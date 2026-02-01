Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина с выездом из Москвы
Увидеть, где вырос творец, полюбоваться знаменитыми полотнами и отведать любимого чая поэта
Начало: Москва, станция метро «Кузьминки», 7:15
1 мая в 07:15
9 мая в 07:15
15 900 ₽ за человека
С горячими блинчиками и народными потехами: масленичные проводы в Коломне и Рязани с мастер-классами
Поучаствовать в праздничных гуляниях, обойти два кремля, приготовить виноградных улиток и сыр
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 7:45
21 фев в 07:45
16 750 ₽ за человека
В Рязань на фестиваль воздушных шаров «Небо России»
Поучаствовать в грандиозном празднике, понаблюдать за аэростатами, съездить в Зарайск и Коломну
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», выход №5, 7:...
8 авг в 07:00
18 890 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Рязанский Кремль»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Москве в феврале 2026
Сейчас в Москве в категории "Рязанский Кремль" можно забронировать 3 тура от 15 900 до 18 890. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2026 год по теме «Рязанский Кремль», 2 ⭐ отзыва, цены от 15900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель