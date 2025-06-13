Найдено 3 тура в категории « Водопады » в Москве, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 6 дней В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи Побывать в Петергофе и Рускеале, увидеть водопад Кивач и самим сделать калитки и куклы-обереги Начало: Москва, метро "ВДНХ", стоянка справа от гостиницы ... «В Приладожье отправитесь по маршруту Александра Дюма, увидите знаменитый каньон, где добывали мрамор для строительства Петербурга, и другие жемчужины Карелии: водопад Кивач, озёра, Старую Ладогу» 56 500 ₽ за человека На вертолёте 9 дней Экспедиция по Африке в формате «всё включено»: Замбия, Ботсвана, Зимбабве Порыбачить на реке Замбези, отправиться на сафари и подняться на вертолёте над водопадом Виктория Начало: Аэропорт Домодедово, вылет в 21:30 «И только в Зимбабве вернёмся в цивилизацию и завершим экспедицию впечатляющей вертолётной прогулкой над водопадом Виктория» $4800 за человека 3 дня Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала», Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски Прокатиться на ретропоезде, погрузиться в карельскую сагу и подняться на гору Паасо за лучшим видом Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:50 (отправление п... «А ещё полюбуетесь водопадами Ахвенкоски и взойдёте на гору Паасо, чтобы увидеть бескрайние леса, суровые скалы и реки с высоты» 24 150 ₽ за человека Все туры Москвы

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Водопады»

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