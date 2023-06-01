На Кольском полуострове есть что посмотреть и помимо Териберки! Я предлагаю отправиться в менее туристическую локацию — в Лапландский заповедник. Его первозданная природа — дом для разных животных, в том числе для северных оленей, ради сохранения которых он и создавался. Вы полюбуетесь просторами тундры, побываете в местном музее и, быть может, увидите диких зверей!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌿 Дорога из Мурманска займёт до 3 часов в зависимости от погоды. Время пролетит незаметно под виды Кольского из окна и рассказы гида о Севере.

🌿 В самом заповеднике у вас будет 2–3 часа. Вы погуляете по экотропам в сопровождении местного гида, который расскажет о природе, деятельности заповедника, его миссии по сохранению популяции дикого северного оленя.

🌿 При желании зайдёте в музеи при заповеднике, где узнаете больше об учёных, посвятивших свою жизнь изучению Лапландии, а также о саамах — коренном народе Кольского полуострова.

🌿 Кого, если повезёт, можно увидеть на территории? Северных оленей, лосей, волков, лисиц, бурых медведей, бобров, куниц, росомах, зайцев и многих других зверей и птиц. Советую изучить прекрасный https://laplandzap.ru" rel="nofollow" target="_blank">сайт заповедника.

🌿 На территории заповедника нет кафе. В стоимость включены бутерброды и чай, но советую взять с собой дополнительный перекус. Также мы можем остановиться в придорожном кафе на обратном пути.

Организационные детали