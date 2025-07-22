Это будет насыщенная обзорная поездка по Ловозерским тундрам — с перевалами, сопками, чистыми озёрами и горными панорамами. Мы поднимемся на гору Кедыкварпахк, чтобы увидеть Сейдозеро с высоты. Заглянем на перевал Геологов и насладимся видами Умбозера и Хибин. По пути вы узнаете о флоре, фауне, уникальных минералах северного края и многом другом.
Описание экскурсии
- Мы увидим отвесные стены горных цирков Раслака
- Поднимемся к вершине Аллуайв
- Через перевал геологов дойдём до горы Кедыкварпахк (1119 метров над уровнем моря)
В пути поговорим:
- о местных шаманах и легендах коренных народов
- теории Гипербореи
- саамах и летающих камнях
- флоре и фауне края
Тайминг маршрута:
8:00–8:30 — сбор группы и выезд из Мурманска
10:30–11:00 — прибытие в посёлок Ревда (техническая остановка, подготовка к подъёму в горы)
11:00–12:00 — подъём на Ловозерский хребет
12:00–14:00 — прогулка, наблюдение, основной рассказ гида, небольшой перекус
14:00–15:00 — спуск с хребта и техническая остановка
15:00–17:00 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Hyundai Starex, Renault Duster или Toyota Fortuner
- Чай и перекус включены в стоимость
- Маршрут лёгкий, доступен для всех путешественников
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От площади пять углов в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 99 туристов
Мы команда увлечённых гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей. Познакомим с историей северного края и его необыкновенной природой.
Отзывы и рейтинг
0
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С
Маршрут не сложный, понравился, красивые места, достаточно было времени на то, чтобы добраться до локаций, насладиться видами и отдохнуть. Организатор и гид всегда на связи. Гид Сергей грамотный, коммуникабельный, внимательный, организовал пикник, все было по программе.
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