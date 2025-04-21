Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Мурманска

Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Пешая
2 часа
41 отзыв
Аудиогид
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: На Рябиновой аллее
«Для вас подготовлены аудиоматериалы — знаковые для соответствующего периода песни, звуки и шумы города»
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 27 чел.
Мурманск: аудиопрогулка по арктическому городу-герою
Пешая
2.5 часа
Аудиогид
Мурманск: аудиопрогулка по арктическому городу-герою
Познакомиться с крупнейшим городом за Полярным кругом в своём темпе
Начало: У вокзала Мурманска
«При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон»
Завтра в 08:00
17 дек в 08:00
590 ₽ за человека
Иммерсивный аудиоспектакль о событиях 18 июня 1942 года в Мурманске
Пешая
30 минут
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль о событиях 18 июня 1942 года в Мурманске
Погрузиться в самый страшный день в истории города на прогулке в наушниках
Начало: У Дома культуры моряков
Завтра в 18:00
17 дек в 18:00
от 4800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 апреля 2025
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Одна из лучших экскурсий в нашей копилке. Искренне рекомендуем к посещению!
  • И
    Ирина
    11 сентября 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Итересный формат экскурсии, как будто смотришь документальный фильм, но при этом ты сам участник) маршрут интересный и простой, поэтому мы с двумя детьми 6 и 1 год прекрасно справились)))) а учитывая небольшую остановку с чаепитием время вообще прошло незаметно.
  • А
    Алёна
    10 сентября 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Нам очень понравилась экскурсия, необычный формат, но тем и привлекателен!
  • П
    Павел
    27 июня 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Отличная экскурсия, нестандартная, позволяет взглянуть на Мурманск совсем иначе, чем после простой прогулки. Нет сухого зачитывания скучных фактов уставшим гидом.
    читать дальше

    Не знаю, много ли сопровождающих бывает на этой экскурсии, но нам точно повезло - нам составила компанию приятная и общительная девушка Светлана. В общем, экскурсию однозначно рекомендую! Понравилась даже ребенку 9 лет, обычно скучающему и ноющему на подобных мероприятиях.

  • А
    Александр
    9 мая 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Всё понравилось. Инновационный подход. Были с ребёнком 7 лет. Он тоже стойко выдержал, Во второй половине экскурсии заинтересовался ещё больше.
  • О
    Олеся
    2 мая 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Второй раз на экскурсии и снова полный восторг! Попасть в театр не заходя в его стены - это возможно. Прогулка
    читать дальше

    на свежем воздухе для меня в приоритете всегда, как и случилось и всегда. Больше всего в экскурсии мне нравится голос автора, хочется слушать его бесконечно.
    Также планирую посетить и другую экскурсию.
    Из минусов, не работали куар-коды.
    А всё остальное, даже булочки в конце экскурсии, создали эффект погружения.

  • О
    Олеся
    11 марта 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Идея нереальная, мне очень понравилось!
    К восприятию через слух вопросов нет.
    Рекомендую друзьям и знакомым.

    Чего не хватило, хотелось бы обойти город и
    читать дальше

    иметь при себе распечатанную карту, чтобы понимать маршрут движения, хотелось бы у основных памятников иметь более подробную историческую справку.
    И было бы круто и в этой эксурсии тоже ввести функцию наведения на историческое здание и возможность увидеть его фото лет 100 назад.
    Вместо фотографий в телефон, мне, например, ближе вариант распечатки, чтобы ведущий просто показывал заламинированные фото, защищённые от ветра и дождя.

  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Добрый день, большое спасибо за экскурсию. Очень понравился формат. Большой объем информации усваивается легко. Рекомендую всем прогулку "Пять Мурмансков", не пожалеете.
  • И
    Иван
    17 ноября 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Экскурсия замечательная!
    Мы стараемся много путешествовать, но с такой увлекательной подачей материала столкнулись впервые. Впечатления самые положительные))) Ваша идея просто супер!!!
    Если
    читать дальше

    Вы корректируете свой материал, то я хочу посоветовать Вам немного поподробнее раскрыть причинно-следственные связи некоторых исторических событий. Мы гуляли со своими взрослыми детьми - и позже, обмениваясь впечатлениями, понимали, что некоторые исторические, политические или экономические предпосылки описываемых событий они (дети) не знают или не понимают. Если бы они были подробнее раскрыты в ходе экскурсии, она стала бы ещё интереснее)))
    Желаю Вам побольше таких креативных идей! Радуйте гостей Вашего замечательного города своим прекрасным творчеством!!!

  • В
    Виктор
    16 ноября 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Экскурсия началась ровно в назначенный час. Впервые были на подобном формате (не уверен вообще есть ли ещё где-то такое). Ооооочень
    читать дальше

    было интересно узнать историю Мурманска от его зарождения до на настоящего времени. Формат проведения идеален. Всё прекрасно слышишь плюс получаешь дополнительные аудиоэффекты. Очень был вовремя небольшой питстоп:) Все остались очень довольны и обязательно посетим другие экскурсии такого формата в следующий приезд:)

  • В
    Валерия
    6 ноября 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Я поставила 4 звёзды исключительно за радио постановку. И не хотела портить рейтинг автора экскурсии, ибо в принципе по организации
    читать дальше

    все норм и соответствует описанию. Но мне совсем не понравилось (к сопровождающей девочке претензий нет, все ок, она просто ноги в этом формате экскурсии) Возможно кому-то подходит такой формат экскурсии, но это точно не я:). Хотела попробовать что-то новое, попробовала. Больше не буду. Главный и самый жирный косяк, это то, что беря индивидуальную экскурсию, вы не можете проходить ее в своем ритме. Вам надо подстроится под аудио формат и нестись за ним. Мы выносливые путешественники, мы можем провести сутки на ногах, но бегать за аудио текстом это не наше:). Я уже через полчаса отключилась от прослушивания сюжета и думала о том, как меня бесит бежать. Через час я уже уговаривала ребенка все бросить и пойти в отель. Но ему вроде спектакль был интересен, и мы дошли до конца. Из экскурсии я вынесла одно, смотреть нечего:). Что,конечно, оказалось не так и оставшиеся два свободных дня мы осмотрели достопримечательности города. Вообще, как обзорка не катит. Я бы с удовольствием купила просто аудио спектакль и послушала его в одном из кафе Мурманска за чашкой горячего кофе/чая. И ещё, это уже мини совет организаторам. Мне походу экскурсии было прислано на телефон под сотню фото, я посмотрела одно! Это же бред бежать и на ходу разглядывать фотки в экранчике телефона. Кроме того мёрзнут руки и нет ни малейшего желания доставать телефон. Такое количество фото никому не нужно. Распечатайте штук 10-20 в нормальном качестве и размере и дайте сопровождающему или на самый простой планшет, но нормального размера.

  • А
    Александр
    4 ноября 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Были на экскурсии в составе группы старших школьников. Все довольны, рекомендую.
  • В
    Вероника
    17 октября 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Отличный формат для знакомства с городом! Классно подобрана музыка и фотоматериал. Очень динамично, незаумно, легко. 2 часа пролетели незаметно, и
    читать дальше

    есть полноценное представление про жизнь и историю Мурманска на протяжении всего его существования. Нам даже дождик во второй части не испортил впечатление. Очень рекомендую всем.

  • В
    Варвара
    22 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Пожалуй, это одна из лучших экскурсий, которую я когда-либо посещала.
    Кладезь неординарной информации о городе! Я прожила в Мурманске во времена
    читать дальше

    своей юности 10 лет, но ТАКИХ фактов даже не знала.
    Неординарная подача материала! Прекрасный русский язык!
    Динамично, захватывающее, творчески!
    Музыкальная подборка незабываема!
    Рекомендую всем, даже местным)))

  • Н
    Наталья
    22 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Это была замечательная экскурсия! Изумительно интересно подано, действительно эффект погружения. Самая линия экскурсии очень интересная - вы осмотрите самый центр
    читать дальше

    города, основные достопримечательности. Но еще и сделаете это удобным способом, спуститесь по склону вниз, от третьей до первой террасы, до самого залива. И при этом не устанете! Приятный голос в наушниках, логичный, захватывающий рассказ погрузят вас в атмосферу каждого исторического периода. Их рассматривается 5 - потому Пять Мурмансков. Я много читала о Мурманске, живу в области уже 20 с лишним лет, но многие факты для меня были новыми. А все потому, что разработчики экскурсии целый год работали в архиве! Они, точнее он, Роман, выудили из документов очень интересные факты, и не просто факты, а такие, которые смогли показать эпоху, красноречиво рассказать о развитии города, его трудностях и радостях, неслучившихся чаяниях и сбывшихся мечтах горожан. Эта экскурсия позволяет глубоко понять суть столицы Заполярья. Я полюбила Мурманск еще сильнее! Спасибо авторам, гиду Татьяне, что нас сопровождала. Это неравнодушные люди, которые очень любят свое дело. Определенно рекомендую побывать на этой экскурсии!

  • Н
    Насия
    21 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Ходили на прогулку 19.08.23. Прогулка проходит в наушниках, по ходу рассказывают об истории города и в это же время показывают
    читать дальше

    где, как и что должно было быть построено. Рассказ сопровождается фотографиями из истории города. Очень интересно было послушать как в разные эпохи город пытались сделать городом будущим. Маршрут проходит по центру города, а также заходит в порт к ледоколу Ленин

  • Я
    Яна
    21 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Необычный формат, полноценная история Мурманска от момента создания до сегодняшних дней, небольшой перекус в середине, когда чуть устали - нам с друзьями все очень понравилось. Спасибо!
  • С
    Светлана
    20 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    В нашей компании мнения разделились.
    Мне и дочери (14лет) понравилась подача материала, маршрут, было необычно и интересно, запоминющаяся экскурсия.
    Сыну (27 лет) не хватило живого общения, чтобы можно было задать вопросы по ходу экскурсии и с этим пожалуй тоже соглашусь.
  • Ю
    Юлия
    16 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Очень необычная экскурсия, занимательный формат, много интересной информации. Отдельное спасибо за неожиданный перекус!
  • М
    Марина
    15 августа 2023
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Великолепная экскурсия! Настоящий аудиоспектакль с глубоким содержанием. Вся история Мурманска прошла перед глазами, полное погружение. Огромное спасибо автору и всему
    читать дальше

    коллективу, создавшим этот шедевр. У меня очень большой опыт экскурсий в разных городах и частях света и меня трудно удивить, но Роману и его команде это удалось! Мурманск теперь в нашем сердце. Если сомневаетесь, какую экскурсию выбрать для знакомства с городом - не сомневайтесь, выбирайте эту.

