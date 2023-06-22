Туры в Переславль-Залесский из Москвы

Найдено 3 тура в категории «Переславль-Залесский» в Москве, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100 за человека
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Побывать в гостях у кацкари, попробовать костромские оладушки и попасть в царские хоромы
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ", стоянка справа от го...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
39 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    22 июня 2023
    4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
    Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
  • В
    Валерия
    15 мая 2023
    4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
    Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
    читать дальше

    пролетало незаметно! Отдельно хочется отметить то, что в каждом городе организатор нашел для нас местных гидов, которые как никто знают свои города и позволяют еще больше проникнуться уникальной атмосферой каждого города! Буду и дальше открывать Россию с Александром и его командой!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Переславль-Залесский»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
  2. Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
  3. Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Переславль-Залесский" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 39 950. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2024 год по теме «Переславль-Залесский», 2 ⭐ отзыва, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам