Кольское Заполярье — край полярного дня и полярной ночи. Летом солнце не заходит за горизонт и светит нам 60 дней подряд. Зимой же наоборот, мы не видим солнца 40 дней. Но любая ночь однажды заканчивается — даже полярная.
Почувствовать себя местным — подняться на сопку и встретить рассвет и солнце, зимой или летом — предлагаем во время нашей прогулки.
Описание экскурсии
- Зимой мы поднимемся на сопку Солнечная, летом — на сопку Мишукова. Они находятся на разных берегах Кольского залива, но с вершины каждой сопки открываются прекрасные виды на воду и город
- В тёплое время года мы соберём грибы и ягоды, пофотографируемся на ковре из ягеля. А когда выпадет снег — будет гулять на снегоступах
И конечно, мы обсудим:
- Историю возникновения и развития самого крупного в мире Арктического морского порта – от прокладки рельсов до наших дней
- Героические страницы истории города-порта
- Арктику и её освоение
- Что вообще означает термин «Полярный круг»
И многое другое!
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике ТагАЗ KJ Tager или Suzuki Grand Vitara
- Прогулка доступна людям с базовым уровнем физической подготовки
- Зимой аренда снегоступов включена в стоимость
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 10:00, в субботу в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 297 туристов
Добрый день. Мы — команда аттестованных гидов в Мурманской области. С удовольствием расскажем вам о нашем замечательном городе, его истории и традициях.
