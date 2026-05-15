Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Буду счастлива стать вашим проводником в мир легенд и дикой красоты Кольского полуострова. Вы проедете по знаменитым и небанальным локациям в окрестностях Териберки, послушаете музыку тундры, проникнетесь мифами саамов. А ещё, если захотите, мы возьмём с собой хаски и сделаем интересные фото у берега Северного Ледовитого океана.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

На Крайний Север в весёлой компании

Необузданная арктическая природа, суровый характер Кольского полуострова, ездовой спорт и былинное прошлое коренного народа саами и поморов — обо всём этом я расскажу по дороге в Териберку с юмором и искренней любовью. Создать правильную атмосферу путешествия мне поможет напарник, которого мы возьмём с собой, если пожелаете: неудержимый хаски Агент 00Сэм. Во время остановок вы сможете сфотографироваться с пушистым спутником, а самые отважные испытают себя в качестве тренера ездовой собаки, энергии которой хватит, чтобы сгенерировать свет для многоквартирного дома.

Кадры из Териберки «не как у всех»

По пути вам откроются красивейшие локации для фотографий, которые нечасто встречаются в лентах туристов. Мы остановимся на границе тундры и увидим забавные горизонтально растущие деревья; прогуляемся к выброшенному на берег судну. Сделаем фото на самых популярных у блогеров качелях Заполярья и согреемся ароматным чаем с травами у Северного Ледовитого океана. По желанию закупимся самым северным пивом в небольшом магазине у пивоварни и познакомимся поближе с легендарными хаски и оленями. И конечно, не обойдём стороной must-see места Териберки: дикий водопад, кладбище кораблей и пляж драконьих яиц.

Организационные детали

В экскурсии вас может сопровождать наш мудрый пёс, Агент 00Сэм; возможность его участия уточняйте заранее, так как в силу почтенного возраста он выходит на маршрут только при хорошем самочувствии

Поездка начинается и заканчивается у порога вашего отеля, трансфер включён в стоимость

С собой рекомендую взять перекус. По желанию обедаем и пробуем свежие морепродукты (гребешки и морские ежи) в ресторане Териберки (средний чек 1500-500 ₽), необходимо бронировать заранее.

В программу входит пешая прогулка по природному парку до водопада (около 7 км туда-обратно, вход в природный парк оплачивается на месте: 500 ₽ за человека) в осенне-летний период. В зимнее время до водопада можно добраться на санях за снегоходом (1600 ₽чел., оплата водителю на месте)

Дополнительно есть возможность организовать:

— фото высокого качества на камеру

— фридайвинг

— поездку на водопад на квадроциклах (в летнее время)

— морскую прогулку

— аутентичную программу в традиционном жилище коренного населения с дегустацией строганины из оленя и шаманским бубном.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды.