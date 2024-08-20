Мыс Кекурский – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Мыс Кекурский» в Мурманске, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
На машине
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
5 дней
7 отзывов
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
16 июн в 11:00
30 июн в 11:00
42 000 ₽ за человека
Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий. Турбаза
На машине
2 дня
Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий. Турбаза
Начало: Отправление из Мурманска с площади "Пять Углов", о...
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
41 000 ₽ за человека
Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий, с палатками
На машине
2 дня
Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий, с палатками
Начало: Отправление из Мурманска с площади "Пять Углов", о...
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
35 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    20 августа 2024
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Край земли, океан, природа неописуема! Организация на 5. Базовый лагерь прекрасно организован. Кровати в палатках. Еда разнообразная и вкусная. Транспорт удобен,
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    хоть и трясет. Дорог там по сути нет. Но во время поездки на крыше забываешь об этих неудобствах. Отдельное спасибо гиду Никите, программа, тайминги, настроение-все прекрасно! Советую 100%

  • А
    Артем
    20 августа 2024
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Это было максимально насыщенное и комфортное путешествие! Палаточный лагерь заслуживает всяческих похвал и пяти звёзд. Палатки просторные, в них стоят
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    раскладушки, спать очень удобно, мягко, спина не болит. Есть баня в нескольких метрах от залива Баренцева моря, в котором можно купаться, напарившись. Очень обильное и вкусное питание. Комфортный чистый туалет. Но он один, поэтому бывают очереди. Локации топовые, шикарные виды. Нам просто невероятно повезло с погодой. Отличный весёлый и заботливый гид Никита, опытный водитель Дмитрий, который практически в одиночку справился с внезапной и серьезной поломкой КамАЗа. Прошу обратить внимание, что указана устаревшая цена за аренду спальника (сейчас 1500 ₽). Также не указано, что в дополнительные расходы входит плата за посещение природного парка (320 ₽ в сутки).

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Мыс Кекурский»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
  2. Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий. Турбаза
  3. Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий, с палатками
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Кладбище кораблей
  2. Ледокол Ленин
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Батарейский Водопад
  5. Полуостров Средний
  6. Набережная
  7. Пляж драконьих яиц
  8. Сейдозеро
  9. Кандалакшский лабиринт
  10. Мыс Кекурский
Сколько стоит тур в Мурманске в мае 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Мыс Кекурский" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2025 год по теме «Мыс Кекурский», 7 ⭐ отзывов, цены от 35000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль