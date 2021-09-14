ежедневно в 08:00

Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня

Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест

5
2 отзыва
Вместе с опытным проводником вы совершите трехдневное путешествие по заповедным местам Кольского полуострова.

Мы пройдем перевал, остановимся на ночевку у Сейдозера и поднимемся на гору Нинчур.

Вы послушаете легенды и истории старины у костра, увидите полярный день и поразитесь многообразию ландшафтов нашего края.
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня

Что вас ожидает

День первый

Мы встретим и отвезем вас к началу маршрута. По пути заглянем на территорию действующего рудника — вы услышите о добыче сырья и работе комбината, построенного еще в СССР. Поднявшись на перевал (700 м над у. м. ), устроим привал с видами на Ловозерские Тундры.
Затем вас ждет спуск к Сейдозеру: с каждым шагом вы будете наблюдать, как меняется ландшафт, пока не «нырнете» в лесную чащу природного заказника. У небольшого водопада сделаем фотопаузу, а еще на маршруте встретим несколько небольших ледниковых озер с чистейшей водой. И красивый финал этого дня — живописное Сейдозеро, на берегу которого мы разобьем лагерь, поужинаем и отдохнем.

День второй

После завтрака мы совершим поход к горе Нинчур (набор высоты 600 м). С ее вершины вам откроются потрясающие панорамы на Сейдозеро и Ловозерские скальные разломы. Вы услышите о тайнах северной чудесной страны Гипербореи, узнаете о легендах, связанных с нашим краем. Обязательно устроим походный обед, а как вернемся в лагерь, сготовим ужин на костре.

День третий

После завтрака мы собираем лагерь и отправляемся в обратный путь тем же маршрутом. По возвращении к отправной точке нас уже будет ждать транспорт, на котором мы доберемся до Мурманска.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут средней сложности, рекомендован для взрослых и детей не моложе 15 лет. Без животных. Можно взять детей помладше, но не моложе 13 лет, только при хорошей физической подготовке и под ответственность родителей.

Организационные детали

  • В поход с вами отправлюсь я или один из гидов нашей команды
  • Отдельно оплачивается медицинская страховка

Что входит в стоимость

  • Трансфер из Мурманска к месту начала похода и обратно
  • Сопровождение опытным проводником
  • Питание на протяжении всего тура
  • Походное снаряжение (палатка, тент и пр. ) и аптечка

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:00

Евгений
Евгений
Здравствуйте! Мы команда гидов: Евгений, Анастасия и Василий. Вот уже несколько лет мы исследуем самые интересные места и явления нашего края. Вместе мы отвезем вас в лучшие уголки Мурманской области и влюбим в Русский Север. А в фотопутешествиях — еще и научим делать отличные снимки. Присоединяйтесь, будет интересно!
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2 настоящих отзыва от туристов

А
14 сен 2021
100 из 10! В первый раз отправилась в поход с ночевками в палатке и не пожалела.
Алина
22 авг 2021
Нам очень понравилась экскурсия. 3 дня пролетели незаметно и нам удалось окунуться в чудесную природу Мурманской области. Это уникальное место в мире и уникальная жемчужина природы. Посмотрели горную, лесную местность и озёра. Удалось искупаться в Сейдозере. Мы хотели себе бросить физический вызов и мы это нашли благодаря этому туру. Наши усилия вознаградились красивыми пейзажами. Гид Дмитрий был внимательным, опытным, и гостеприимным. Евгений и Анастасия подготовили все необходимое для поездки. Мы всей команде очень благодарны.

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