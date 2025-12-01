Мои заказы

Новогодний экспресс: с детьми на поезде в Великий Устюг и резиденцию Деда Мороза

Отправиться в сказку, увидеть главного кудесника зимы, посмотреть спектакль и проехать на печи Емели
Это будет настоящее новогоднее волшебство, которое в начале января ждут все дети и даже некоторые взрослые! Комфортный поезд, который на 2 ночи заменит отель, доставит вас прямиком в сказку.

В Великом
Устюге вы насладитесь театральным представлением и сможете попросить у Деда Мороза что-то заветное, отправив ему письмо со специальной почты.

А затем окажетесь в вотчине главного зимнего кудесника: рассмотрите ледяные фигуры, прокатитесь на чудо-печке Емели, а главное — лично познакомитесь с седобородым чародеем.

Праздничное настроение в поездке взрослым обеспечит игристое, а детям — сладкие подарки и верительные грамоты.

Ближайшие даты:
3
янв6
янв
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Поезда туда и обратно разные, поэтому вещи берём с собой в автобус.

Обязательные документы (оригиналы):
паспорт РФ для взрослых и детей старше 14 лет
свидетельство о рождении РФ для детей до 14 лет
справка из школы (обязательна при посадке в поезд) для детей от 10 до 18 лет. При отсутствии справки РЖД взимает доплату как за взрослый билет

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Котлас

Встретимся в первой половине дня на Ярославском вокзале Москвы и отправимся на поезде в Великий Устюг. Праздничное настроение обеспечат конфеты для всех и шампанское для взрослых.

2 день

Почта Деда Мороза и спектакль в Великом Устюге. Отдых в вотчине Деда Мороза со сладким подарком и верительной грамотой

Ранним утром прибудем в Котлас. Обратно поедем на другом поезде, поэтому вещи необходимо взять с собой в автобус.

Сегодня вас ждёт сказочное приключение! Мы отправимся в Великий Устюг. Посетим почту Деда Мороза, где можно оставить письмо с заветным желанием, и посмотрим спектакль в театре.

После обеда — волшебная экскурсия по вотчине Деда Мороза. Мы пройдём по Тропе сказок, осмотрим экзотические растения Зимнего сада и ледяные фигуры, прокатимся на чудо-печке и с русской горки. В главном тереме детям вручат сладкие подарки и верительные грамоты, а в тронном зале состоится долгожданная встреча с самим кудесником.

Вечером — ужин, трансфер к ж/д вокзалу Котласа, отъезд в Москву.

3 день

Возвращение в столицу

На Ярославский вокзал Москвы состав прибудет ближе к ночи.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый33 500 ₽
Ребёнок 10-18 лет28 500 ₽
Ребёнок 5-10 лет25 000 ₽
Ребёнок младше 5 лет (без места в поезде)19 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ночёвки и проезд в плацкартном вагоне поезда
  • Питание по программе
  • Трансферы на автобусе во 2-й день
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Сладкий подарок детям младше 14 лет
Что не входит в цену
  • Проезд к Ярославскому вокзалу и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за нижнее место - 9000-11 000 ₽
  • Доплата за пустое место в отсеке - 11 000-16 000 ₽
  • Стоимость программы на 1 человека с проездом в купе:
  • Взрослый - 45 500 ₽
  • От 10 до 18 лет - 44 000 ₽
  • До 10 лет - 31 500 ₽
  • До 5 лет без места в поезде - 19 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославский вокзал, 10:00-13:00
Завершение: Ярославский вокзал, 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Москвы

