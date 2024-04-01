Город чудный, город древний

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Хотите увидеть все красоты Москвы? Присоединяйтесь к нашему туру и откройте для себя неповторимую красоту исторической и современной столицы России. Вы посетите Красную площадь, где сможете полюбоваться на Храм Василия Блаженного и ГУМ. Прогуляетесь по территории Кремля – символу Москвы, по Замоскворечью. Посетите Третьяковскую галерею, одну из крупнейших коллекций русского искусства.

Побываете в усадьбе «Кусково», «Коломенское» в парке Зарядье и посетите аттракцион «Полеты над Россией/Москвой».
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Город чудный, город древний
Ближайшие даты:
12
янв
19
янв
26
янв
2
фев
9
фев
16
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даты

Что вас ожидает:

Москва многоликая
Москва многоликая
Познакомимся со столицей во всей ее красе, насладимся городскими пейзажами, узнаем множество исторических фактов
Третьяковская галерея
Третьяковская галерея
Увидим подлинники знакомых с детства картин и прочувствуем величие русской культуры
Исторический след старинной усадьбы
Исторический след старинной усадьбы
Посетим усадьбы «Кусково» и «Коломенское» - одни из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России
Полет над Россией/или Москвой
Полет над Россией/или Москвой
На аттракционе в Зарядье совершим полет над Россией/Москвой

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 11:20, ХИ Лесная 11:40.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Посещение Третьяковской галереи.

Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереиЭкскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереиЭкскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи
2 день

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая».

Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города:Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»
3 день

Экскурсия «Усадьба Архангельское»

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 09:50 от отеля Максима Заря;
  • 10:00 от отеля Yes Botanika;
  • 10:20 от отеля Сущевский Сафмар;
  • 10:40 от отеля Аэростар;
  • 11:00 от отеля Лесная Сафмар;

Экскурсия в усадьбу Кусково.

Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.

На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.

У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18-го века, насладиться произведениями русского и западноевропейского изобразительного искусства и представить себя в центре пышных приемов!

На сегодняшний день усадьба Кусково – один из крупнейших в мире обладателей коллекции керамики и стекла различных стран от античности до современности.

Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 5 часов.

4 день

Прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 12:20, ХИ Лесная 12:40 на пешеходную прогулку по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/РоссиейПрогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией
5 день

Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское». Отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.

Экскурсия «Царская резиденция Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотр мужской половины).

Усадьба в Коломенском - одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного. Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века. Главная особенность архитектуры дворца заключается в успешном сочетании искусства традиционной, допетровской Руси и Западной Европы.

Экспозиция представляет собой 24 воссозданных интерьера. Благодаря высокому уровню исполнительного мастерства, декоративности, разнообразию примененных приемов и материалов, создается сказочная атмосфера и хорошее настроение.

Окончание программы у метро «Коломенское» не позднее 15:00 у автобуса.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское». Отъезд

Проживание

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаРазмещениеДействие ценыОдноместный

Двухместный

Трехместный

Взрослый + ребенок

Взрослый + 2 ребенка2 взрослых + ребенок

2 взрослых + 2 ребенка

Апарт-отель YES Botanika
стандарт апартаменты
02.10-26.0452700
70900
98100
69200
94700
96400
-
Максима Заря (Москва)
стандартный
24.01-26.04
30000
44500
66700
42800
63400
65100
-
Холидей Инн Москва Лесная
стандартный
24.01-26.04
39200
57100
78600
55400
78500
80200
-
Холидей Инн Москва Сущевский
стандартный
24.01-26.0433400
51400
74500
49700
71100
72800

Варианты проживания

Отель Сущевский 4

4 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.

Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.

Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4

Гостиница Лесная 4

4 ночи

Гостиница «Холидей Инн Лесная» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.

Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией в музее
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыТретьяковская галереяПопулярные местаМузеи

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