Утром, после завтрака в поезде, мы прибудем в Великий Устюг — древний город, стоящий на живописном берегу реки Сухоны. Гид встретит вас на перроне и проведёт к автобусу. Во время экскурсии по историческому центру вы прогуляетесь среди купеческих домов и архитектурных жемчужин северного зодчества: увидите Соборное дворище, храм Прокопия Праведного, а также ансамбли Михаило-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Далее вас ждёт творческое занятие — мастер-класс по созданию сувениров. Под руководством местных умельцев вы изготовите памятный подарок. Продолжением станет вертепное представление «Звезды Рождественской сияние», знакомящее с традициями Рождества и Нового года. Вы узнаете о символике торжественного стола, украшении ели и рождении христианского праздника.

После обеда в кафе посетим вотчину Деда Мороза, где оживают сказки. Вы пройдёте по заснеженной тропе чудес, встретите героев русских сказаний и посетите главный дом зимнего дедушки — деревянный терем с 12 непохожими друг на друга комнатами. Помощницы расскажут о его волшебных жителях, а в завершение программы каждый получит именное свидетельство о пребывании и сладкий подарок от самого хозяина.

Позже вы вернётесь в город, поужинаете в уютном кафе и сможете прогуляться по вечернему Устюгу, заглянув в лавки с сувенирами.

В 21:00 поезд отправится обратно в Москву. Ночь в пути.