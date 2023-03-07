ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе

Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Эта экспресс-прогулка для тех, кто любит яркие эмоции и скорость, но совсем не любит мерзнуть! Вы научитесь управлять снегоходом, а затем в компании до 6 человек вместе с гидом-инструктором прокатитесь по живописной лесной трассе. Промчитесь по застывшим болотам, озерам и поймете, что такое настоящий Север. Прогулка не требует подготовки и доступна даже детям от 5 лет.
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Блиц-обучение управлению снегоходом

За полчаса до старта мы встретим вас, при необходимости выдадим теплую экипировку (обувь, штаны, куртка, варежки, балаклава) и проведем небольшой инструктаж. Затем отправимся к тренировочной площадке: здесь вы попрактикуетесь в управлении комфортным и устойчивым снегоходом. А после отправимся навстречу северным пейзажам!

Часовая прогулка сквозь лес!

За час вы успеете многое: полюбуетесь северной природой, насладитесь скоростью и мощью снегохода, оцените удобную и живописную трассу. Наши снегоходы промчатся по заснеженным болотам и озерам — вы убедитесь, насколько сказочен и атмосферен русский северный лес.

Обратите внимание: маршрут проходит по лесной трассе без уличного освещения, поэтому рекомендуем бронировать поездку на светлое время суток, чтобы увидеть больше красоты.

Организационные детали

Вы можете забронировать снегоход только для себя и управлять техникой самостоятельно (категория билета Одноместное размещение) или выбрать двухместный снегоход на пару (категория билета Двухместное размещение). Стоимость указана за снегоход.

Как проходит поездка

  • Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах Polaris Widetrak LX
  • На маршруте вас сопровождает гид-инструктор из нашей команды

Обратите внимание

  • Прогулка состоится при температуре не ниже −25 и скорости ветра не более 15 м/с
  • Дети до 5 лет на экскурсию не допускаются. Дети от 5 до 10 лет участвуют бесплатно. Пожалуйста, заранее уточните, как будем рассаживаться на снегоходах с детьми: кто повезет детей, инструктор или вы сами. Для детей от 10 лет приобритается стандартный билет.
  • Участники в нетрезвом виде к управлению снегоходом не допускаются
  • На прогулку мы выходим в составе колонны, перед стартом обязателен инструктаж

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
за городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Е
7 мар 2023
Все прошло замечательно - Сергей дает четкие инструкции, и вы выезжаете на заснеженные просторы. Спокойно едете по лесным тропинкам, но на озере уж можно погонять, взрывая пухляк. Всего лишь час, но заряда энергии, драйва и позитива на весь день! Прогулка оставила самые положительные впечатления. Рекомендую!

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