Вы отправитесь в зимние Хибины — туда, где горы поднимаются прямо за городом, а тишина тундры чувствуется в каждом вдохе. Мы научим вас ходить на снегоступах, проведём по безопасному маршруту вдоль горной реки, поднимем на вершину горы Айкуайвенчорр и расскажем о крае. Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Кировск и Хибины не из окна автобуса, а изнутри самой природы.

Описание экскурсии

7:00 — сбор группы. Заберём вас из места проживания в Мурманске

7:30 — выезд из Мурманска. Поедем через Оленегорск и Мончегорск в сторону Кировска — по дороге среди тундры и северных просторов. В пути будет одна техническая остановка

11:30 — посещение Музея минералов с одной из самых богатых коллекций в стране. Вы увидите редкие породы, гигантские кристаллы и экспозицию, посвящённую Хибинам

13:00 — прогулка на снегоступах к озеру Длинному. Расскажем о базовых принципах передвижения по снегу и покажем безопасные траектории. Вы пройдёте по пологим снежным склонам. Остановки для фото и горячий чай с видом на заснеженные хребты — тоже в программе

15:30 — обед в Кировске по системе «шведский стол». Тёплая передышка перед продолжением маршрута

16:30 — подъём по канатной дороге на гору Айкуайвенчорр. На вершине вас ждут виды на Кировск, озёра и хибинские хребты

17:30 — возвращение в Мурманск. Отвезём вас по тому же адресу, откуда забирали, или в любую точку в черте города

Организационные детали