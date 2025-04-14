Приглашаем познакомиться не только с визитными карточками Мурманска, но и с удивительными местами, которые незаслуженно забывают на традиционных маршрутах. Вы полюбуетесь городом со смотровой площадки, увидите древние и современные достопримечательности. А мы поможем вам узнать и полюбить Мурманск таким, каким его любим мы.
Описание экскурсии
Наш город полон удивительных мест и впечатлений. За один день можно увидеть самую интересную его часть: вы прогуляетесь по центру, оцените вид на Кольский залив и сделаете прекрасные фотографии на память.
Вы увидите:
- Морской и ж/д вокзалы — ворота города и начало его истории вы рассмотрите изнутри
- Мемориал «Алёша» — каменный великан на Зелёном мысе
- Площадь Пяти углов
- Первый в мире атомный ледокол «Ленин»
- Памятник Халяве и стадион «несбывшихся надежд»
- Подводные аппараты батипланы, с помощью которых изучают поведение рыб
- Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь
- Великую Мурманскую стену — самый длинный в России дом
- Город Кола — древнейший на Кольском полуострове
- Сад камней, созданный местным жителем
- Абрам-Мыс и лучший вид на город
- Арктический пляж с расписными лодками
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo, Ford Galaxy или авто такого же класса
- В хорошую погоду первая часть экскурсии — пешеходная (примерно 2 часа)
- На морском вокзале вы можете попробовать морских ежей и свежих гребешков (по желанию, оплачивается дополнительно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Воровского
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 195 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я историк и краевед, представляю дружную команду профессиональных гидов в Мурманске. Мы — люди, влюблённые в Крайний Север. Будем рады показать его красоту вам. Обещаем, что вам понравится!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 апр 2025
Были на экскурсии 9 апреля 2025 г. Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия была организована таким образом, что мы не замерзли (часть экскурсии проходит в машине), увидели весь город
А
Александра
7 янв 2025
Прогулка по Мурманску оставила у меня исключительно положительные впечатления! Я наслаждалась великолепными морскими пейзажами и увлекательными достопримечательностями. Гид Оксана прекрасно рассказала о вокзале и Мемориале «Алёша», который впечатляет своим величием.
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