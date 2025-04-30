Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала», Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
Прокатиться на ретропоезде, погрузиться в карельскую сагу и подняться на гору Паасо за лучшим видом
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:50 (отправление п...
«В туре вас ждёт несложный подъём на гору Паасо по деревянной лестнице с широкими ступенями»
30 апр в 16:50
9 мая в 16:50
24 150 ₽ за человека
Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец
Попробовать французские сыры в Масловке, погулять по усадьбам и отдохнуть в парке «Кудыкина гора»
Начало: Москва, станция метро «Анино», 9:00
«Мы побываем в «городе-театре» Богородицке, познакомимся с экспозицией музея-заповедника «Куликово поле», осмотрим усадьбу Нечаевых и Шуховскую башню в Полибино и весело проведём время в парке «Кудыкина гора»»
20 июн в 08:00
31 900 ₽ за человека
На поезде по Липецкой и Воронежской областям с мастер-классами, дегустациями и театральным ужином
Расписать романовскую игрушку, сделать и съесть зефир, посетить «Кудыкину гору» и замок принцессы
Начало: Киевский вокзал. Для туров с 1 и 8 мая - отправлен...
«Увидите все знаковые достопримечательности, включая парк «Кудыкина гора» и замок принцессы Ольденбургской, сыграете в старинную русскую забаву — бирюльки, поужинаете во время театрального представления»
1 мая в 21:05
8 мая в 21:05
37 290 ₽ за человека
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