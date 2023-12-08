Из Мурманска - по следам снежного человека

Индивидуальная экскурсия в Мурманске

Погулять на снегоступах вдали от цивилизации и поближе к первобытной природе

Зимний лес — это волшебная сказка. Деревья стоят все заиндевелые, похожие на огромные скульптуры. Вокруг звенящая тишина. А на снегу — огромные следы.

Это снежный человек? Нет, это люди на снегоступах! Подобно мифическому персонажу, мы пройдём там, где не ступала нога человека. Покорим гигантские сугробы, отыщем ледяной водопад и проложим путь к пещере. Йетти будет доволен!
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Из Мурманска - по следам снежного человека
Ближайшие даты:
8
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9
дек
10
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11
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Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь побывать в шкуре снежного человека, который по глубокому снегу пробирается к своей пещере. Вы наденете снегоступы и преодолеете около 4 км пешком. Прогулка займёт около 3-4 часов. Это будет увлекательное путешествие с полным погружением в северную зимнюю природу. На нашем маршруте:

  • древний мегалит «Эмодзи»: в зависимости от настроения группы он улыбнётся вам или будет выглядеть огорчённым
  • дремучий лес с шикарными видами на Мурманск и окрестности
  • ледяные водопады
  • гигантский снеговик
    Бонус — горячий час с лимоном и хорошее настроение, а также запас бодрости на целую неделю вперёд!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы организуем трансфер из Мурманска и обратно на легковом автомобиле
  • Маршрут доступен круглосуточно. Отмена, изменение и сокращение прогулки возможны в связи с неблагоприятными погодными условиями.
  • Снегоступы и палки входят в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Книповича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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