Первым делом отправимся к верховьям Замбези в Замбии, где поохотимся на настоящего речного монстра — тигровую рыбу. Лодки,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Питание. В Замбии приобретём продукты, пиво, белое вино заранее. Готовить будет повар лагеря, в меню — омлет, мясо на мангале/тушёное, рыба, картошка, овощи, салаты, макароны, рис. При желании можно самостоятельно воспользоваться кухней, приготовить улов на костре, заказать дичь у охотников. В Ботсване включены обед, ужин и завтрак в день отъезда в кемпинге. Ужин в ресторане в 8-й день оплачивается отдельно.
Транспорт. Пикап Ford Raptor, моторные лодки.
Дети. Только 18+.
Визы. В Замбии выдаётся при пересечении границы, оплачивается отдельно. Виза в Ботсвану гражданам России не требуется.
Безопасность при нахождении в Африке. Прививки перед поездкой не понадобятся. Гулять по городам, в том числе вечером, безопасно. В реках водятся крокодилы и бегемоты, поэтому они непригодны для купания, но подходят для рыбалки и катания на лодке.
Безопасность во время рыбалки. Моторные лодки предоставит лагерь. Сопровождать группу будут местные англоговорящие гиды и организаторы тура, у всех есть права на управление. Перед выходом в акваторию проводится инструктаж, выдаются спасательные жилеты.
Безопасность во время вертолётной прогулки. Полёт с сертифицированным пилотом проводит местная компания. Предварительно подписываем договор и все необходимые документы, проходим инструктаж. Старт с вертолётной площадки аэродрома.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Перелёт в Африку
Поздним вечером вылетим из Москвы. Запланирована короткая ночная пересадка, в пункте назначения приземлимся к полудню следующего дня.
Переезд к берегам Замбези
Сядем в машины и направимся к границе с Замбией. После прохождения всех формальностей заедем в супермаркет за провиантом на 5 дней и продолжим путь к нашему лагерю у реки Замбези. Переезд займёт около 5 часов, большая часть дороги — без асфальта.
По прибытии разместимся в бунгало из тростника, окружённые первозданной природой. В каждом есть удобные кровати, удобства, терраса с видом на реку.
Если захотите, в какой-нибудь день приготовим улов самостоятельно или попросим закупить для нас часть туши антилопы — у неё очень вкусное мясо. Можем захватить с собой мангал, чтобы пожарить шашлык на островке посреди реки. По желанию большинства можем заменить утреннюю рыбалку на поездку в нацпарк «Сиома-Нгвези» или просто погонять по окрестностям за рулём.
Рыбалка, отдых в лагере
По плану — утренняя (с 7:00 до 11:00) и дневная (с 15:00 до 19:00) рыбалка. В перерыве обедаем, отдыхаем, загораем. Можно освежиться в бассейне с водой из реки, но в саму Замбези лучше не заходить — там водятся крокодилы.
Рыбалка, водопад Нгонье, городок Сиома
Сегодня — утренняя (с 7:00 до 11:00) и дневная (с 15:00/16:00 до 19:00) рыбалка. Также отправимся к водопаду Нгонье: искупаемся в месте, где мало приезжих, и понаблюдаем, как туземцы ловят рыбу деревянными садками. Заедем в городок Сиома, чтобы погулять и посмотреть, как тут живут люди.
Рыбалка, город Сешеке
В планах — утренняя (с 7:00 до 11:00) и дневная (с 15:00 до 19:00) рыбалка. Полуденный зной переждём в лагере, а после заката съездим на променад в городок Сешеке.
Рыбалка, отдых в лагере
Утренняя рыбалка — с 7:00 до 11:00, затем отдых в лагере. На дневную рыбалку с 15:00 до 19:00 отправимся на плоту с навесом, столом и стульями: будем вкусно есть, запивать игристым и проводим закат.
Сафари по нацпарку в Ботсване
Покинем лагерь, пересечём границы Намибии и Ботсваны (около 3 часов в пути). Нашей целью будет нацпарк «Чобе» — одно из крупнейших мест концентрации диких обитателей Африки. Разместимся прямо на его территории в кемпинге у берега реки Квандо, куда на водопой приходят слоны, жирафы, буйволы, бегемоты. После недолгого отдыха устроим дневное сафари, а затем ещё раз проедем по заповеднику ночью — редкая возможность!
Водопад Виктория
Вернёмся в город старта, оставим вещи в отеле. Сегодня увидим грандиозный водопад Виктория, от которого захватывает дух. Желающие смогут пролететь над каскадом на вертолёте (входит в стоимость). Также соберёмся на прощальный ужин в панорамном ресторане (оплачивается отдельно).
Возвращение домой
Около 10:00 поедем в аэропорт и ранним утром следующего дня приземлимся в Москве.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание с лёгким алкоголем (кроме ужина в последний день)
- Все трансферы по маршруту
- Аренда лодок, снастей
- Все входные билеты
- Сафари
- Полёт на вертолёте над водопадом
Что не входит в цену
- Билеты в Виктория-Фолс и обратно
- 1 ужин, крепкий алкоголь
- Медицинская страховка
- Визы