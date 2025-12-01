Поезда туда и обратно разные, поэтому вещи берём с собой в автобус.
Обязательные документы (оригиналы): паспорт РФ для взрослых и детей старше 14 лет свидетельство о рождении РФ для детей до 14 лет справка из школы (обязательна при посадке в поезд) для детей от 10 до 18 лет. При отсутствии справки РЖД взимает доплату как за взрослый билет
Программа тура по дням
1 день
Переезд в Котлас
Встретимся в первой половине дня на Ярославском вокзале Москвы и отправимся на поезде в Великий Устюг. Праздничное настроение обеспечат конфеты для всех и шампанское для взрослых.
2 день
Почта Деда Мороза и спектакль в Великом Устюге. Отдых в вотчине Деда Мороза со сладким подарком и верительной грамотой
Ранним утром прибудем в Котлас. Обратно поедем на другом поезде, поэтому вещи необходимо взять с собой в автобус.
Сегодня вас ждёт сказочное приключение! Мы отправимся в Великий Устюг. Посетим почту Деда Мороза, где можно оставить письмо с заветным желанием, и посмотрим спектакль в театре.
После обеда — волшебная экскурсия по вотчине Деда Мороза. Мы пройдём по Тропе сказок, осмотрим экзотические растения Зимнего сада и ледяные фигуры, прокатимся на чудо-печке и с русской горки. В главном тереме детям вручат сладкие подарки и верительные грамоты, а в тронном зале состоится долгожданная встреча с самим кудесником.
Вечером — ужин, трансфер к ж/д вокзалу Котласа, отъезд в Москву.
3 день
Возвращение в столицу
На Ярославский вокзал Москвы состав прибудет ближе к ночи.
Ответы на вопросы
Что включено
Ночёвки и проезд в плацкартном вагоне поезда
Питание по программе
Трансферы на автобусе во 2-й день
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Сладкий подарок детям младше 14 лет
Что не входит в цену
Проезд к Ярославскому вокзалу и обратно
Питание вне программы
Доплата за нижнее место - 9000-11 000 ₽
Доплата за пустое место в отсеке - 11 000-16 000 ₽
Стоимость программы на 1 человека с проездом в купе:
Взрослый - 45 500 ₽
От 10 до 18 лет - 44 000 ₽
До 10 лет - 31 500 ₽
До 5 лет без места в поезде - 19 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославский вокзал, 10:00-13:00
Завершение: Ярославский вокзал, 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.