ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Эта экспресс-прогулка для тех, кто любит яркие эмоции и скорость, но совсем не любит мерзнуть! Вы научитесь управлять снегоходом, а затем в компании до 6 человек вместе с гидом-инструктором прокатитесь по живописной лесной трассе. Промчитесь по застывшим болотам, озерам и поймете, что такое настоящий Север. Прогулка не требует подготовки и доступна даже детям от 5 лет.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Блиц-обучение управлению снегоходом

За полчаса до старта мы встретим вас, при необходимости выдадим теплую экипировку (обувь, штаны, куртка, варежки, балаклава) и проведем небольшой инструктаж. Затем отправимся к тренировочной площадке: здесь вы попрактикуетесь в управлении комфортным и устойчивым снегоходом. А после отправимся навстречу северным пейзажам!

Часовая прогулка сквозь лес!

За час вы успеете многое: полюбуетесь северной природой, насладитесь скоростью и мощью снегохода, оцените удобную и живописную трассу. Наши снегоходы промчатся по заснеженным болотам и озерам — вы убедитесь, насколько сказочен и атмосферен русский северный лес. Во время поездки будут остановки для фотографирования.

Обратите внимание: маршрут проходит по лесной трассе без уличного освещения, поэтому рекомендуем бронировать поездку на светлое время суток, чтобы увидеть больше красоты.

Организационные детали

Вы можете забронировать снегоход только для себя и управлять техникой самостоятельно или выбрать двухместный снегоход на пару. Стоимость указана за снегоход.

Как проходит поездка

Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах Polaris Widetrak LX; Stels Viking

На маршруте вас сопровождает гид-инструктор из нашей команды

Обратите внимание