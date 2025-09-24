Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Мурманске, цены от 4675 ₽, скидки до 15%.
Из Мурманска в Териберку - посёлок на краю земли
На машине
10 часов
-
15%
4 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Из Мурманска в Териберку - посёлок на краю земли
Посетить самые интересные места колоритного северного поселка и его окрестностей
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
4675 ₽5500 ₽ за человека
В Териберку - на поиски китов
На машине
12 часов
38 отзывов
Водная прогулка
В Териберку - на поиски китов
Уехать на край земли и, если улыбнётся удача, встретить морских гигантов (из Мурманска)
Начало: У отеля «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
25 сен в 07:00
10 900 ₽ за человека
Русскими дорогами Финляндии
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Русскими дорогами Финляндии
Путешествие на границе России и Финляндии, где история встречается с природой. Откройте для себя монастыри, водопады и уникальные места
Начало: По месту вашего проживания в Мурманске
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
от 23 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Памятник Ждущей
  6. Кольский мост
  7. Площадь пяти углов
  8. Набережная
  9. Морской вокзал
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в сентябре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4675 до 23 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
