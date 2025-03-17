Насладитесь потрясающими видами города и его окрестностей, которые недоступны при наземном осмотре! Величественные сопки, бескрайние просторы тундры, живописные берега Кольского залива, монументы и корабли в порту… Всего за 20 минут вы увидите всё это с высоты птичьего полёта.
Описание экскурсии
Не упустите возможность сделать то, что никогда не пробовали! Это будет увлекательное приключение, которое запомнится на долгие годы.
Вы пролетите над Мурманском и увидите его таким, каким видели лишь немногие. Полюбуетесь портом и заливом, разглядите «Алёшу», дома и извилистые улицы. Пилот составит максимально живописный маршрут. Вам останется только наслаждаться видами и не выпускать из рук камеру.
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсионное сопровождение не предусмотрено. Основная задача пилота — управлять вертолётом
- У нас есть все необходимые лицензии, свидетельства и разрешения для осуществления полётов и перевозки пассажиров
- Рекомендуем брать с собой детей, которые смогут сидеть пристёгнутыми весь полёт — примерно с 6 лет. Предупредите заранее, если с вами будет ребёнок
- Продолжительность полёта — 20 мин. Маршрут может меняться в зависимости от погоды, времени суток и ваших пожеланий
- С вами полетит один из опытных пилотов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Подгорной улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 704 туристов
Работаем с 2018 года. За это время мы провели тысячи программ и сделали счастливыми тысячи путешественников. Для нас важен не только комфорт, но и безопасность каждой поездки. Поездки по КольскомуЗадать вопрос
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