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Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе

Отправляйтесь в Лапландский заповедник, чтобы насладиться красотой тундры и встретить северных оленей. Включены музеи и вкусный перекус
На Кольском полуострове, помимо популярной Териберки, можно найти менее известные, но не менее захватывающие места.

Лапландский заповедник - это уникальная возможность увидеть первозданную природу и разнообразных животных, включая северных оленей.

Прогулка по экотропам с гидом, посещение музеев и, возможно, встреча с дикими зверями сделают ваше путешествие незабываемым.

Экскурсия проходит в мини-группе, что позволяет насладиться спокойствием и красотой природы в полной мере
4.9
12 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа
  • 🦌 Возможность увидеть диких животных
  • 🏞 Прогулка по экотропам
  • 🏛 Посещение музеев
  • 🍽 Включён перекус
  • 🚗 Трансфер из Мурманска
  • 👥 Мини-группа

Лучшее время для посещения

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фев
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Лучшее время для посещения Лапландского заповедника - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа оживает, погода становится более мягкой, а дороги - доступными. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладной погоды. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться зимними пейзажами, но доступ к некоторым частям заповедника может быть ограничен.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе

Что можно увидеть

  • Музей Лапландского заповедника

Описание экскурсии

🌿 Дорога из Мурманска займёт до 3 часов в зависимости от погоды. Время пролетит незаметно под виды Кольского из окна и рассказы гида о Севере.

🌿 В самом заповеднике у вас будет 2–3 часа. Вы погуляете по экотропам в сопровождении местного гида, который расскажет о природе, деятельности заповедника, его миссии по сохранению популяции дикого северного оленя.

🌿 При желании зайдёте в музеи при заповеднике, где узнаете больше об учёных, посвятивших свою жизнь изучению Лапландии, а также о саамах — коренном народе Кольского полуострова.

🌿 Кого, если повезёт, можно увидеть на территории? Северных оленей, лосей, волков, лисиц, бурых медведей, бобров, куниц, росомах, зайцев и многих других зверей и птиц.

🌿 На территории заповедника нет кафе. В стоимость включены бутерброды и чай, но советую взять с собой дополнительный перекус. Также мы можем остановиться в придорожном кафе на обратном пути.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
  • Продолжительность экскурсии зависит от погоды и дорожной обстановки: от 7 до 9 часов
  • Дополнительно оплачивается вход в заповедник — 800 руб. /взрослый, 400 руб. /дети до 18 лет, бесплатно для льготных категорий. Музеи на территории заповедника посещаются бесплатно.

ежедневно в 08:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий.
Прекрасная погода и прогулка по заснеженному Лапландскому заповеднику, по экотропе вдоль озера. Потрясающая нетронутая природа, абсолютная тишина и покой. Замерзшее
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озеро и необъятные просторы. Если сказать, что все это вызывает восторг, не сказать ничего. Какие усилили были предприняты, что бы сохранить природу в первозданном состоянии с 1930 г. можно узнать почитав интернет и в самом заповедники. Очень гостеприимные сотрудники и директор заповедника. Так как нас было не много, с удовольствие рассказали интересные истории про диких животных, про проделки некоторых из них. Такой любовью и заботой, юмором были пронизаны их рассказы. И если вам захочется отдохнуть от суматохи и городской суеты, можно приехать в это место силы, девственной природы, что бы набраться сил и энергии, вдохнуть свободы и гармонии мира, красоты Севера и Заполярья!
Мне очень повезло с гидом Дмитрием. Он интересный собеседник, рассказал много познавательного, дал возможность спокойно пофотографировать красоту леса. И его жена, Елена Прекрасная, приготовила нам вкусный обед и ароматный чай с собой в дорогу. Большое спасибо Дмитрию и его жене!
Хочу выразить огромную признательность организатору Александру, который очень внимательно отнесся к организации тура, согласовывал и уточнял детали, старался предусмотреть все возможные мелочи, для создания прекрасного настроения и незабываемой поездки.
Поездка оставила неизгладимое впечатление и желание вернуться еще раз в эти прекрасные места!

Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий.
Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий.
Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий.
Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий.
Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий.
Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий.
Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий.
Мне повезло, у меня была индивидуальная экскурсия и замечательный гид, Дмитрий.
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Варвара
Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная экскурсия! В то время как другие представители просто отменяли экскурсии, так как группа не
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набиралась (не предупреждая об этом на данном сервисе). За это отдельное спасибо, ведь экскурсия для меня была важна как для эколога! Посмотреть не только природные красоты, но и обустройство, быт заповедника.
Прошли экологический маршрут «гора» со специалистом заповедника Русланом. Максимально грамотно, понятно, разнообразно! В одном месте вы увидите тайгу, лесотундру, тундру! Наверху горы вас ждёт красивый вид и сейд. А после прохождения маршрута - вкусный обед в визит-центре заповедника.
Из удивительного, этот, достаточно сложный маршрут, проходили с ребенком (на вид ему годика 4!).
Тут главный экспонат - природа!

Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная
Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная
Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная
Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная
Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная
Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная
Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная
Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная+2
Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная
Дмитрий, всё было чётко, от всей души благодарю 😎 Первое, что меня удивило - получилась индивидуальная
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С
Посетили экскурсию в Лапландский заповедник. Не совсем повезло с погодой,т. к. день был хмурым. Но попав в царство лишайников и мхов забыли об этом. Отсутствие солнца было компенсировано разнообразием красок
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представителей местной флоры (и не только - грибочки тоже встречались)
До заповедника нас сопровождал гид Данил. Не смотря на долгий путь,благодаря интересному рассказу,грамотной речи время прошло быстро. Благодарим за предложение и организацию маршрута!

Посетили экскурсию в Лапландский заповедник. Не совсем повезло с погодой,т. к. день был хмурым. Но попав
Посетили экскурсию в Лапландский заповедник. Не совсем повезло с погодой,т. к. день был хмурым. Но попав
Посетили экскурсию в Лапландский заповедник. Не совсем повезло с погодой,т. к. день был хмурым. Но попав
Посетили экскурсию в Лапландский заповедник. Не совсем повезло с погодой,т. к. день был хмурым. Но попав
Посетили экскурсию в Лапландский заповедник. Не совсем повезло с погодой,т. к. день был хмурым. Но попав
Посетили экскурсию в Лапландский заповедник. Не совсем повезло с погодой,т. к. день был хмурым. Но попав
Посетили экскурсию в Лапландский заповедник. Не совсем повезло с погодой,т. к. день был хмурым. Но попав
Посетили экскурсию в Лапландский заповедник. Не совсем повезло с погодой,т. к. день был хмурым. Но попав
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Н
Поездка мне понравилась и моим ожиданиям соответствовала. Рада, что удалось сюда добраться.
В самом заповеднике провели примерно 3 часа. Я прошла одна самостоятельно детскую тропу (300м в одну сторону) и маршрут
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вдоль озера (3,5км или 7км туда-обратно). Маршрут идет по деревянным настилам. Красивая природа – походить, посмотреть, подышать. Из животных только мышки – лемминги) Есть еще маршрут с подъемом на сопку (если правильно помню 2,5км в одну сторону), он потяжелее и там группу ведет местный проводник.
После прогулки – перекус и чай. По организационной части - Трипстер все называет «экскурсиями». Мне кажется, что все же это скорее формат сопровождения.

Поездка мне понравилась и моим ожиданиям соответствовала. Рада, что удалось сюда добраться.
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Анна
Очень уютное место, природа потрясающая) было познавательно, содержательно) дорога прошла незаметно) можно повторить
Очень уютное место, природа потрясающая) было познавательно, содержательно) дорога прошла незаметно) можно повторить
Очень уютное место, природа потрясающая) было познавательно, содержательно) дорога прошла незаметно) можно повторить
Очень уютное место, природа потрясающая) было познавательно, содержательно) дорога прошла незаметно) можно повторить
Очень уютное место, природа потрясающая) было познавательно, содержательно) дорога прошла незаметно) можно повторить
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М
Природа Кольского полуострова - это калейдоскоп самых разных ландшафтов: лес, лесотуелра, тундра равнинная и горная, озера, горные и равнинные реки, море, песок, скалы, горы, сопки… Путешествие в Лапландский заповедник -
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это перемещение через череду миров: крупный город - лесная дорога - озера - город-завод, убивающий всё вокруг, - уникальные заповедные земли, не тронутые человеком… Гид Сергей - отличный сопровождающий, который обо всём подумает и во всём поможет. Край свой знает и любит. Хорошо и комфортно ведёт машину. И человек замечательный.
Гиды заповедника - люди чрезвычайно интересные. С ними вполне комфортно и безопасно даже на самой сложной тропе.
Сам заповедник очееь понравился. Есть что посмотреть: и два дома-музея, и белки и лемминги под ногами, и красивая природа, и огромные озера, и поразительный вид с вершины сопки… Всем рекомендую.

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