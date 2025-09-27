Путешествие по Ловозерским тундрам подарит незабываемые виды и истории. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя красоту Кольского полуострова
Отправляемся в сторону посёлка Ревда. Дорога займёт около 2–2,5 часов.
К подножию массива
Из Ревды на автобусе доберёмся к началу пешего маршрута. Уже отсюда будут видны старый горно-обогатительный комбинат и руины рудника «Умбозерский».
Начало треккинга
Вас ждёт несложный подъём. Наслаждаясь видами, вы не заметите, как пройдёте путь до вершины. Пейзажи будут меняться на глазах: от арктической тайги с её полярными лесами — к суровой красоте каменной тундры.
Привал
Остановимся, чтобы полюбоваться видами на другой горный массив — Хибины. А чуть дальше откроется гладь самого глубокого озера Кольского полуострова — Умбозера.
Вершина Аллуайв
Это ключевая точка маршрута. Здесь нам предстоит набрать около 400 метров высоты. Подъём будут сопровождают интересные рассказы — о мифах, преданиях и странных событиях в этих местах. Перевал Геологов и долина ручья Азимут — названия, за которыми скрываются десятки историй.
На высоте 870 метров
С вершины перед вами откроется захватывающая панорама: горные цирки, кратеры, похожие на следы внеземных пейзажей — будто оказались на Марсе.
Спуск и возвращение
После спуска вас будет ждать сытный походный перекус на свежем воздухе: колбаса, сало, сыр и овощи с хлебом или галетами. Затем мы отправимся в обратный путь в Мурманск, подводить итоги этого короткого, но яркого путешествия.
Организационные детали
Трансфер по программе осуществляется на комфортабельном автобусе или минивэне
Треккинг проходит пешком. Подъём в одну сторону занимает 1,5-2 часа
С вами буду я или другой гид-инструктор из нашей команды
Программа не рекомендуется семьям с маленькими детьми, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблемами опорно-двигательного аппарата, гостям с избыточным весом
Особенности маршрута
Погода в Ловозерских тундрах может быть разной. Это может быть жаркий солнечный день с отличной видимостью, но может быть и холодный дождливый день, полный тумана
Для комфортного прохождения маршрута обувь и одежда должны быть удобными для пешего подъёма (треккинговая обувь)
Рекомендуется использовать репелленты от насекомых и брать с собой бутылочку воды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 7110 туристов
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Я родился, вырос и живу в Мурманске. Вместе с ним я пережил периоды расцвета и тяжелых времен в 90-е. Сегодня, когда любимый край переживает период ренессанса, я и моя команда, мы готовы поделиться своими знаниями и историей Края с нашими гостями. Показать вам уникальные места, которые дороги каждому мурманчанину и жителям Кольского полуострова.
Фотографии от путешественников
О
Олеся
27 сен 2025
Водил нас Дмитрий. Места очень понравились. Всю дорогу рассказывал нам интересные истории про местность. Из-за погоды пришлось на ходу поменять маршрут, что оказалось даже лучше. Очень понравилась природа
К
Кирилл
21 сен 2025
Спасибо большое за неземные виды и интересную прогулку. Нашей группе очень повезло с погодой: 11 сентября утром был туман, но потом распогодилось. Подъем довольно каменистый, пересекающий небольшие ручейки, поэтому рекомендую быть в трекинговой обуви
Карина
15 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! У нас был гид Артем, очень позитивный и общительный. Тундры прекрасны, но подъем достаточно сложный, это надо иметь в виду. После спуска покормили вкусным пирогом с чаем!
Д
Дарья
13 сен 2025
Думала физически будет намного сложнее, но все прошло очень легко. Гид Артём очень интересно про все рассказывал.
К
Ксения
29 авг 2025
Это было прекрасно! Искала такую экскурсию, чтобы вдоволь нагуляться и надышаться, но не умереть от тяжести походных рюкзаков и не упасть на полпути от бессилия идти дальше. И все получилось читать дальше
именно, как я хотела! Хотя погода считалась не совсем подходящей для прогулок, по моему мнению, она была идеально подходящей под северные пейзажи. Ибо туман и дождь - это очень красивое обрамление для Ловозерских тундр) Было красиво, бескрайне и атмосферно. Очень понравились гиды Артем и Алексей. Внимательные, дружелюбные с отличным чувством юмора. Здорово, что несмотря на то, что экскурсия групповая, у тебя есть достаточно времени побродить самостоятельно, посмотреть, поразмышлять о вечном) И как приятно после такого трипа спуститься вниз и поесть горячего обеда!!! А чай с ватрушкой меня просто покорил) Это был очень красивый и хороший день!
Маргарита
14 авг 2025
Если хочется активного отдыха, то этот вариант идеально подойдет! Прекрасные виды, комфортный темп + мало людей Можно в полной мере насладиться природой тундры Отдельное спасибо гиду Артему, за истории, доброжелательность и ненавязчивость
К
Кандакова
10 авг 2025
Это было увлекательное путешествие по Ловозерским тундрам!!! Восторг от красоты гор и профессионализма нашего гида Павла. Много интересной информации, постоянная забота о группе, легкий юмор сопровождали наш маршрут. Отдельное спасибо водителю Алексею за комфортное вождение!
К
Кира
8 авг 2025
Все прошло отлично!
Анастасия
13 июл 2025
Всё очень понравилось! Спасибо Артёму за интересную насыщенную прогулку🤗
С
Светлана
8 июл 2025
Спасибо за организацию. Несмотря на природный коллапс, экскурсия состоялась. Это был интересный опыт.
С
Светлана
2 июл 2025
На экскурсию забрали из отеля, что очень порадовало с утра. На экскурсии поднимались на высоту 1000 метров, сначала на машине по практически бездорожью, а потом пешком. Сначала был туман, но после обеда вышло солнышко и показало потрясающие виды 😍 Было ощущение, что мы были над облаками 😍
К
Ксения
16 июн 2025
виды впечатляют. необычные горы, не похожи на другие (Дагестан, Грузия). совсем иное. по усилиям: люди дошли не все. подросток сдался на половине пути. люди с лишним весом в самом начале. мне лично было очень трудно, прошла только 2/3 пути, но и ТАМ красотень.
И
Ирина
16 июн 2025
Очень понравилась экскурсия! Единственное, стоит отметить, что в описании лучше добавить, что нужна какая-никакая физическая подготовка. А так, очень порадовали глубокие знания и внимательность Паши. Всегда подавал руку и помогал при восхождении. Виды просто необыкновенные!!! Однозначно рекомендую посетить
HEIKKI
14 июн 2025
Очень все понравилось, спасибо
Ю
Юлия
12 июн 2025
Большое спасибо Артему! Все очень понравилось. Красивая природа, интересный рассказ ещё и вкусный перекус дали