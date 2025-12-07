Мои заказы

Новогодний тур по Золотому кольцу: 8 городов и интерактивные программы

Выбрать невесту царю, сходить в гости к Снегурочке и купчихе, узнать, как изо льна получается ткань
Одеваемся потеплее и отправляемся в короткий, но насыщенный зимний вояж по Золотому кольцу и ближайшим городам.

Мы начнём в русском Ватикане — столетиями намоленной Троице-Сергиевой лавре, побеседуем о потешной флотилии Петра
читать дальше

I у Плещеева озера в Переславле-Залесском, полюбуемся белокаменной архитектурой Суздаля и Владимира.

Заглянем в древние кремли: в Александрове облачимся в костюмы из прошлого и устроим смотрины невест для батюшки-царя, а в Ростове Великом обойдём места съёмок гайдаевской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Сходим в гости: ярославская купчиха Прасковья Огнянова раскроет секреты новогоднего стола, костромские мастера покажут, как высушенный лён превращается в крестьянские рубахи, а Снегурочка познакомит с верными помощниками — домовыми и котом Баюном.

Желающие смогут отведать медовухи и сыров, посетить Спасо-Евфимиев монастырь, дополнить тур тематическими обедами и сытными ужинами.

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Троице-Сергиева лавра, экскурсия и интерактивная программа в Александровском кремле

Встретимся в Москве и направимся в Сергиев Посад. Уже более 700 лет стоит здесь монастырь, привлекающий внимание богомольцев, паломников, историков, путешественников. В путеводителях Троице-Сергиеву лавру называют русским Ватиканом: тут находятся главная обитель страны, резиденция патриарха, духовная академия, семинария. Желающие смогут заказать обед по-монастырски (за доплату).

Следующий на нашем пути — Александровский кремль. Мы познакомимся с архитектурным ансамблем, дворцовыми палатами, Покровским храмом, домовой церковью Ивана Грозного, трапезной, художественной и историческими выставками. Здесь же вы облачитесь в стилизованные костюмы и оживите легенду о смотринах невест для монарха.

Вечером прибудем в Переславль-Залесский, где расположен наш отель.

2 день

Переславль-Залесский, Ростовский кремль, дом купчихи и главное в Ярославле

Утро посвятим Переславлю-Залесскому. На Красной площади увидим Спасо-Преображенский собор, который высится словно могучий богатырь из древности. Побеседуем о Петре I, который построил на Плещеевом озере потешную флотилию.

Движемся дальше, в Ростовский кремль. На фресках 17 века мы рассмотрим библейские сюжеты и, конечно, вспомним снятую тут комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». При желании и за доплату здесь можем пообедать по-ростовски.

Потом направимся в гости купчихе Прасковье Огняновой. Она поведает о правилах сервировки новогоднего стола, раскроет секреты составления меню, расскажет о ярославских водохлёбах. Каждый гость сможет попробовать себя в роли кухарки или лакея — повеселимся на славу!

Затем погуляем по Ярославлю. Осмотрим Спасо-Преображенский монастырь, полюбуемся архитектурой храма Ильи Пророка и пройдём по набережной неподалёку, отстроенной к 1000-летию города.

Вечером заселимся в отель в Костроме.

3 день

Кострома: терем Снегурочки, Музей льна и бересты, достопримечательности

Весь день проведём в Костроме. Сначала сходим в терем Снегурочки, украшенный резными наличниками и наполненный сказочными чудесами. Здесь есть колодец с живой водой и ледяная комната, живут домовые и кот Баюн — каждый почувствует себя ребёнком, независимо от возраста.

Далее пойдём в Музей льна и бересты и увидим, как благодаря умелым мастерам солома превращается в нить, а затем — в крестьянскую рубаху. Тут также представлены изделия разных лет и выполненные по разным технологиям.

После отправимся в Костромскую слободу: рассмотрим деревянные избы, представим, как столетия назад тут жили люди, увидим часовню, церковь, колодцы, дровницы, хозпостройки. Продолжая экскурсию по городу, вспомним подвиг Ивана Сусанина, благодаря которому на престол взошёл первый государь из династии Романовых. Увидим Ипатьевский монастырь — колыбель монаршей семьи, где избрали на царство Михаила Фёдоровича.

Финальный пункт в Костроме — Музей сыра (оплачивается отдельно, по желанию). Вы погрузитесь в историю сыроделия, услышите сырные байки и традиции разных народов, узнаете о сырных рекордах и необычных сортах и, конечно, попробуете продукцию.

Вечером — прибытие в отель во Владимире.

4 день

Суздальский кремль, центр Владимира

Утром поедем в Суздаль. Гуляя здесь, начинаешь верить в существование машины времени: люди носят одежды 19 века, на лавках красуются старинные вывески, а храмов вокруг не счесть.

Мы посетим кремль, желающие также сходят в Спасо-Евфимиев монастырь (за доплату). Вы увидите росписи известных мастеров Гурия Никитина и Силы Савина в Спасо-Преображенском соборе, услышите колокольные перезвоны, на смотровой полюбуетесь пейзажами, от которых замирает дух, и услышите печальные легенды Покровской обители. Можно заказать обед по-монастырски и дегустацию медовухи со стилизацией времён Ивана Грозного (оплачиваются отдельно).

Вернёмся во Владимир, немного пройдёмся по центру, а затем направимся обратно в Москву.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении (с завтраками)38 100 ₽
За одного при 2-местном размещении (с завтраками и обедами)40 500 ₽
1-местное проживание (с завтраками)44 400 ₽
1-местное проживание (с завтраками и обедами)48 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту, ж/д билеты
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • 4 обеда - 3600 ₽
  • 3 ужина - 2700 ₽
  • Дегустация суздальской медовухи - 750 ₽
  • Экскурсия в Спасо-Евфимиев монастырь - 700 ₽
  • Билеты в Музей сыра с дегустацией - 1000 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за тур с двухразовым питанием
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославский вокзал, 9:15
Завершение: Восточный вокзал, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья
Наталья — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 669 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!

