Из Мурманска в Териберку - посёлок на краю земли
Посетить самые интересные места колоритного северного поселка и его окрестностей
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
4675 ₽
5500 ₽ за человека
Водная прогулка
В Териберку - на поиски китов
Уехать на край земли и, если улыбнётся удача, встретить морских гигантов (из Мурманска)
Начало: У отеля «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
25 сен в 07:00
10 900 ₽ за человека
Индивидуальная
Русскими дорогами Финляндии
Путешествие на границе России и Финляндии, где история встречается с природой. Откройте для себя монастыри, водопады и уникальные места
Начало: По месту вашего проживания в Мурманске
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
от 23 000 ₽ за человека
