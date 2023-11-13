Лучшее время для посещения Лапландского заповедника - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа оживает, погода становится более мягкой, а дороги - доступными. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладной погоды. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться зимними пейзажами, но доступ к некоторым частям заповедника может быть ограничен.

На Кольском полуострове, помимо популярной Териберки, можно найти менее известные, но не менее захватывающие места. Лапландский заповедник - это уникальная возможность увидеть первозданную природу и разнообразных животных, включая северных оленей. Прогулка по экотропам с гидом, посещение музеев и, возможно, встреча с дикими зверями сделают ваше путешествие незабываемым. Экскурсия проходит в мини-группе, что позволяет насладиться спокойствием и красотой природы в полной мере

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Описание экскурсии

🌿 Дорога из Мурманска займёт до 3 часов в зависимости от погоды. Время пролетит незаметно под виды Кольского из окна и рассказы гида о Севере.

🌿 В самом заповеднике у вас будет 2–3 часа. Вы погуляете по экотропам в сопровождении местного гида, который расскажет о природе, деятельности заповедника, его миссии по сохранению популяции дикого северного оленя.

🌿 При желании зайдёте в музеи при заповеднике, где узнаете больше об учёных, посвятивших свою жизнь изучению Лапландии, а также о саамах — коренном народе Кольского полуострова.

🌿 Кого, если повезёт, можно увидеть на территории? Северных оленей, лосей, волков, лисиц, бурых медведей, бобров, куниц, росомах, зайцев и многих других зверей и птиц.

🌿 На территории заповедника нет кафе. В стоимость включены бутерброды и чай, но советую взять с собой дополнительный перекус. Также мы можем остановиться в придорожном кафе на обратном пути.

Организационные детали