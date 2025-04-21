Аудиогид
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: На Рябиновой аллее
«Для вас подготовлены аудиоматериалы — знаковые для соответствующего периода песни, звуки и шумы города»
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 27 чел.
Аудиогид
Мурманск: аудиопрогулка по арктическому городу-герою
Познакомиться с крупнейшим городом за Полярным кругом в своём темпе
Начало: У вокзала Мурманска
«При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон»
Завтра в 08:00
17 дек в 08:00
590 ₽ за человека
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль о событиях 18 июня 1942 года в Мурманске
Погрузиться в самый страшный день в истории города на прогулке в наушниках
Начало: У Дома культуры моряков
Завтра в 18:00
17 дек в 18:00
от 4800 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина21 апреля 2025Одна из лучших экскурсий в нашей копилке. Искренне рекомендуем к посещению!
- ИИрина11 сентября 2024Итересный формат экскурсии, как будто смотришь документальный фильм, но при этом ты сам участник) маршрут интересный и простой, поэтому мы с двумя детьми 6 и 1 год прекрасно справились)))) а учитывая небольшую остановку с чаепитием время вообще прошло незаметно.
- ААлёна10 сентября 2024Нам очень понравилась экскурсия, необычный формат, но тем и привлекателен!
- ППавел27 июня 2024Отличная экскурсия, нестандартная, позволяет взглянуть на Мурманск совсем иначе, чем после простой прогулки. Нет сухого зачитывания скучных фактов уставшим гидом.
- ААлександр9 мая 2024Всё понравилось. Инновационный подход. Были с ребёнком 7 лет. Он тоже стойко выдержал, Во второй половине экскурсии заинтересовался ещё больше.
- ООлеся2 мая 2024Второй раз на экскурсии и снова полный восторг! Попасть в театр не заходя в его стены - это возможно. Прогулка
- ООлеся11 марта 2024Идея нереальная, мне очень понравилось!
К восприятию через слух вопросов нет.
Рекомендую друзьям и знакомым.
Чего не хватило, хотелось бы обойти город и
- ТТатьяна4 декабря 2023Добрый день, большое спасибо за экскурсию. Очень понравился формат. Большой объем информации усваивается легко. Рекомендую всем прогулку "Пять Мурмансков", не пожалеете.
- ИИван17 ноября 2023Экскурсия замечательная!
Мы стараемся много путешествовать, но с такой увлекательной подачей материала столкнулись впервые. Впечатления самые положительные))) Ваша идея просто супер!!!
Если
- ВВиктор16 ноября 2023Экскурсия началась ровно в назначенный час. Впервые были на подобном формате (не уверен вообще есть ли ещё где-то такое). Ооооочень
- ВВалерия6 ноября 2023Я поставила 4 звёзды исключительно за радио постановку. И не хотела портить рейтинг автора экскурсии, ибо в принципе по организации
- ААлександр4 ноября 2023Были на экскурсии в составе группы старших школьников. Все довольны, рекомендую.
- ВВероника17 октября 2023Отличный формат для знакомства с городом! Классно подобрана музыка и фотоматериал. Очень динамично, незаумно, легко. 2 часа пролетели незаметно, и
- ВВарвара22 августа 2023Пожалуй, это одна из лучших экскурсий, которую я когда-либо посещала.
Кладезь неординарной информации о городе! Я прожила в Мурманске во времена
- ННаталья22 августа 2023Это была замечательная экскурсия! Изумительно интересно подано, действительно эффект погружения. Самая линия экскурсии очень интересная - вы осмотрите самый центр
- ННасия21 августа 2023Ходили на прогулку 19.08.23. Прогулка проходит в наушниках, по ходу рассказывают об истории города и в это же время показывают
- ЯЯна21 августа 2023Необычный формат, полноценная история Мурманска от момента создания до сегодняшних дней, небольшой перекус в середине, когда чуть устали - нам с друзьями все очень понравилось. Спасибо!
- ССветлана20 августа 2023В нашей компании мнения разделились.
Мне и дочери (14лет) понравилась подача материала, маршрут, было необычно и интересно, запоминющаяся экскурсия.
Сыну (27 лет) не хватило живого общения, чтобы можно было задать вопросы по ходу экскурсии и с этим пожалуй тоже соглашусь.
- ЮЮлия16 августа 2023Очень необычная экскурсия, занимательный формат, много интересной информации. Отдельное спасибо за неожиданный перекус!
- ММарина15 августа 2023Великолепная экскурсия! Настоящий аудиоспектакль с глубоким содержанием. Вся история Мурманска прошла перед глазами, полное погружение. Огромное спасибо автору и всему
