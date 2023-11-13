Лапландский заповедник - это уникальная возможность увидеть первозданную природу и разнообразных животных, включая северных оленей.
Прогулка по экотропам с гидом, посещение музеев и, возможно, встреча с дикими зверями сделают ваше путешествие незабываемым.
Экскурсия проходит в мини-группе, что позволяет насладиться спокойствием и красотой природы в полной мере
7 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа
- 🦌 Возможность увидеть диких животных
- 🏞 Прогулка по экотропам
- 🏛 Посещение музеев
- 🍽 Включён перекус
- 🚗 Трансфер из Мурманска
- 👥 Мини-группа
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Музей Лапландского заповедника
Описание экскурсии
🌿 Дорога из Мурманска займёт до 3 часов в зависимости от погоды. Время пролетит незаметно под виды Кольского из окна и рассказы гида о Севере.
🌿 В самом заповеднике у вас будет 2–3 часа. Вы погуляете по экотропам в сопровождении местного гида, который расскажет о природе, деятельности заповедника, его миссии по сохранению популяции дикого северного оленя.
🌿 При желании зайдёте в музеи при заповеднике, где узнаете больше об учёных, посвятивших свою жизнь изучению Лапландии, а также о саамах — коренном народе Кольского полуострова.
🌿 Кого, если повезёт, можно увидеть на территории? Северных оленей, лосей, волков, лисиц, бурых медведей, бобров, куниц, росомах, зайцев и многих других зверей и птиц.
🌿 На территории заповедника нет кафе. В стоимость включены бутерброды и чай, но советую взять с собой дополнительный перекус. Также мы можем остановиться в придорожном кафе на обратном пути.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
- Продолжительность экскурсии зависит от погоды и дорожной обстановки: от 7 до 9 часов
- Дополнительно оплачивается вход в заповедник — 800 руб. /взрослый, 400 руб. /дети до 18 лет, бесплатно для льготных категорий. Музеи на территории заповедника посещаются бесплатно.
ежедневно в 08:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|15 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Прекрасная погода и прогулка по заснеженному Лапландскому заповеднику, по экотропе вдоль озера. Потрясающая нетронутая природа, абсолютная тишина и покой. Замерзшее
В самом заповеднике провели примерно 3 часа. Я прошла одна самостоятельно детскую тропу (300м в одну сторону) и маршрут