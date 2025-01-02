2 дня
Новогодний тур во Владимир и Суздаль с праздничной программой в стиле фильма «Чародеи»
Прокатиться на тройке лошадей, побывать в Успенском соборе и отведать медовуху
Начало: Москва, 8:00
«Вы с ветерком прокатитесь на тройке лошадей, примете участие в старинных развлечениях и побываете в реконструированном славянском селе 10-11 века»
2 янв в 08:00
18 600₽ за человека
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
3 ноя в 07:15
4 ноя в 08:00
12 890₽ за человека
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 08:00
4 янв в 07:00
12 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Животные»
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