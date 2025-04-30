Найдено 3 тура в категории « Горы » в Москве, цены от 24 150 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 3 дня Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала», Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски Прокатиться на ретропоезде, погрузиться в карельскую сагу и подняться на гору Паасо за лучшим видом Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:50 (отправление п... «В туре вас ждёт несложный подъём на гору Паасо по деревянной лестнице с широкими ступенями» 24 150 ₽ за человека 3 дня Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец Попробовать французские сыры в Масловке, погулять по усадьбам и отдохнуть в парке «Кудыкина гора» Начало: Москва, станция метро «Анино», 9:00 «Мы побываем в «городе-театре» Богородицке, познакомимся с экспозицией музея-заповедника «Куликово поле», осмотрим усадьбу Нечаевых и Шуховскую башню в Полибино и весело проведём время в парке «Кудыкина гора»» 31 900 ₽ за человека На поезде 4 дня На поезде по Липецкой и Воронежской областям с мастер-классами, дегустациями и театральным ужином Расписать романовскую игрушку, сделать и съесть зефир, посетить «Кудыкину гору» и замок принцессы Начало: Киевский вокзал. Для туров с 1 и 8 мая - отправлен... «Увидите все знаковые достопримечательности, включая парк «Кудыкина гора» и замок принцессы Ольденбургской, сыграете в старинную русскую забаву — бирюльки, поужинаете во время театрального представления» 37 290 ₽ за человека Все туры Москвы

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Горы»

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