Экскурсия «Из Мурманска - пешком по Ловозерью» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир Ловозерских тундр.Участники отправляются из Мурманска, чтобы пройти по живописным маршрутам, увидеть руины рудника и старый комбинат, а

также подняться на вершину Аллуайв. Здесь открываются захватывающие виды на Хибины и Умбозеро. Это путешествие запомнится не только красотой природы, но и интересными историями о местных мифах и преданиях. Приятным бонусом станет возможность попробовать сезонные ягоды и отдохнуть на мягком ягеле

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Старт из Мурманска

Отправляемся в сторону посёлка Ревда. Дорога займёт около 2–2,5 часов.

К подножию массива

Из Ревды на автобусе доберёмся к началу пешего маршрута. Уже отсюда будут видны старый горно-обогатительный комбинат и руины рудника «Умбозерский».

Начало треккинга

Вас ждёт несложный подъём. Наслаждаясь видами, вы не заметите, как пройдёте путь до вершины. Пейзажи будут меняться на глазах: от арктической тайги с её полярными лесами — к суровой красоте каменной тундры.

Привал

Остановимся, чтобы полюбоваться видами на другой горный массив — Хибины. А чуть дальше откроется гладь самого глубокого озера Кольского полуострова — Умбозера.

Вершина Аллуайв

Это ключевая точка маршрута. Здесь нам предстоит набрать около 400 метров высоты. Подъём будут сопровождают интересные рассказы — о мифах, преданиях и странных событиях в этих местах. Перевал Геологов и долина ручья Азимут — названия, за которыми скрываются десятки историй.

На высоте 870 метров

С вершины перед вами откроется захватывающая панорама: горные цирки, кратеры, похожие на следы внеземных пейзажей — будто оказались на Марсе.

Спуск и возвращение

После спуска вас будет ждать сытный походный перекус на свежем воздухе: колбаса, сало, сыр и овощи с хлебом или галетами. Затем мы отправимся в обратный путь в Мурманск, подводить итоги этого короткого, но яркого путешествия.

Организационные детали

Трансфер по программе осуществляется на комфортабельном автобусе или минивэне

Треккинг проходит пешком. Подъём в одну сторону занимает 1,5-2 часа

С вами буду я или другой гид-инструктор из нашей команды

Программа не рекомендуется семьям с маленькими детьми, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблемами опорно-двигательного аппарата, гостям с избыточным весом

Особенности маршрута