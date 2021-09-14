ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

День первый

Мы встретим и отвезем вас к началу маршрута. По пути заглянем на территорию действующего рудника — вы услышите о добыче сырья и работе комбината, построенного еще в СССР. Поднявшись на перевал (700 м над у. м. ), устроим привал с видами на Ловозерские Тундры.

Затем вас ждет спуск к Сейдозеру: с каждым шагом вы будете наблюдать, как меняется ландшафт, пока не «нырнете» в лесную чащу природного заказника. У небольшого водопада сделаем фотопаузу, а еще на маршруте встретим несколько небольших ледниковых озер с чистейшей водой. И красивый финал этого дня — живописное Сейдозеро, на берегу которого мы разобьем лагерь, поужинаем и отдохнем.

День второй

После завтрака мы совершим поход к горе Нинчур (набор высоты 600 м). С ее вершины вам откроются потрясающие панорамы на Сейдозеро и Ловозерские скальные разломы. Вы услышите о тайнах северной чудесной страны Гипербореи, узнаете о легендах, связанных с нашим краем. Обязательно устроим походный обед, а как вернемся в лагерь, сготовим ужин на костре.

День третий

После завтрака мы собираем лагерь и отправляемся в обратный путь тем же маршрутом. По возвращении к отправной точке нас уже будет ждать транспорт, на котором мы доберемся до Мурманска.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут средней сложности, рекомендован для взрослых и детей не моложе 15 лет. Без животных. Можно взять детей помладше, но не моложе 13 лет, только при хорошей физической подготовке и под ответственность родителей.

Организационные детали

В поход с вами отправлюсь я или один из гидов нашей команды

Отдельно оплачивается медицинская страховка

Что входит в стоимость