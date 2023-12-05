Мончегорск и Лапландский заповедник

Индивидуальная экскурсия в Мурманске
Мы отправляемся из Мурманска в самый центр Кольского полуострова. «Монче» в переводе с саамского — «красивый». И в промышленном Мончегорске действительно есть, на что посмотреть. Здесь раскинулись горные массивы, живописные озера и арктическая тундра. А при желании мы посетим Лапландский заповедник — сокровищницу заполярной природы.
Мончегорск и Лапландский заповедник
Мончегорск и Лапландский заповедник
Мончегорск и Лапландский заповедник
Мончегорск и Лапландский заповедник
Мончегорск и Лапландский заповедник
Мончегорск и Лапландский заповедник
Ближайшие даты:
5
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даты

Что вас ожидает:

  • Памятник Лосю
  • Площадь «Пять углов»
  • Память защитников Мончегорска
  • Озера Лумболка и Имандра
  • Музей цветных камней (при возможности)
  • Гора Поазуайвенч (в зимний период не всегда доступна)
  • Лапландский заповедник (самостоятельная прогулка либо в группе при наличии сотрудника заповедника)

Описание

Мы посетим город в сердце Кольского Севера Узнаем, какой путь прошло место с древних времен лопарей до советских первопроходцев, экспедиций в Мончетундру и создания металлургического комбината. Познакомимся с заполярным центром металлургов и прогуляемся по территории дикой нетронутой природы. В качестве расширенной версии мы предложим посетить замечательный Лапландский заповедник на берегу озера Чуна. Это одна из крупнейших охранных зон Европы, где вы оцените сказочные пейзажи горных массивов и первозданных лесов. Если повезет, встретите представителей северной фауны. Здесь находится несколько экскурсионных троп (в зависимости от сезона, занятости научного сотрудника осуществляющего экскурсии и количества группы). Вы узнаете об истории создания заповедника, о животном и растительном мире Заполярья. Маршруты рассчитаны не только для взрослых, но и для детей. Важная информация Поездка в Лапландский заповедник оплачивается дополнительно (без учета входных билетов в заповедник).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
Что не входит
  • Входные билеты в Лапландский заповедник — 450 руб. /чел.
  • Входной билет в музей камня — 100 руб. /чел.
  • Доплата за поездку в Лапландский заповедник совместно с экскурсией по Мончегорску
  • Стоимость может измениться в течение года
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Мурманск (в черте города заберем бесплатно)
Завершение: г. Мурманск (в черте города доставим бесплатно)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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