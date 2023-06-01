Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе

Насладиться нетронутой природой Севера и узнать больше о местной флоре и фауне

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Ответы на вопросы
На Кольском полуострове есть что посмотреть и помимо Териберки! Я предлагаю отправиться в менее туристическую локацию — в Лапландский заповедник.

Его первозданная природа — дом для разных животных, в том числе для северных оленей, ради сохранения которых он и создавался. Вы полюбуетесь просторами тундры, побываете в местном музее и, быть может, увидите диких зверей!
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Ближайшие даты:
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌿 Дорога из Мурманска займёт до 3 часов в зависимости от погоды. Время пролетит незаметно под виды Кольского из окна и рассказы гида о Севере.

🌿 В самом заповеднике у вас будет 2–3 часа. Вы погуляете по экотропам в сопровождении местного гида, который расскажет о природе, деятельности заповедника, его миссии по сохранению популяции дикого северного оленя.

🌿 При желании зайдёте в музеи при заповеднике, где узнаете больше об учёных, посвятивших свою жизнь изучению Лапландии, а также о саамах — коренном народе Кольского полуострова.

🌿 Кого, если повезёт, можно увидеть на территории? Северных оленей, лосей, волков, лисиц, бурых медведей, бобров, куниц, росомах, зайцев и многих других зверей и птиц. Советую изучить прекрасный https://laplandzap.ru" rel="nofollow" target="_blank">сайт заповедника.

🌿 На территории заповедника нет кафе. В стоимость включены бутерброды и чай, но советую взять с собой дополнительный перекус. Также мы можем остановиться в придорожном кафе на обратном пути.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
  • Дополнительно оплачивается вход в заповедник — 450 руб. /взрослый, 400 руб. /дети до 18 лет, бесплатно для льготных категорий. Музеи на территории заповедника посещаются бесплатно.

ежедневно в 08:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На выходные
На весь день
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