Сейчас в Мурманске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4675 до 23 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5