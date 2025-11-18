Иммерсивный аудиоспектакль о событиях 18 июня 1942 года в Мурманске

18 июня — День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году город подвергся страшной бомбардировке. Вы узнаете, что видели в тот день жители, и услышите историю от лица героев этих событий. Весь путь с вами пройдёт гид, который покажет фотографии разрушенных улиц и предложит попробовать лакомство детей прифронтового Мурманска.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–4 человек или 1200 ₽ за человека, если вас больше

от 4800 ₽ за 1–4 человек или 1200 ₽ за человека, если вас больше

Описание аудиогида

18 июня 1942 года на Мурманск было сброшено около 25 тысяч бомб «зажигалок». Город горел страшно — было уничтожено свыше 600 деревянных зданий. Жар стоял такой, что людям приходилось ползти по земле, встанешь — начнут тлеть волосы и одежда.

В ваших наушниках развернётся драма — герои спектакля расскажут о том, как они пережили этот страшный день, как мамы искали детей среди пожарищ. Вы станете свидетелями спасения малышей из детского сада, а также посетите бывший опорный пункт местной противовоздушной обороны.

Маршрут проходит по историческому центру Мурманска, который наиболее пострадал от бомбардировок. Вы увидите проспект Ленина, улицы Карла Маркса, Челюскинцев, Володарского, Флотский и Рыбный проезды. Дома на этих улицах — живой музей Победы.

Организационные детали