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Из Мурманска к Ловозерским тундрам и бескрайним просторам Севера

Исследовать живописные суровые пейзажи - от скал до Сейдозера
Это будет насыщенная обзорная поездка по Ловозерским тундрам — с перевалами, сопками, чистыми озёрами и горными панорамами. Мы поднимемся на гору Кедыкварпахк, чтобы увидеть Сейдозеро с высоты. Заглянем на перевал Геологов и насладимся видами Умбозера и Хибин. По пути вы узнаете о флоре, фауне, уникальных минералах северного края и многом другом.
Из Мурманска к Ловозерским тундрам и бескрайним просторам Севера
Из Мурманска к Ловозерским тундрам и бескрайним просторам Севера
Из Мурманска к Ловозерским тундрам и бескрайним просторам Севера

Описание экскурсии

  • Мы увидим отвесные стены горных цирков Раслака
  • Поднимемся к вершине Аллуайв
  • Через перевал геологов дойдём до горы Кедыкварпахк (1119 метров над уровнем моря)

В пути поговорим:

  • о местных шаманах и легендах коренных народов
  • теории Гипербореи
  • саамах и летающих камнях
  • флоре и фауне края

Тайминг маршрута:

8:00–8:30 — сбор группы и выезд из Мурманска
10:30–11:00 — прибытие в посёлок Ревда (техническая остановка, подготовка к подъёму в горы)
11:00–12:00 — подъём на Ловозерский хребет
12:00–14:00 — прогулка, наблюдение, основной рассказ гида, небольшой перекус
14:00–15:00 — спуск с хребта и техническая остановка
15:00–17:00 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Hyundai Starex, Renault Duster или Toyota Fortuner
  • Чай и перекус включены в стоимость
  • Маршрут лёгкий, доступен для всех путешественников
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От площади пять углов в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 99 туристов
Мы команда увлечённых гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей. Познакомим с историей северного края и его необыкновенной природой.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маршрут не сложный, понравился, красивые места, достаточно было времени на то, чтобы добраться до локаций, насладиться видами и отдохнуть. Организатор и гид всегда на связи. Гид Сергей грамотный, коммуникабельный, внимательный, организовал пикник, все было по программе.
Маршрут не сложный, понравился, красивые места, достаточно было времени на то, чтобы добраться до локаций, насладиться
Маршрут не сложный, понравился, красивые места, достаточно было времени на то, чтобы добраться до локаций, насладиться
Маршрут не сложный, понравился, красивые места, достаточно было времени на то, чтобы добраться до локаций, насладиться
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