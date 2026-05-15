Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Необузданная арктическая природа, суровый характер Кольского полуострова, ездовой спорт и былинное прошлое коренного народа саами и поморов — обо всём этом я расскажу по дороге в Териберку с юмором и искренней любовью. Создать правильную атмосферу путешествия мне поможет напарник, которого мы возьмём с собой, если пожелаете: неудержимый хаски Агент 00Сэм. Во время остановок вы сможете сфотографироваться с пушистым спутником, а самые отважные испытают себя в качестве тренера ездовой собаки, энергии которой хватит, чтобы сгенерировать свет для многоквартирного дома.
Кадры из Териберки «не как у всех»
По пути вам откроются красивейшие локации для фотографий, которые нечасто встречаются в лентах туристов. Мы остановимся на границе тундры и увидим забавные горизонтально растущие деревья; прогуляемся к выброшенному на берег судну. Сделаем фото на самых популярных у блогеров качелях Заполярья и согреемся ароматным чаем с травами у Северного Ледовитого океана. По желанию закупимся самым северным пивом в небольшом магазине у пивоварни и познакомимся поближе с легендарными хаски и оленями. И конечно, не обойдём стороной must-see места Териберки: дикий водопад, кладбище кораблей и пляж драконьих яиц.
Организационные детали
В экскурсии вас может сопровождать наш мудрый пёс, Агент 00Сэм; возможность его участия уточняйте заранее, так как в силу почтенного возраста он выходит на маршрут только при хорошем самочувствии
Поездка начинается и заканчивается у порога вашего отеля, трансфер включён в стоимость
С собой рекомендую взять перекус. По желанию обедаем и пробуем свежие морепродукты (гребешки и морские ежи) в ресторане Териберки (средний чек 1500-500 ₽), необходимо бронировать заранее.
В программу входит пешая прогулка по природному парку до водопада (около 7 км туда-обратно, вход в природный парк оплачивается на месте: 500 ₽ за человека) в осенне-летний период. В зимнее время до водопада можно добраться на санях за снегоходом (1600 ₽чел., оплата водителю на месте)
Дополнительно есть возможность организовать: — фото высокого качества на камеру — фридайвинг — поездку на водопад на квадроциклах (в летнее время) — морскую прогулку — аутентичную программу в традиционном жилище коренного населения с дегустацией строганины из оленя и шаманским бубном.
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2368 туристов
Я коренная мурманчанка. Четыре года жила в Москве, 1 год — в Санкт-Петербурге, 3 месяца — на острове Тенерифе. И ВСЁ ЭТО, чтобы понять, что моё место на Кольском полуострове. читать дальшеуменьшить
Здесь я создала команду единомышленников, с которыми с 2020 года провожу самые энергичные и необычные экскурсии в Мурманске и области. Хотите зарядиться невероятной энергетикой и влюбиться в Север так же, как и мы? Тогда нам по пути!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вадим
Олеся организовала нам индивидуальную экскурсию в Териберку для группы в одиннадцать человек, по цене групповой. Трансфер на современном микроавтобусе Mercedes, новый быстроходный катер для морской прогулки. Обедали в Териберке в читать дальшеуменьшить
неплохом ресторане, который сами и выбрали, из предложенного списка. Можно было бы вообще самим найти и забронировать, но список сэкономил наше время. Была заранее предоставлена удобная памятка, не только про экскурсию, но и про Мурманск в целом: что куда с собой брать и что где можно посмотреть. Отличные маршрут и программа - выбрали ровно то, что сами хотели. Олеся - молодец. Ответила на все наши вопросы, которых, кстати, оказалось не очень много, так как Олеся сама, почти без остановки, всегда что-то рассказывала. Спрашивать оказалось некогда и нечего:) А, за то, что Олеся нашла, с помощью своих коллег-гидов, и отправила нам в Москву потерянные на экскурсии ребенком очки - ей вообще цены нет!:)
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Ю
Юлия
Отоичное путешествие! индивидуальный подход! очень понравилась экскурсия!
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Юлия
Замечательная экскурсия. Владимир хороший рассказчик, много интересных деталей мы узнали. Огромное спасибо за интерактивные открытки, это просто восторг. С теплом вспоминаем наше путешествие. Организация на высшем уровне. Выходили на связь оперативно. Нам забронировали хороший ресторан в Териберке. Мы остались довольны.
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Роман
Всё было отлично. Много где были, обошли наверное все самые интересные места Териберки. Даже прокатился на собачьей упряжке. После этой экскурсии осталось много классных фотографий и положительных впечатлений. При случае буду рекомендовать вас знакомым.
Олеся
Ответ организатора:
Роман, спасибо Вам за этот чудесный отзыв! Очень рада,что день, проведенный с нами вместе доставил Вам столько приятных эмоций!
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Карина
Ездили в Териберку с Евгением, очень классный гид, свой, как будто 1000 лет знакомы! Погода была мягко говоря не очень, но со всеми основными достопримечательностями ознакомились. Правда водопад я себе представляла читать дальшеуменьшить
иначе, в Бурятии зимой видела красивый водопад, который течет подо льдом, а тут он на столько заледеневший и в снегу, что и не понятно где он там. Пляж с «яйцами» очень красивый. Рекомендации по морской прогулке: - берите запасные перчатки, перила ржавые и влажные. - все куртки у нас в каких то мелких черных пятнах, которые не отстирываются, рекомендую чёрную одежду. - людям с ПА категорически не рекомендую, мы попали на большие волны, это было очень жестко. - если вас укачивает, при попадании на таком маленьком судне, ни какая драмина не поможет. - В трюм корабля лучше не спускаться, укачает сильнее и быстрее. В общем подумайте несколько раз и оцените свои силы. Китов и тюленей увидели на середине прогулки, киты выныривали пару раз.
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Юлия
Экскурсия у нас была 24 июля. Проводил ее Евгений. Очень веселый и позитивный человек, интересный рассказчик. Отдельное спасибо за фото и видео! Экскурсия прошла на одном дыхании! Шикарные виды! Выход читать дальшеуменьшить
в Баренцево море(ненадолго))) на лодке-катамаране, встреча с китами и тюленями! Очень все впечатлило! Спасибо большое! P.S. 1) как оказалось одного желания для присутствия собачки мало: при заказе экскурсии были предупреждены Олесей, что собачка работает до +14 градусов. За несколько дней до экскурсии посмотрели прогноз погоды. Температура была меньше 14 градусов, мы уточнили поедет ли она с нами. Ответ был: «Собачка в отпуске»….2) есть определенные неудобства, в связи с тем, что общается Олеся только через переписку в Трипстере, несмотря на то, что при бронировании становятся доступными номера телефонов как ее так и ваши. Отвечает она только в Трипстере. 3) «Лучший ресторан Териберки» «Моле» не впечатлил. Накануне экскурсии Олеся написала, что некоторых блюд не будет из-за сбоя поставок. И несмотря на заказанный столик к определенному времени, ждали когда нас начнут обслуживать. Хотя народу в этот день было немного в связи с отсутствием блюд по меню. Так что ранний предзаказ не особо повлиял на стоп-лист по меню и скорость обслуживания! 4) Пожелания к Олесе как к организатору: информировать ДО поездки о стоимости дополнительно выбранных опциях к основной экскурсии (морская прогулка, фото, фридайвинг и т. д…), чтобы не ставить людей в неловкое положение.
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