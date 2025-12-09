За один день вы исследуете самые интересные локации Териберки и ощутите её самобытный дух. Оцените красоту тундры и побываете на берегу Баренцева моря. Посетите Батарейский водопад и погуляете по пляжу с валунами, которым миллионы лет. Увидите те самые скелеты кораблей, так полюбившиеся фотографам. А попутно узнаете о прошлом и современности колоритного посёлка.
Описание экскурсии
- Вы побываете в бухте с валунами, круглыми, как гигантские яйца
- Полюбуетесь водопадом, срывающимся с сопки и впадающим в волны Баренцева моря
- Посетите кладбище кораблей — зрелище, достойное кино
- Покатаетесь на огромных качелях на арктическом берегу
- Узнаете о флоре и фауне нашего северного края
- Познакомитесь с историей региона и самой Териберки
- Выясните, как и чем живут люди в этом посёлке
- Мы расскажем, как снимался знаменитый фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева
- А если вам посчастливится, то, прогуливаясь вдоль побережья, вы заприметите морских обитателей — китов, дельфинов, тюленей, нерп
Организационные детали
Трансфер
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex или легковом авто в зависимости от размера группы
- Время выезда может незначительно корректироваться
- Будьте готовы к тому, что на маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать
- Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (до 18 человек максимум). В таком случае экскурсия проходит на микроавтобусе
Дополнительные расходы
- Посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ за человека
- В зимнее время трансфер на снегоходе до водопада — 1000 ₽ за человека
- Обед (в ресторане, где подают северные деликатесы — 2500–3000 ₽ за человека, в обычном кафе — до 1000 ₽). Во время обеденного перерыва каждый в группе сможете выбрать заведение по душе — всё находится рядом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 73 туристов
Мы команда увлечённых гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей. Познакомим с историей северного края и его необыкновенной природой.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Мини-группа
до 10 чел.
Из Мурманска - в Териберку, сердце северной природы
Зачем туда ехать? За видами Баренцева моря, песком и камнями, водопадами и заброшенными кораблями
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 дек в 07:00
3900 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Териберка: почувствуй дыхание Севера
От кладбища кораблей до оленьей фермы - из Мурманска
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 07:30
10 дек в 07:30
11 дек в 07:30
3500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Посетить деревню поморов, кладбище кораблей и пляж с яйцами дракона в путешествии
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
10 дек в 08:30
11 дек в 08:30
5000 ₽ за человека