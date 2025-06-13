В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи
Побывать в Петергофе и Рускеале, увидеть водопад Кивач и самим сделать калитки и куклы-обереги
Начало: Москва, метро "ВДНХ", стоянка справа от гостиницы ...
«В Приладожье отправитесь по маршруту Александра Дюма, увидите знаменитый каньон, где добывали мрамор для строительства Петербурга, и другие жемчужины Карелии: водопад Кивач, озёра, Старую Ладогу»
13 июн в 06:30
11 июл в 06:30
56 500 ₽ за человека
Экспедиция по Африке в формате «всё включено»: Замбия, Ботсвана, Зимбабве
Порыбачить на реке Замбези, отправиться на сафари и подняться на вертолёте над водопадом Виктория
Начало: Аэропорт Домодедово, вылет в 21:30
«И только в Зимбабве вернёмся в цивилизацию и завершим экспедицию впечатляющей вертолётной прогулкой над водопадом Виктория»
17 апр в 21:30
24 апр в 08:00
$4800 за человека
Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала», Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
Прокатиться на ретропоезде, погрузиться в карельскую сагу и подняться на гору Паасо за лучшим видом
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:50 (отправление п...
«А ещё полюбуетесь водопадами Ахвенкоски и взойдёте на гору Паасо, чтобы увидеть бескрайние леса, суровые скалы и реки с высоты»
30 апр в 16:50
9 мая в 16:50
24 150 ₽ за человека
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