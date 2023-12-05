Мы отправляемся из Мурманска в самый центр Кольского полуострова. «Монче» в переводе с саамского — «красивый». И в промышленном Мончегорске действительно есть, на что посмотреть. Здесь раскинулись горные массивы, живописные озера и арктическая тундра. А при желании мы посетим Лапландский заповедник — сокровищницу заполярной природы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памятник Лосю
- Площадь «Пять углов»
- Память защитников Мончегорска
- Озера Лумболка и Имандра
- Музей цветных камней (при возможности)
- Гора Поазуайвенч (в зимний период не всегда доступна)
- Лапландский заповедник (самостоятельная прогулка либо в группе при наличии сотрудника заповедника)
Описание
Мы посетим город в сердце Кольского Севера Узнаем, какой путь прошло место с древних времен лопарей до советских первопроходцев, экспедиций в Мончетундру и создания металлургического комбината. Познакомимся с заполярным центром металлургов и прогуляемся по территории дикой нетронутой природы. В качестве расширенной версии мы предложим посетить замечательный Лапландский заповедник на берегу озера Чуна. Это одна из крупнейших охранных зон Европы, где вы оцените сказочные пейзажи горных массивов и первозданных лесов. Если повезет, встретите представителей северной фауны. Здесь находится несколько экскурсионных троп (в зависимости от сезона, занятости научного сотрудника осуществляющего экскурсии и количества группы). Вы узнаете об истории создания заповедника, о животном и растительном мире Заполярья. Маршруты рассчитаны не только для взрослых, но и для детей. Важная информация Поездка в Лапландский заповедник оплачивается дополнительно (без учета входных билетов в заповедник).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
- Что не входит
- Входные билеты в Лапландский заповедник — 450 руб. /чел.
- Входной билет в музей камня — 100 руб. /чел.
- Доплата за поездку в Лапландский заповедник совместно с экскурсией по Мончегорску
- Стоимость может измениться в течение года
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Мурманск (в черте города заберем бесплатно)Завершение: г. Мурманск (в черте города доставим бесплатно)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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