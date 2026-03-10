ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Эта экспресс-прогулка для тех, кто любит яркие эмоции и скорость, но совсем не любит мерзнуть! Вы научитесь управлять снегоходом, а затем в компании до 6 человек вместе с гидом-инструктором прокатитесь по живописной лесной трассе. Промчитесь по застывшим болотам, озерам и поймете, что такое настоящий Север. Прогулка не требует подготовки и доступна даже детям от 5 лет.
За полчаса до старта мы встретим вас, при необходимости выдадим теплую экипировку (обувь, штаны, куртка, варежки, балаклава) и проведем небольшой инструктаж. Затем отправимся к тренировочной площадке: здесь вы попрактикуетесь в управлении комфортным и устойчивым снегоходом. А после отправимся навстречу северным пейзажам!
Часовая прогулка сквозь лес!
За час вы успеете многое: полюбуетесь северной природой, насладитесь скоростью и мощью снегохода, оцените удобную и живописную трассу. Наши снегоходы промчатся по заснеженным болотам и озерам — вы убедитесь, насколько сказочен и атмосферен русский северный лес. Во время поездки будут остановки для фотографирования.
Обратите внимание: маршрут проходит по лесной трассе без уличного освещения, поэтому рекомендуем бронировать поездку на светлое время суток, чтобы увидеть больше красоты.
Организационные детали
Вы можете забронировать снегоход только для себя и управлять техникой самостоятельно или выбрать двухместный снегоход на пару. Стоимость указана за снегоход.
Как проходит поездка
Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах Polaris Widetrak LX; Stels Viking
На маршруте вас сопровождает гид-инструктор из нашей команды
Обратите внимание
Прогулка состоится при температуре не ниже −25 и скорости ветра не более 15 м/с
Дети до 5 лет на экскурсию не допускаются. Дети от 5 до 10 лет участвуют бесплатно. Пожалуйста, заранее уточните, как будем рассаживаться на снегоходах с детьми: кто повезет детей, инструктор или вы сами. Для детей от 10 лет приобретается стандартный билет.
Участники в нетрезвом виде к управлению снегоходом не допускаются
На прогулку мы выходим в составе колонны, перед стартом обязателен инструктаж
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
5500 ₽
двухместное размещение
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 577 туристов
Мне 36 лет, я профессиональный спасатель МЧС. Последние 10 лет я на снегоходе исследую окрестности Мурманска и каждую поездку открываю для себя что-то новое и интересное и с радостью делюсь этими находками. Наши экскурсии активные и насыщенные, вы сможете насладиться пейзажами, проехать по заснеженным озерам и сопкам, получить заряд эмоций и прилив энергии. Постараемся сделать ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
–
3
–
2
–
1
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E
Evgeniya
Очень понравилась поездка, Красивые виды, достойная техника, разнообразный маршрут. Остались довольны.
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Виктория
Юра, Влад, ребята, вы молодцы! очень здорово провели время, а главное все безопасно)))
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Юлия
Организаторы потрясающие, очень дружелюбные, все объяснили и показали. Тепло одели, снегоходы классные с подогревом ручек, справится даже кто ни разу не катал. И виды очень крутые. Киров ставит 5 звезд ✨
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М
Мария
все очень понравилось! помогли доехать до места, переодели в форму, ехали по красивому живописному лесу по узким тропинкам, гнали на пустоши, доехали до озера, там крутили круги, все очень понравилось, Виталий приятный молодой человек, помогал одеваться раздеваться, фоткал, снимал видео, врезались в елку, помог выбраться😅 после напоили чаем кофем, советую!
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И
Игорь
Отличная прогулка! Даже застали северное сияние. Даль было очень холодно и снять хотя бы чуть чуть видео на телефон было не возможно
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Сергей
Катание прошло отлично. Были опасения, что в темное время суток кататься невозможно. Но оказалось, что у снегоходов яркие фары, а у ночного катания между елочек свой вайб.
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