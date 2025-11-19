Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Поймать идеальное северное сияние не так просто. Моя специализация — съёмка этого небесного явления. Поэтому я знаю, где его найти и как создать идеальные кадры на его фоне.



За последний сезон я совершил более 60 выездов и научился «ловить» сияние даже в сильную облачность, когда другие возвращаются ни с чем. Присоединяйтесь!