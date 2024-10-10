Мы выйдем на крытом современном катере из Кольского залива и пойдём к местам, где много рыбы. Основной улов там — треска. Вы порыбачите и насладитесь колоритными пейзажами. А мы сделаем всё, чтобы путешествие прошло чётко, комфортно и безопасно.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание водной прогулки
Вы прокатитесь на катере, порыбачите и увидите с воды:
- Рыбный и торговый порты Мурманска
- Авианосец «Адмирал Кузнецов»
- Атомный ледокольный флот «Росатома»
- Рыбацкие лодки
- Кольский залив и Баренцево море
После прогулки улов можно забрать с собой.
Организационные детали
- Прогулка проходит на крытом катере Yamaha FC-27
- На борту есть туалет
- В стоимость всё включено, кроме аренды электроудочек — 3000 ₽/шт.
- На рыбалку можно с детьми от 7 лет
- Возможен перенос или отмена в связи с погодными условиями
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клуб Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 187 туристов
Приветствую! У нашей команды более 20 лет опыта в туризме, как в горном, так и в водном, как на Кольском полуострове, так и далеко за его пределами. Мы регулярно водим людей в пешие, лыжные и водные туры различных категорий сложности. Будем рады стать вашими проводниками на Кольском полуострове!Задать вопрос
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