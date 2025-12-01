Ранним утром прибудем в Котлас. Обратно поедем на другом поезде, поэтому вещи необходимо взять с собой в автобус.

Сегодня вас ждёт сказочное приключение! Мы отправимся в Великий Устюг. Посетим почту Деда Мороза, где можно оставить письмо с заветным желанием, и посмотрим спектакль в театре.

После обеда — волшебная экскурсия по вотчине Деда Мороза. Мы пройдём по Тропе сказок, осмотрим экзотические растения Зимнего сада и ледяные фигуры, прокатимся на чудо-печке и с русской горки. В главном тереме детям вручат сладкие подарки и верительные грамоты, а в тронном зале состоится долгожданная встреча с самим кудесником.

Вечером — ужин, трансфер к ж/д вокзалу Котласа, отъезд в Москву.