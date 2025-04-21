читать дальше

все норм и соответствует описанию. Но мне совсем не понравилось (к сопровождающей девочке претензий нет, все ок, она просто ноги в этом формате экскурсии) Возможно кому-то подходит такой формат экскурсии, но это точно не я:). Хотела попробовать что-то новое, попробовала. Больше не буду. Главный и самый жирный косяк, это то, что беря индивидуальную экскурсию, вы не можете проходить ее в своем ритме. Вам надо подстроится под аудио формат и нестись за ним. Мы выносливые путешественники, мы можем провести сутки на ногах, но бегать за аудио текстом это не наше:). Я уже через полчаса отключилась от прослушивания сюжета и думала о том, как меня бесит бежать. Через час я уже уговаривала ребенка все бросить и пойти в отель. Но ему вроде спектакль был интересен, и мы дошли до конца. Из экскурсии я вынесла одно, смотреть нечего:). Что,конечно, оказалось не так и оставшиеся два свободных дня мы осмотрели достопримечательности города. Вообще, как обзорка не катит. Я бы с удовольствием купила просто аудио спектакль и послушала его в одном из кафе Мурманска за чашкой горячего кофе/чая. И ещё, это уже мини совет организаторам. Мне походу экскурсии было прислано на телефон под сотню фото, я посмотрела одно! Это же бред бежать и на ходу разглядывать фотки в экранчике телефона. Кроме того мёрзнут руки и нет ни малейшего желания доставать телефон. Такое количество фото никому не нужно. Распечатайте штук 10-20 в нормальном качестве и размере и дайте сопровождающему или на самый простой планшет, но нормального размера.