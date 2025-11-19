Мои заказы

Аврора-тур: фотоохота за северным сиянием

Получить идеальные кадры на фоне уникального природного явления
Поймать идеальное северное сияние не так просто. Моя специализация — съёмка этого небесного явления. Поэтому я знаю, где его найти и как создать идеальные кадры на его фоне.

За последний сезон я совершил более 60 выездов и научился «ловить» сияние даже в сильную облачность, когда другие возвращаются ни с чем. Присоединяйтесь!
Описание фото-прогулки

  • Гарантия результата. Мы выезжаем на «охоту» только при благоприятных прогнозах. Я не провожу пустых поездок
  • Глубокое знание местности. Я отлично ориентируюсь в окрестностях Мурманска и знаю все лучшие обзорные площадки
  • Профессиональная фотосъёмка. Все ваши фотографии будут сделаны на фотоаппарат SONY с светосильной широкоугольной оптикой, которая идеально подходит для ночной съёмки

Как пройдёт вечер

  • Я заберу вас из любой точки Мурманска — от отеля или дома, и мы отправимся за город
  • По дороге я расскажу вам о природе этого удивительного явления и поделюсь легендами коренных народов Севера
  • Мы будем перемещаться в поисках самого чистого неба и самой эффектной «сцены» для ваших фотографий
  • Сфотографирую вас на фоне сияния столько, сколько вы пожелаете
  • Готовые снимки вы получите в течение нескольких дней

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе. Детские кресла есть.

ежедневно в 18:00

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Мурманске
Живу в Мурманске с рождения, занимаюсь фото и видео. С сентября по апрель провожу фотосессии на фоне северного сияния. В моём распоряжении — профессиональная техника для качественной съёмки в тёмное время суток и микроавтобус VW CARAVELLE для максимального комфорта.

Входит в следующие категории Мурманска

