Иммерсивный аудиоспектакль о событиях 18 июня 1942 года в Мурманске

Погрузиться в самый страшный день в истории города на прогулке в наушниках
18 июня — День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году город подвергся страшной бомбардировке. Вы узнаете, что видели в тот день жители, и услышите историю от лица героев этих событий.

Весь путь с вами пройдёт гид, который покажет фотографии разрушенных улиц и предложит попробовать лакомство детей прифронтового Мурманска.
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00

Описание аудиогида

18 июня 1942 года на Мурманск было сброшено около 25 тысяч бомб «зажигалок». Город горел страшно — было уничтожено свыше 600 деревянных зданий. Жар стоял такой, что людям приходилось ползти по земле, встанешь — начнут тлеть волосы и одежда.

В ваших наушниках развернётся драма — герои спектакля расскажут о том, как они пережили этот страшный день, как мамы искали детей среди пожарищ. Вы станете свидетелями спасения малышей из детского сада, а также посетите бывший опорный пункт местной противовоздушной обороны.

Маршрут проходит по историческому центру Мурманска, который наиболее пострадал от бомбардировок. Вы увидите проспект Ленина, улицы Карла Маркса, Челюскинцев, Володарского, Флотский и Рыбный проезды. Дома на этих улицах — живой музей Победы.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии — 35–40 минут
  • Программа подойдёт для слушателей старше 12 лет
  • По маршруту с вами пройду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дома культуры моряков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 24 туристов
Я продюсер короткометражного и документального кино, журналист и очень веселый человек. Вместе с командой мы занимаемся кинопроизводством и организацией культурных проектов, развитием креативной индустрии и маркетинга в Мурманской области. В копилке нашей команды огромное количество проектов, в том числе фестиваль в Териберке. Мы организаторы Международного кинофестиваля «Северный Характер», локейшен-туров для киношников, образовательных программ для молодых кинематографистов.
