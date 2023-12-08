Погулять на снегоступах вдали от цивилизации и поближе к первобытной природе
Зимний лес — это волшебная сказка. Деревья стоят все заиндевелые, похожие на огромные скульптуры. Вокруг звенящая тишина. А на снегу — огромные следы.
Это снежный человек? Нет, это люди на снегоступах! Подобно мифическому персонажу, мы пройдём там, где не ступала нога человека. Покорим гигантские сугробы, отыщем ледяной водопад и проложим путь к пещере. Йетти будет доволен!
Это снежный человек? Нет, это люди на снегоступах! Подобно мифическому персонажу, мы пройдём там, где не ступала нога человека. Покорим гигантские сугробы, отыщем ледяной водопад и проложим путь к пещере. Йетти будет доволен!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Приготовьтесь побывать в шкуре снежного человека, который по глубокому снегу пробирается к своей пещере. Вы наденете снегоступы и преодолеете около 4 км пешком. Прогулка займёт около 3-4 часов. Это будет увлекательное путешествие с полным погружением в северную зимнюю природу. На нашем маршруте:
- древний мегалит «Эмодзи»: в зависимости от настроения группы он улыбнётся вам или будет выглядеть огорчённым
- дремучий лес с шикарными видами на Мурманск и окрестности
- ледяные водопады
- гигантский снеговик
Бонус — горячий час с лимоном и хорошее настроение, а также запас бодрости на целую неделю вперёд!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы организуем трансфер из Мурманска и обратно на легковом автомобиле
- Маршрут доступен круглосуточно. Отмена, изменение и сокращение прогулки возможны в связи с неблагоприятными погодными условиями.
- Снегоступы и палки входят в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Книповича
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 169 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске и его окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой севера, делимся с вами не только нашими знаниями о нём, его природе и достопримечательностях, но и максимально влюбляем в наш Кольский, в наш Север. Мы любим своё дело, поэтому нам можно довериться!
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