В Рязань на фестиваль воздушных шаров «Небо России»
Поучаствовать в грандиозном празднике, понаблюдать за аэростатами, съездить в Зарайск и Коломну
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», выход №5, 7:...
9 авг в 07:00
16 890 ₽ за человека
Коломна и Рязань: тур с театрализованной экскурсией и обедом из печи
Погулять по двум древним кремлям, погрузиться в атмосферу сказки и узнать всё о пастиле
Начало: Москва, м. «Волгоградский проспект», 7:00
13 июн в 07:00
5 июл в 07:00
15 900 ₽ за человека
Киновыходные под Рязанью: тур по местам съёмок с обедом из комедии Гайдая и трапезой от бабы Гали
Увидеть площадки и декорации из фильмов, заглянуть в закулисье, отведать ухи с дымком и сырного супа
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
4 июл в 07:45
8 авг в 07:45
32 100 ₽ за человека
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