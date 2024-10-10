Александр — ваша команда гидов в Мурманске

Провели экскурсии для 187 туристов

Приветствую! У нашей команды более 20 лет опыта в туризме, как в горном, так и в водном, как на Кольском полуострове, так и далеко за его пределами. Мы регулярно водим людей в пешие, лыжные и водные туры различных категорий сложности. Будем рады стать вашими проводниками на Кольском полуострове!