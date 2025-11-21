Из Москвы под стук колёс: всей семьёй на туристическом поезде в Великий Устюг и Кострому
Увидеть главные места городов, погостить у Деда Мороза и Снегурочки и поучаствовать в мастер-классах
Начало: 11:20 - отправление поезда №922/921 с Ярославского...
21 ноя в 11:20
28 ноя в 11:20
€49 800 за человека
Поезд на Великий Устюг: железнодорожный тур для всей семьи
Посмотреть на жемчужины северного зодчества, погостить у Деда Мороза и сделать сувенир своими руками
Начало: 11:20 - отправление поезда с Ярославского вокзала ...
23 дек в 11:20
25 дек в 11:20
42 900 ₽ за человека
Новогодний экспресс: с детьми на поезде в Великий Устюг и резиденцию Деда Мороза
Отправиться в сказку, увидеть главного кудесника зимы, посмотреть спектакль и проехать на печи Емели
Начало: Ярославский вокзал, 10:00-13:00
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
33 500 ₽ за человека
Величие Севера: из Москвы на поезде в Карелию, Архангельскую и Вологодскую области
Полюбоваться «Рускеалой» и деревянным зодчеством, погулять по Великому Устюгу и вотчине Деда Мороза
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:20
31 дек в 16:20
84 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Резиденция Деда Мороза»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- Из Москвы под стук колёс: всей семьёй на туристическом поезде в Великий Устюг и Кострому
- Поезд на Великий Устюг: железнодорожный тур для всей семьи
- Новогодний экспресс: с детьми на поезде в Великий Устюг и резиденцию Деда Мороза
- Величие Севера: из Москвы на поезде в Карелию, Архангельскую и Вологодскую области
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Москве в ноябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Резиденция Деда Мороза" можно забронировать 4 тура от 33 500 до 84 800.
Забронируйте тур в Москве на 2025 год по теме «Резиденция Деда Мороза», цены от €33500. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь