2 дня
Выходные по-купечески: поездка в Торжок с мастер-классами, светским приёмом и чаем из самовара
Поучиться чеканить монеты, вышивать золотом и лепить из глины и освоить этикет 19 века
Начало: Москва, точное место встречи - по договорённости, ...
«Свободное время можно посвятить дегустации новоторжской пастилы и авторского мармелада и посещению магазина-музея льна»
12 окт в 08:00
16 ноя в 08:00
13 970₽ за человека
7 дней
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
Пройти авторские тренинги от экспертов, научиться проводить утро с заботой о теле и снять блоки
Начало: Москва, 14:00, точное место сбора сообщит организа...
«Во второй половине дня вас ждёт авторский тренинг «Путь к себе»»
3 ноя в 14:00
40 000₽ за человека
3 дня
По городам и весям: Егорьевск, Гусь-Железный, Касимов, Новая Деревня и Елатьма
Соткать пояс, побывать на кофейном производстве и попробовать любимые блюда А.С. Пушкина
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 8:00
«Создадим собственный модный аксессуар и приобретём авторские изделия при желании»
4 окт в 08:00
23 150₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Авторские»
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