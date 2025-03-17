Насладитесь потрясающими видами города и его окрестностей, которые недоступны при наземном осмотре! Величественные сопки, бескрайние просторы тундры, живописные берега Кольского залива, монументы и корабли в порту… Всего за 20 минут вы увидите всё это с высоты птичьего полёта.

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Не упустите возможность сделать то, что никогда не пробовали! Это будет увлекательное приключение, которое запомнится на долгие годы.

Вы пролетите над Мурманском и увидите его таким, каким видели лишь немногие. Полюбуетесь портом и заливом, разглядите «Алёшу», дома и извилистые улицы. Пилот составит максимально живописный маршрут. Вам останется только наслаждаться видами и не выпускать из рук камеру.

Организационные детали