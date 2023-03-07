ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Эта экспресс-прогулка для тех, кто любит яркие эмоции и скорость, но совсем не любит мерзнуть! Вы научитесь управлять снегоходом, а затем в компании до 6 человек вместе с гидом-инструктором прокатитесь по живописной лесной трассе. Промчитесь по застывшим болотам, озерам и поймете, что такое настоящий Север. Прогулка не требует подготовки и доступна даже детям от 5 лет.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Блиц-обучение управлению снегоходом

За полчаса до старта мы встретим вас, при необходимости выдадим теплую экипировку (обувь, штаны, куртка, варежки, балаклава) и проведем небольшой инструктаж. Затем отправимся к тренировочной площадке: здесь вы попрактикуетесь в управлении комфортным и устойчивым снегоходом. А после отправимся навстречу северным пейзажам!

Часовая прогулка сквозь лес!

За час вы успеете многое: полюбуетесь северной природой, насладитесь скоростью и мощью снегохода, оцените удобную и живописную трассу. Наши снегоходы промчатся по заснеженным болотам и озерам — вы убедитесь, насколько сказочен и атмосферен русский северный лес.

Обратите внимание: маршрут проходит по лесной трассе без уличного освещения, поэтому рекомендуем бронировать поездку на светлое время суток, чтобы увидеть больше красоты.

Организационные детали

Вы можете забронировать снегоход только для себя и управлять техникой самостоятельно (категория билета Одноместное размещение) или выбрать двухместный снегоход на пару (категория билета Двухместное размещение). Стоимость указана за снегоход.

Как проходит поездка

Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах Polaris Widetrak LX

На маршруте вас сопровождает гид-инструктор из нашей команды

Обратите внимание