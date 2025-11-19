Мои заказы

Хибины без границ: в сердце зимней тундры на снегоступах

Оказаться там, где начинается Заполярье - экскурсия из Мурманска
Вы отправитесь в зимние Хибины — туда, где горы поднимаются прямо за городом, а тишина тундры чувствуется в каждом вдохе.

Мы научим вас ходить на снегоступах, проведём по безопасному маршруту вдоль горной реки, поднимем на вершину горы Айкуайвенчорр и расскажем о крае.

Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Кировск и Хибины не из окна автобуса, а изнутри самой природы.
Описание экскурсии

7:00 — сбор группы. Заберём вас из места проживания в Мурманске

7:30 — выезд из Мурманска. Поедем через Оленегорск и Мончегорск в сторону Кировска — по дороге среди тундры и северных просторов. В пути будет одна техническая остановка

11:30 — посещение Музея минералов с одной из самых богатых коллекций в стране. Вы увидите редкие породы, гигантские кристаллы и экспозицию, посвящённую Хибинам

13:00 — прогулка на снегоступах к озеру Длинному. Расскажем о базовых принципах передвижения по снегу и покажем безопасные траектории. Вы пройдёте по пологим снежным склонам. Остановки для фото и горячий чай с видом на заснеженные хребты — тоже в программе

15:30 — обед в Кировске по системе «шведский стол». Тёплая передышка перед продолжением маршрута

16:30 — подъём по канатной дороге на гору Айкуайвенчорр. На вершине вас ждут виды на Кировск, озёра и хибинские хребты

17:30 — возвращение в Мурманск. Отвезём вас по тому же адресу, откуда забирали, или в любую точку в черте города

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле, горячий чай и лёгкий перекус (бутерброды и печенье), билеты в Музей минералов
  • Дополнительно оплачиваются обед в санатории «Тирвас» — 800 ₽ за чел., билет на подъёмник — 320 ₽ за чел.
  • Протяжённость маршрута на снегоступах — 3 км, уровень сложности — лёгкий
  • Если у вас есть какие-либо ограничения для такого рода активности, сообщите нам заранее
  • В последний понедельник каждого месяца в музее санитарный день. Его посещение невозможно
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 4605 туристов
Добро пожаловать в Заполярье! Меня зовут Мила, я опытная путешественница. Посетила почти 50 стран, но влюбилась в мощь и красоту Севера. Организую индивидуальные экскурсии на комфортабельных автомобилях по Кольскому полуострову.
читать дальше

С удовольствием помогу вам оценить всю красоту Русского Севера и поделюсь интересной информацией о Кольском полуострове. Если вы забронируете экскурсию на тот день, когда я буду с другими гостями, её для вас проведёт другой опытный гид из нашей команды.

