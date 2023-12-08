Иван — ваша команда гидов в Мурманске

Провели экскурсии для 169 туристов

Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске и его окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой севера, делимся с вами не только нашими знаниями о нём, его природе и достопримечательностях, но и максимально влюбляем в наш Кольский, в наш Север. Мы любим своё дело, поэтому нам можно довериться!

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