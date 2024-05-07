Откройте для себя мифы и легенды Мурманска с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Мурманске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 за всё до 8 чел.
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест
Начало: В Мурманске
«Вы послушаете легенды и истории старины у костра, увидите полярный день и поразитесь многообразию ландшафтов нашего края»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000 за человека
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 мая 2024
    Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
    В поездке сопровождал, Андрей. Очень грамотный и отличный "пацан". Тему знает и грамотно освещает. Подружились и обменялись впечатлениями, нашли общие интересы. В общем респект и уважение. Отлично. 💪👍
  • А
    Александра
    24 сентября 2023
    Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
    Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно! Мы ни разу не ходили в
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    походы с ночевкой, поэтому долго сомневались, стОит ли идти. Тем более осень, погода непредсказуема. Но все-таки решились, так как в Мурманске мы впервые, а приехали издалека, из Удмуртии, нам хотелось увидеть что-то нереально красивое на краю земли😻 И нам это удалось! (тут фотокарточки скажут за нас). А мы хотим поблагодарить команду организаторов за то, что собрали нас, вплоть до кружек и ложек. Отдельное спасибо гиду Дмитрию! Когда ты находишься так далеко без связи (от слова совсем) невольно накатывает тревожность. Но Дмитрий своим профессионализмом внушал максимальное спокойствие! Он все умеет, все знает, у него все продумано. Дима, мы знаем, ты это прочитаешь: Движение Первых будет стараться😉😃 А для тех, кто как и мы - новички, несколько советов: не бойтесь задавать даже самые глупые,на первый взгляд, вопросы организаторам и просить у них того, чего у вас нет. Например, если бы я попросила куртку, то не мерзла бы в своей, совершенно не предназначенной для походов😅 Готовьтесь к тому, что путь непростой, это не прогулка по парку, и минимальная физическая подготовка все-таки нужна, потому что идти придется с рюкзаками. А еще, нам повезло, мы увидели полярное сияние! 😍 И тоже благодаря Диме, который нас разбудил вовремя!

    Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно!
  • А
    Алина
    22 августа 2023
    Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
    Ходила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в поход. Маршрут для меня оказался
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    непростым, с рюкзаком за плечами идти по камням вверх-вниз несколько часов оказалось сложнее, чем представлялось в голове)) но когда доходишь до озера - во-первых, наслаждаешься красотой и умиротворением от природы, и во-вторых, радуешься и гордишься собой за проделанный маршрут. Дмитрий - человек хорошо знающий эти места, с ним очень интересно и совсем не страшно. Большое спасибо организаторам!!

    Ходила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в походХодила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в походХодила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в походХодила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в походХодила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в поход
  • Г
    Головкин
    26 июля 2023
    Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
    Фантастический тур! За 3 дня вы однозначно проживете небольшую, но насыщенную событиями жизнь: вы пройдете по территории действующего рудника, поднимитесь
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    вверх по камням, оставите небольшую оплату духам за переход по перевалу, увидите фантастические пейзажи Ловозерских тундр, насладитесь свежей водой из горного ручья, увидите как тундра переходит в лесотундру, узнаете о местных легендах и мифах,оцените масштаб священного озера саамов и конечно же переночуете в палатке. В путешествии вас будут сопровождать опытные гиды, которые всегда помогут, подскажут и что самое главное - накормят:-) Не даст вам заскучать и четвероногий друг по кличке Норд. Однозначно рекомендую этот тур!

    Фантастический тур! За 3 дня вы однозначно проживете небольшую, но насыщенную событиями жизнь: вы пройдете поФантастический тур! За 3 дня вы однозначно проживете небольшую, но насыщенную событиями жизнь: вы пройдете поФантастический тур! За 3 дня вы однозначно проживете небольшую, но насыщенную событиями жизнь: вы пройдете поФантастический тур! За 3 дня вы однозначно проживете небольшую, но насыщенную событиями жизнь: вы пройдете поФантастический тур! За 3 дня вы однозначно проживете небольшую, но насыщенную событиями жизнь: вы пройдете поФантастический тур! За 3 дня вы однозначно проживете небольшую, но насыщенную событиями жизнь: вы пройдете по
  • С
    Сергей
    12 июля 2023
    Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
    Все прошло отлично. Доехали комфортно. Погода отличалась от обычной и был сильный туман, но от этого экскурсия стала ещё интереснее, как будто, побывал на другой планете. Поедем ещё раз!
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2022
    Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
    Отличная экскурсия
  • А
    Алексей
    1 марта 2022
    Легенды Севера: экскурсия в мир народов севера
    Здорово) Экскурсовод Дмитрий рассказал кроме того что есть на месте еще и о жизни саамов и других северных народов в наши дни.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
  2. Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
  3. Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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