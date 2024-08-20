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раскладушки, спать очень удобно, мягко, спина не болит. Есть баня в нескольких метрах от залива Баренцева моря, в котором можно купаться, напарившись. Очень обильное и вкусное питание. Комфортный чистый туалет. Но он один, поэтому бывают очереди. Локации топовые, шикарные виды. Нам просто невероятно повезло с погодой. Отличный весёлый и заботливый гид Никита, опытный водитель Дмитрий, который практически в одиночку справился с внезапной и серьезной поломкой КамАЗа. Прошу обратить внимание, что указана устаревшая цена за аренду спальника (сейчас 1500 ₽). Также не указано, что в дополнительные расходы входит плата за посещение природного парка (320 ₽ в сутки).