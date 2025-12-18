Поезд на Великий Устюг: железнодорожный тур для всей семьи
Посмотреть на жемчужины северного зодчества, погостить у Деда Мороза и сделать сувенир своими руками
Под умиротворяющий стук колёс приглашаем отправиться на родину Деда Мороза, в древний Великий Устюг! Вы пройдётесь по старинным купеческим улочкам, увидите монастыри и соборы, заглянете в мастерскую местных ремесленников, где читать дальше
собственными руками создадите сувенир на память.
Вас ждёт представление о рождественских традициях и, конечно, посещение вотчины Деда Мороза с прогулкой по тропе чудес, встречей с героями сказок, экскурсией по дому волшебника и вручением подарков. Это путешествие будет наполнено атмосферой любимого зимнего праздника и искренней детской радости!
Описание тура
Организационные детали
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Программа тура по дням
1 день
День и ночь в поезде
В 11:20 наш туристический поезд отправится с Ярославского вокзала Москвы. Вагон и места будут указаны в ваучере, по оригиналам документов — паспортам или свидетельствам о рождении для детей — вы зарегистрируетесь на рейс. Он понесёт вас навстречу зимней сказке Русского Севера. Вы устроитесь в своём купе и проведёте день и ночь в пути, наслаждаясь предвкушением волшебства.
2 день
Достопримечательности Великого Устюга, мастер-класс и представление, вотчина Деда Мороза
Утром, после завтрака в поезде, мы прибудем в Великий Устюг — древний город, стоящий на живописном берегу реки Сухоны. Гид встретит вас на перроне и проведёт к автобусу. Во время экскурсии по историческому центру вы прогуляетесь среди купеческих домов и архитектурных жемчужин северного зодчества: увидите Соборное дворище, храм Прокопия Праведного, а также ансамбли Михаило-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.
Далее вас ждёт творческое занятие — мастер-класс по созданию сувениров. Под руководством местных умельцев вы изготовите памятный подарок. Продолжением станет вертепное представление «Звезды Рождественской сияние», знакомящее с традициями Рождества и Нового года. Вы узнаете о символике торжественного стола, украшении ели и рождении христианского праздника.
После обеда в кафе посетим вотчину Деда Мороза, где оживают сказки. Вы пройдёте по заснеженной тропе чудес, встретите героев русских сказаний и посетите главный дом зимнего дедушки — деревянный терем с 12 непохожими друг на друга комнатами. Помощницы расскажут о его волшебных жителях, а в завершение программы каждый получит именное свидетельство о пребывании и сладкий подарок от самого хозяина.
Позже вы вернётесь в город, поужинаете в уютном кафе и сможете прогуляться по вечернему Устюгу, заглянув в лавки с сувенирами.
В 21:00 поезд отправится обратно в Москву. Ночь в пути.
3 день
Прибытие в Москву
Сегодня в 16:38 наш поезд прибудет на Ярославский вокзал, а с вами останутся воспоминания о встрече с настоящей рождественской сказкой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
54 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проезд в вагонах выбранной категории
Питание по программе
Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
Входные билеты в экскурсионные объекты
Сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза в Великом Устюге каждому участнику
Что не входит в цену
Питание вне программы
Личные расходы
Выкуп дополнительного места в купе
Путешествие в вагонах СВ
Обратите внимание: стоимость тура зависит от дат
25.12.2025: 42 500 ₽
27.12.2025: 45 100 ₽
29.12.2025: 54 650 ₽
06.01.2025: 52 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: 11:20 - отправление поезда с Ярославского вокзала Москвы
Завершение: 16:38 - прибытие поезда на Ярославский вокзал Москвы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 9 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок читать дальше
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.