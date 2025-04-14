Весь Мурманск за один день

Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Приглашаем познакомиться не только с визитными карточками Мурманска, но и с удивительными местами, которые незаслуженно забывают на традиционных маршрутах. Вы полюбуетесь городом со смотровой площадки, увидите древние и современные достопримечательности. А мы поможем вам узнать и полюбить Мурманск таким, каким его любим мы.
5
2 отзыва
Весь Мурманск за один день
Весь Мурманск за один день
Весь Мурманск за один день
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 12:00

Описание экскурсии

Наш город полон удивительных мест и впечатлений. За один день можно увидеть самую интересную его часть: вы прогуляетесь по центру, оцените вид на Кольский залив и сделаете прекрасные фотографии на память.

Вы увидите:

  • Морской и ж/д вокзалы — ворота города и начало его истории вы рассмотрите изнутри
  • Мемориал «Алёша» — каменный великан на Зелёном мысе
  • Площадь Пяти углов
  • Первый в мире атомный ледокол «Ленин»
  • Памятник Халяве и стадион «несбывшихся надежд»
  • Подводные аппараты батипланы, с помощью которых изучают поведение рыб
  • Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь
  • Великую Мурманскую стену — самый длинный в России дом
  • Город Кола — древнейший на Кольском полуострове
  • Сад камней, созданный местным жителем
  • Абрам-Мыс и лучший вид на город
  • Арктический пляж с расписными лодками

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo, Ford Galaxy или авто такого же класса
  • В хорошую погоду первая часть экскурсии — пешеходная (примерно 2 часа)
  • На морском вокзале вы можете попробовать морских ежей и свежих гребешков (по желанию, оплачивается дополнительно)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Воровского
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Е
14 апр 2025
Были на экскурсии 9 апреля 2025 г. Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия была организована таким образом, что мы не замерзли (часть экскурсии проходит в машине), увидели весь город
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и все достопримечательности. Экскурсию проводил Александр, очень грамотный и интересный гид. 5 часов экскурсии пролетели на одном дыхании как для взрослого, так и для подростка. По возвращении домой ребенок еще несколько дней вспоминал об этой экскурсии. Большое спасибо!

А
7 янв 2025
Прогулка по Мурманску оставила у меня исключительно положительные впечатления! Я наслаждалась великолепными морскими пейзажами и увлекательными достопримечательностями. Гид Оксана прекрасно рассказала о вокзале и Мемориале «Алёша», который впечатляет своим величием.
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Площадь Пяти углов и первый в мире атомный ледокол «Ленин» добавили исторического контекста к нашему путешествию. Мы также увидели батипланы для изучения рыб, Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь и Великую Мурманскую стену — самый длинный дом в России, а также увидели кота Семёна. Не обошли стороной и древний город Кола, а также побывали на арктическом пляже с расписными лодками и качелями. Эмоций было столько, что их невозможно описать словами.

Мне очень понравилась экскурсия, которая проходила в спокойном темпе. Оксана была внимательной и чуткой к моим просьбам. Я настоятельно рекомендую эту экскурсию как отличное первое знакомство с городом!

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