1 чел.
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Индивидуальная
10 часов
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест
Начало: В Мурманске
«Вы послушаете легенды и истории старины у костра, увидите полярный день и поразитесь многообразию ландшафтов нашего края»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 мая 2024В поездке сопровождал, Андрей. Очень грамотный и отличный "пацан". Тему знает и грамотно освещает. Подружились и обменялись впечатлениями, нашли общие интересы. В общем респект и уважение. Отлично. 💪👍
- ААлександра24 сентября 2023Ребята! Три дня без мобильной связи, но с полной связью с природой - это шикарно! Мы ни разу не ходили в
- ААлина22 августа 2023Ходила в поход впервые, немного переживала. Организаторы заранее выдали необходимое, помогли определиться с вещами в поход. Маршрут для меня оказался
- ГГоловкин26 июля 2023Фантастический тур! За 3 дня вы однозначно проживете небольшую, но насыщенную событиями жизнь: вы пройдете по территории действующего рудника, поднимитесь
- ССергей12 июля 2023Все прошло отлично. Доехали комфортно. Погода отличалась от обычной и был сильный туман, но от этого экскурсия стала ещё интереснее, как будто, побывал на другой планете. Поедем ещё раз!
- ТТатьяна27 июня 2022Отличная экскурсия
- ААлексей1 марта 2022Легенды Севера: экскурсия в мир народов севераЗдорово) Экскурсовод Дмитрий рассказал кроме того что есть на месте еще и о жизни саамов и других северных народов в наши дни.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Мифы и легенды»
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