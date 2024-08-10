3 дня
Сплав на SUP-бордах в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 12 900₽ за человека
5 дней
Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 20 900₽ за человека
3 дня
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 16 900₽ за человека
3 дня
Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
Начало: Орловская область, Мценск
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 11 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна10 августа 2024Было весело, комфортно, вкусно, интересно! Спасибо за слаженную работу, гостеприимство, активную спортивную и музейную программу, любовь к своему краю, с которой поделились! Уезжаем с морем впечатлений!!!!! С радостью вернемся с друзьями!!!!!
- ЕЕлена6 августа 2024Вот и закончился сегодня наш прекрасный уикенд-перезагрузка. Полученные за эти 4 дня эмоции просто переполняют. Огромное спасибо нашему инструктору Георгию
- ААлексец15 июля 2024Тур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. Рекомендую.
- ААлексец15 июля 2024Все от момента заказа до возвращения домой прошло на очень высоком уровне организации.
- ККамиля28 июня 2024В поездку такого плана я выехала впервые. До выезда со стороны тур оператора было много внимания, все подсказывали, направляли. Вся информация
- ККамиля28 июня 2024Организаторы большие профессионалы. Было приятно приехать окунуться в приятную атмосферу.
- ААнна21 июня 2024Брала мультитур в глэмпинг Сплав стихий. Рекомендую, глэмпинг стоит своих пять звезд. Инструкторы всегда на связи. Три варианта проживания по степени комфорта палатки,
- ЮЮрий18 июня 2024Наша туристическая поездка на байдарках в кемпинг оказалась превосходной во всех отношениях! Оценка 10 из 10. Сам кемпинг очень хороший:
- ММария13 августа 2023Все очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, им очень понравилось. А мои
- ННаталья25 июля 2023все очень понравилось! Еда вкусная, люди приветливые, само место очень красивое. Инструкторы классные. советую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мценску в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Мценске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Мценске в августе 2024
Сейчас в Мценске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 11 900 до 20 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Мценске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024