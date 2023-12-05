Мы отправляемся из Мурманска в самый центр Кольского полуострова. «Монче» в переводе с саамского — «красивый». И в промышленном Мончегорске действительно есть, на что посмотреть. Здесь раскинулись горные массивы, живописные озера и арктическая тундра. А при желании мы посетим Лапландский заповедник — сокровищницу заполярной природы.

Описание

Мы посетим город в сердце Кольского Севера Узнаем, какой путь прошло место с древних времен лопарей до советских первопроходцев, экспедиций в Мончетундру и создания металлургического комбината. Познакомимся с заполярным центром металлургов и прогуляемся по территории дикой нетронутой природы. В качестве расширенной версии мы предложим посетить замечательный Лапландский заповедник на берегу озера Чуна. Это одна из крупнейших охранных зон Европы, где вы оцените сказочные пейзажи горных массивов и первозданных лесов. Если повезет, встретите представителей северной фауны. Здесь находится несколько экскурсионных троп (в зависимости от сезона, занятости научного сотрудника осуществляющего экскурсии и количества группы). Вы узнаете об истории создания заповедника, о животном и растительном мире Заполярья. Маршруты рассчитаны не только для взрослых, но и для детей. Важная информация Поездка в Лапландский заповедник оплачивается дополнительно (без учета входных билетов в заповедник).