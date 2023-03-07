Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Блиц-обучение управлению снегоходом
За полчаса до старта мы встретим вас, при необходимости выдадим теплую экипировку (обувь, штаны, куртка, варежки, балаклава) и проведем небольшой инструктаж. Затем отправимся к тренировочной площадке: здесь вы попрактикуетесь в управлении комфортным и устойчивым снегоходом. А после отправимся навстречу северным пейзажам!
Часовая прогулка сквозь лес!
За час вы успеете многое: полюбуетесь северной природой, насладитесь скоростью и мощью снегохода, оцените удобную и живописную трассу. Наши снегоходы промчатся по заснеженным болотам и озерам — вы убедитесь, насколько сказочен и атмосферен русский северный лес.
Обратите внимание: маршрут проходит по лесной трассе без уличного освещения, поэтому рекомендуем бронировать поездку на светлое время суток, чтобы увидеть больше красоты.
Организационные детали
Вы можете забронировать снегоход только для себя и управлять техникой самостоятельно (категория билета Одноместное размещение) или выбрать двухместный снегоход на пару (категория билета Двухместное размещение). Стоимость указана за снегоход.
Как проходит поездка
Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах Polaris Widetrak LX
На маршруте вас сопровождает гид-инструктор из нашей команды
Обратите внимание
Прогулка состоится при температуре не ниже −25 и скорости ветра не более 15 м/с
Дети до 5 лет на экскурсию не допускаются. Дети от 5 до 10 лет участвуют бесплатно. Пожалуйста, заранее уточните, как будем рассаживаться на снегоходах с детьми: кто повезет детей, инструктор или вы сами. Для детей от 10 лет приобритается стандартный билет.
Участники в нетрезвом виде к управлению снегоходом не допускаются
На прогулку мы выходим в составе колонны, перед стартом обязателен инструктаж
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
за городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели 151 экскурсию для 132 туристов
Мне 36 лет, я профессиональный спасатель МЧС. Последние 10 лет я на снегоходе исследую окрестности Мурманска и каждую поездку открываю для себя что-то новое и интересное и с радостью делюсь этими находками. Наши экскурсии активные и насыщенные, вы сможете насладиться пейзажами, проехать по заснеженным озерам и сопкам, получить заряд эмоций и прилив энергии. Постараемся сделать ваш отдых незабываемым!
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
7 мар 2023
Все прошло замечательно - Сергей дает четкие инструкции, и вы выезжаете на заснеженные просторы. Спокойно едете по лесным тропинкам, но на озере уж можно погонять, взрывая пухляк. Всего лишь час, но заряда энергии, драйва и позитива на весь день! Прогулка оставила самые положительные впечатления. Рекомендую!
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