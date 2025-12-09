Мои заказы

Это Териберка! Удивительный посёлок на краю Русского Севера (с выездом из Мурманска)

Увидеть «драконьи яйца» и кладбище кораблей, полюбоваться водопадом и покататься на огромных качелях
За один день вы исследуете самые интересные локации Териберки и ощутите её самобытный дух. Оцените красоту тундры и побываете на берегу Баренцева моря. Посетите Батарейский водопад и погуляете по пляжу с валунами, которым миллионы лет. Увидите те самые скелеты кораблей, так полюбившиеся фотографам. А попутно узнаете о прошлом и современности колоритного посёлка.
Описание экскурсии

  • Вы побываете в бухте с валунами, круглыми, как гигантские яйца
  • Полюбуетесь водопадом, срывающимся с сопки и впадающим в волны Баренцева моря
  • Посетите кладбище кораблей — зрелище, достойное кино
  • Покатаетесь на огромных качелях на арктическом берегу
  • Узнаете о флоре и фауне нашего северного края
  • Познакомитесь с историей региона и самой Териберки
  • Выясните, как и чем живут люди в этом посёлке
  • Мы расскажем, как снимался знаменитый фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева
  • А если вам посчастливится, то, прогуливаясь вдоль побережья, вы заприметите морских обитателей — китов, дельфинов, тюленей, нерп

Организационные детали

Трансфер

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex или легковом авто в зависимости от размера группы
  • Время выезда может незначительно корректироваться
  • Будьте готовы к тому, что на маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать
  • Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (до 18 человек максимум). В таком случае экскурсия проходит на микроавтобусе

Дополнительные расходы

  • Посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ за человека
  • В зимнее время трансфер на снегоходе до водопада — 1000 ₽ за человека
  • Обед (в ресторане, где подают северные деликатесы — 2500–3000 ₽ за человека, в обычном кафе — до 1000 ₽). Во время обеденного перерыва каждый в группе сможете выбрать заведение по душе — всё находится рядом

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 73 туристов
Мы команда увлечённых гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей. Познакомим с историей северного края и его необыкновенной природой.

Входит в следующие категории Мурманска

