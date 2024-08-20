Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
16 июн в 11:00
30 июн в 11:00
42 000 ₽ за человека
Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий. Турбаза
Начало: Отправление из Мурманска с площади "Пять Углов", о...
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
41 000 ₽ за человека
Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий, с палатками
Начало: Отправление из Мурманска с площади "Пять Углов", о...
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
35 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей20 августа 2024Край земли, океан, природа неописуема! Организация на 5. Базовый лагерь прекрасно организован. Кровати в палатках. Еда разнообразная и вкусная. Транспорт удобен,
- ААртем20 августа 2024Это было максимально насыщенное и комфортное путешествие! Палаточный лагерь заслуживает всяческих похвал и пяти звёзд. Палатки просторные, в них стоят
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Мыс Кекурский»
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