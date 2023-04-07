Ближайшие даты:
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
23
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На западном берегу Печенгской губы к востоку от озера Трифонаярви раскинулся небольшой посёлок Лиинахомари, в окрестностях которого вы до сих пор имеем возможность прикоснуться к артефактам которые остались после долгих лет ожесточённых сражений на этой земле. Вы сможем познакомиться с историей этих мест и подробнее узнать о решающих военных событиях ВОВ, которые там произошли.
До недавнего времени это место было секретным, но сегодня это зона пограничного и регламентированного посещения, то есть. Наш путь будет пролегать по старой немецкой заброшенной дороге, которая имеет немало опасных мест.
Первое что вы увидите, это загадочные круги, вокруг происхождения которых, ходит немало предположений. Эти сооружения выглядят основательно. Для чего они? Почему они затоплены? Но не сомневайтесь, вы узнаете единственную верную разгадку от нашего гида.
Вы почувствуете себя исследователем, вы сможете насладиться удивительной и неповторимой природой этого места, конечно потребуется немалая сноровка, чтобы пройти путь до самого берега Баренцево моря, но тот вид того стоит. На берегу столкнуться две стихии: непокорные вечные скалы и немыслимо сильные северные волны. От этой мощи захватывает дух.
ежедневно,кроме понедельника, вторника и среды
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Чай с бутербродами
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место вашего проживанияЗавершение: Любая точка города Мурманска
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно,кроме понедельника, вторника и средыЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- ВАЖНО! Бронирование экскурсии должно быть не мене чем за 21день до начала проведения экскурсии.
- Вам необходимо будет предоставить информацию, для прохождения пограничного контроля.
- Экскурсант должен являться гражданином Р. Ф
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
Групповые
Пешеходные
На машине
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
Выездные
На весь день
Баренцево море
Сияние на Новый год
Похожие туры из Мурманска
Мини-группа
Евгений
Полярное сияние - прикоснуться к магии Севера
Отправиться в путешествие по окрестностям Мурманска - за незабываемыми впечатлениями и фотошедеврами
в вашем отеле в Мурманске
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
5 000₽ за человека
Мини-группа
Слава
Деревня саамов, или Север изнутри
Побывать в гостях у коренного народа Кольского полуострова и покататься на оленьей упряжке
у места вашего проживания в Мурманске
Завтра
9 апр
11 апр
12 апр
7 000₽ за человека
Индивидуальная
Slava
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
9 апр
10 апр
11 апр
12 апр
от 17 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании