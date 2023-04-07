На западном берегу Печенгской губы к востоку от озера Трифонаярви раскинулся небольшой посёлок Лиинахомари, в окрестностях которого вы до сих пор имеем возможность прикоснуться к артефактам которые остались после долгих лет ожесточённых сражений на этой земле. Вы сможем познакомиться с историей этих мест и подробнее узнать о решающих военных событиях ВОВ, которые там произошли.

До недавнего времени это место было секретным, но сегодня это зона пограничного и регламентированного посещения, то есть. Наш путь будет пролегать по старой немецкой заброшенной дороге, которая имеет немало опасных мест.

Первое что вы увидите, это загадочные круги, вокруг происхождения которых, ходит немало предположений. Эти сооружения выглядят основательно. Для чего они? Почему они затоплены? Но не сомневайтесь, вы узнаете единственную верную разгадку от нашего гида.

Вы почувствуете себя исследователем, вы сможете насладиться удивительной и неповторимой природой этого места, конечно потребуется немалая сноровка, чтобы пройти путь до самого берега Баренцево моря, но тот вид того стоит. На берегу столкнуться две стихии: непокорные вечные скалы и немыслимо сильные северные волны. От этой мощи захватывает дух.