Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

На Крайний Север в веселой компании

Необузданная арктическая природа, суровый характер Кольского полуострова, ездовой спорт и былинное прошлое коренного народа саами и поморов — обо всем этом я расскажу по дороге в Териберку с юмором и искренней любовью. Создать правильную атмосферу путешествия мне поможет напарник — неудержимый и любвеобильный хаски Агент 00Сэм. Во время остановок вы сможете сфотографироваться с пушистым спутником, а самые отважные испытают себя в качестве тренера ездовой собаки, энергии которой хватит, чтобы сгенерировать свет для многоквартирного дома.

Кадры из Териберки «не как у всех»

По пути вам откроются красивейшие 🤩 локации для фотографий, которые нечасто встречаются в лентах туристов. Мы остановимся на границе тундры и увидим забавные горизонтально растущие деревья 🌳, навестим единственного «полицейского» в окрестностях Териберки и прогуляемся к выброшенному на берег судну. Сделаем фото на самых инстаграмных качелях Заполярья и согреемся ароматным чаем с травами у Северного Ледовитого океана. И конечно, не обойдем стороной must-see места Териберки: дикий водопад, кладбище кораблей и пляж 🏖️ драконьих яиц. В каждой точке я c удовольствием пофотографирую вас на смартфон с отличной камерой.

Организационные детали