно самостоятельно воспользоваться кухней, приготовить улов на костре, заказать дичь у охотников. В Ботсване включены обед, ужин и завтрак в день отъезда в кемпинге. Ужин в ресторане в 8-й день оплачивается отдельно.

Транспорт. Пикап Ford Raptor, моторные лодки.

Дети. Только 18+.

Визы. В Замбии выдаётся при пересечении границы, оплачивается отдельно. Виза в Ботсвану гражданам России не требуется.

Безопасность при нахождении в Африке. Прививки перед поездкой не понадобятся. Гулять по городам, в том числе вечером, безопасно. В реках водятся крокодилы и бегемоты, поэтому они непригодны для купания, но подходят для рыбалки и катания на лодке.

Безопасность во время рыбалки. Моторные лодки предоставит лагерь. Сопровождать группу будут местные англоговорящие гиды и организаторы тура, у всех есть права на управление. Перед выходом в акваторию проводится инструктаж, выдаются спасательные жилеты.

Безопасность во время вертолётной прогулки. Полёт с сертифицированным пилотом проводит местная компания. Предварительно подписываем договор и все необходимые документы, проходим инструктаж. Старт с вертолётной площадки аэродрома.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Перелёт в Африку

Поздним вечером вылетим из Москвы. Запланирована короткая ночная пересадка, в пункте назначения приземлимся к полудню следующего дня.

2 день

Переезд к берегам Замбези

Сядем в машины и направимся к границе с Замбией. После прохождения всех формальностей заедем в супермаркет за провиантом на 5 дней и продолжим путь к нашему лагерю у реки Замбези. Переезд займёт около 5 часов, большая часть дороги — без асфальта.

По прибытии разместимся в бунгало из тростника, окружённые первозданной природой. В каждом есть удобные кровати, удобства, терраса с видом на реку.

Если захотите, в какой-нибудь день приготовим улов самостоятельно или попросим закупить для нас часть туши антилопы — у неё очень вкусное мясо. Можем захватить с собой мангал, чтобы пожарить шашлык на островке посреди реки. По желанию большинства можем заменить утреннюю рыбалку на поездку в нацпарк «Сиома-Нгвези» или просто погонять по окрестностям за рулём.

3 день

Рыбалка, отдых в лагере

По плану — утренняя (с 7:00 до 11:00) и дневная (с 15:00 до 19:00) рыбалка. В перерыве обедаем, отдыхаем, загораем. Можно освежиться в бассейне с водой из реки, но в саму Замбези лучше не заходить — там водятся крокодилы.

Рыбалка, отдых в лагере
4 день

Рыбалка, водопад Нгонье, городок Сиома

Сегодня — утренняя (с 7:00 до 11:00) и дневная (с 15:00/16:00 до 19:00) рыбалка. Также отправимся к водопаду Нгонье: искупаемся в месте, где мало приезжих, и понаблюдаем, как туземцы ловят рыбу деревянными садками. Заедем в городок Сиома, чтобы погулять и посмотреть, как тут живут люди.

Рыбалка, водопад Нгонье, городок Сиома
5 день

Рыбалка, город Сешеке

В планах — утренняя (с 7:00 до 11:00) и дневная (с 15:00 до 19:00) рыбалка. Полуденный зной переждём в лагере, а после заката съездим на променад в городок Сешеке.

Рыбалка, город Сешеке
6 день

Рыбалка, отдых в лагере

Утренняя рыбалка — с 7:00 до 11:00, затем отдых в лагере. На дневную рыбалку с 15:00 до 19:00 отправимся на плоту с навесом, столом и стульями: будем вкусно есть, запивать игристым и проводим закат.

Рыбалка, отдых в лагере
7 день

Сафари по нацпарку в Ботсване

Покинем лагерь, пересечём границы Намибии и Ботсваны (около 3 часов в пути). Нашей целью будет нацпарк «Чобе» — одно из крупнейших мест концентрации диких обитателей Африки. Разместимся прямо на его территории в кемпинге у берега реки Квандо, куда на водопой приходят слоны, жирафы, буйволы, бегемоты. После недолгого отдыха устроим дневное сафари, а затем ещё раз проедем по заповеднику ночью — редкая возможность!

Сафари по нацпарку в Ботсване
8 день

Водопад Виктория

Вернёмся в город старта, оставим вещи в отеле. Сегодня увидим грандиозный водопад Виктория, от которого захватывает дух. Желающие смогут пролететь над каскадом на вертолёте (входит в стоимость). Также соберёмся на прощальный ужин в панорамном ресторане (оплачивается отдельно).

Водопад Виктория
9 день

Возвращение домой

Около 10:00 поедем в аэропорт и ранним утром следующего дня приземлимся в Москве.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание с лёгким алкоголем (кроме ужина в последний день)
  • Все трансферы по маршруту
  • Аренда лодок, снастей
  • Все входные билеты
  • Сафари
  • Полёт на вертолёте над водопадом
Что не входит в цену
  • Билеты в Виктория-Фолс и обратно
  • 1 ужин, крепкий алкоголь
  • Медицинская страховка
  • Визы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Домодедово, вылет в 21:30
Завершение: Аэропорт Домодедово, раннее утро на следующий день после завершения тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Москве
Многие компании предлагают рыбалку на Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Камчатке. Мы же создали новый продукт, не похожий на другие. Мы предлагаем не просто рыбалку, а целое путешествие в захватывающий мир. Сами
за рулём мы промчимся в отдалённые уголки планеты, будем жить в нетуристических местах, смотреть природу и жизнь местных и, естественно, рыбачить! Наши путешествия не про роскошные условия, а про эмоции. Рыбалка в Замбии в верховьях Замбези — наш первый тур. Уже проработаны поездки в Мозамбик и на Амазонку, рыбалка в Конго на тайгерфиш, морская рыбалка в ЮАР на тунцов и марлинов у Антарктиды. Все туры включают перелёт из Москвы, проживание, питание, аренду машин и лодок.

Задать вопрос

