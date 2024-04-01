Побываете в усадьбе «Кусково», «Коломенское» в парке Зарядье и посетите аттракцион «Полеты над Россией/Москвой».
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Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 11:20, ХИ Лесная 11:40.
Экскурсия по Замоскворечью.
Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.
Посещение Третьяковской галереи.
Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.
Окончание программы в центре города не позднее 15:00
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.
Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая».
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города:Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Усадьба Архангельское»
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 09:50 от отеля Максима Заря;
- 10:00 от отеля Yes Botanika;
- 10:20 от отеля Сущевский Сафмар;
- 10:40 от отеля Аэростар;
- 11:00 от отеля Лесная Сафмар;
Экскурсия в усадьбу Кусково.
Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!
Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.
На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.
У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18-го века, насладиться произведениями русского и западноевропейского изобразительного искусства и представить себя в центре пышных приемов!
На сегодняшний день усадьба Кусково – один из крупнейших в мире обладателей коллекции керамики и стекла различных стран от античности до современности.
Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 5 часов.
Прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 12:20, ХИ Лесная 12:40 на пешеходную прогулку по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское». Отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.
Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотр мужской половины).
Усадьба в Коломенском - одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного. Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века. Главная особенность архитектуры дворца заключается в успешном сочетании искусства традиционной, допетровской Руси и Западной Европы.
Экспозиция представляет собой 24 воссозданных интерьера. Благодаря высокому уровню исполнительного мастерства, декоративности, разнообразию примененных приемов и материалов, создается сказочная атмосфера и хорошее настроение.
Окончание программы у метро «Коломенское» не позднее 15:00 у автобуса.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Размещение
|Действие цены
|Одноместный
Двухместный
Трехместный
Взрослый + ребенок
|Взрослый + 2 ребенка
|2 взрослых + ребенок
2 взрослых + 2 ребенка
Апарт-отель YES Botanika
стандарт апартаменты
|02.10-26.04
|52700
|70900
|98100
|69200
|94700
|96400
|-
Максима Заря (Москва)
стандартный
|24.01-26.04
|30000
|44500
|66700
|42800
|63400
|65100
|-
Холидей Инн Москва Лесная
стандартный
|24.01-26.04
|39200
|57100
|78600
|55400
|78500
|80200
|-
Холидей Инн Москва Сущевский
стандартный
|24.01-26.04
|33400
|51400
|74500
|49700
|71100
|72800
Варианты проживания
Отель Сущевский 4
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.
Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.
Гостиница Лесная 4
Гостиница «Холидей Инн Лесная» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты с экскурсией в музее
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.