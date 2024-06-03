Речные прогулки в Мурманске

Найдено 5 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Мурманске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Териберку - на встречу с китами
🚤 На катере
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400 за человека
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000 за человека
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000 за человека
Арктическое купание в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000 за человека
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
14 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лена
    3 июня 2024
    В Териберку - на встречу с китами
    День был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился нам не только как хороший
    читать дальше

    рассказчик, но и как человек, который может вдохновить на то, чтобы следовать своим мечтам. За один день мы успели увидеть все красоты Териберки, а интересные рассказы Александра скрасили поездку многократно. Ничего из того отрицательного, что пишут о поездках в Териберку не сбылось) Забрали нас с утра вовремя, гид весь день сопровождал нас везде и очень много рассказывал в детальных подробностях, еду в ресторане мы заказали заранее и за нами был зарезервирован стол, поэтому мы нигде в очередях не стояли и заказ наш принесли быстро, все локации мы увидели, но день был таким насыщенным, что мы сами отказались ехать к оленям и к хаски - несмотря но то, что нас было 5 человек - это было обоюдное решение. В море мы пробыли чуть более двух часов. К сожалению, кита мы увидели только издалека, и вблизи проплыла только одна морская свинка:) но судя по отзывам - увидеть хотя бы их - это уже большая удача))) Зато на радость мужчинам капитан дал им порыбачить немного. Несмотря на то, что рыба отпускала обратно, мужчины были очень рады) Очень довольны поездкой, однозначно рекомендуем этого организатора!

    День был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился намДень был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился намДень был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился нам
  • С
    Станислав
    28 мая 2024
    В Териберку - на встречу с китами
    Спасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушать его речь. В машине
    читать дальше

    было ехать очень удобно. Маршрут очень насыщенный и красочный, выход в море превзошёл все мои ожидания, океан просто заворожил своими волнами. Думаю, что обязательно вернусь сюда в другое время года, чтобы прочувствовать Север как можно лучше.

    Спасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушатьСпасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушатьСпасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушатьСпасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушатьСпасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушать
  • М
    Мария
    9 мая 2024
    В Териберку - на встречу с китами
    У нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. Нас сопровождал гид Антон, очень
    читать дальше

    приятный и интересный человек, рассказывал много интересных фактов, отвечал на все вопросы, поддерживал диалог. Китов мы к сожалению не увидели, сначала расстроились, а потом даже обрадовались, что есть такой хороший повод вернуться сюда еще раз! Большое спасибо организаторам ☺️

    У нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. Нас
  • А
    Анастасия
    27 декабря 2023
    Арктическое купание в мини-группе
    26 ноября участвовали в арктическом купании в Мурманске. Гиды отлично и слаженно работали -несмотря на то что выходы в залив
    читать дальше

    на катере отменились, ребята к началу экскурсии соорудили теплую палатку для переодевания в гидрокостюмы, и даже поехали за нами на машине, поскольку нас очень далеко высадил таксист. Все объясняли, оперативно подбирали размеры, помогали одеваться. Поверили подробный инструктаж, и, что самое приятное, сняли целый фильм про всех участников купания!!! Мы были втроем с мужем и другом и остались под огромным впечатлением от такого классного подхода к проведению купания! У мужа в этот день был день рождения, поэтому праздник вдвойне удался:)) Так же было очень много фоток в воде и никто не остался без внимания. После купания организаторы экскурсии заботливо предложили нам травяной чай и вкусные булочки с местными ягодами, а так же около часа скидывали всем фотографии и подбросили в центр города. Гиды с душой, теплом и любовью к северному городу подходят к организации экскурсии, рассказывают про местные развлечения и болеют за свое дело!! Огромное спасибо ребятам, это самая необычная и запоминающаяся экскурсия, побольше бы таких!!

    26 ноября участвовали в арктическом купании в Мурманске. Гиды отлично и слаженно работали -несмотря на то
  • Т
    Тамари
    11 декабря 2023
    Арктическое купание в мини-группе
    Все было круто!
    Все было круто!
  • О
    Ольга
    8 октября 2023
    По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
    Понравилось все, даже октябрьская погода была хорошей! Кораблик открытого типа, разместились вполне комфортно, организаторы выдают дождевик и, конечно, спасжилеты. Красивые
    читать дальше

    виды линии порта и города со стороны Кольского залива, интересный рассказ гида. Замечательная прогулка! Однозначно рекомендую! Организаторам успеха и новых водных экскурсий!

  • К
    Катерина
    10 сентября 2023
    По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
    Было здорово))
    Было здорово))Было здорово))
  • Н
    Наталья
    26 августа 2023
    Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
    Море впечатлений от прогулки! С нами были опытные мореходы, отвечали на все вопросы, успокаивали, когда началось волнение в открытом море.
    читать дальше

    Ребята откликнулись на нашу просьбу, жителей посёлка Гранитный в прошлом, и совершили заход в губу Долгую. Спустя 30 лет мы увидели места нашего детства, юности. Огромная благодарность Павлу и Александру! 7 часов экскурсии подарят незабываемые впечатления от Баренцева моря и яркой природы Арктики! Рассказали всем своим друзьям и знакомым и незнакомым советуем обязательно побывать!

  • К
    Кирилл
    24 августа 2023
    Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
    Отличный маршрут, прекрасные виды, восхитительные киты, интересный рассказ от капитана. Немного устали от долгой дороги, отсутствие туалета в пути и символическое питание на маршруте слегка подпортили впечатление.
  • И
    Илья
    11 августа 2023
    Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
    Судно хорошее, всё необходимое (жилеты, сидушки, непродуваемые дождевики) выдали сразу. Сама экскурсия познавательная, капитан Павел останавливался в интересных местах, рассказывал всякое,
    читать дальше

    отвечал на вопросы. Животных повидали: китовьи спинки с плавниками, любопытные тюлени, полчища птиц. Не зря бинокли брали, с ними разглядывать сподручнее (но на остановках). Приятный момент с чаепитием. Из тонкостей: 1. Одеваться надо тепло и непродуваемо (выданные дождевики помогут). Когда лодка идёт 40 км/ч, даже тридцатиградусная жара не чувствуется, остаётся только лютый ветер. 2. Если погода солнечная, готовьтесь к тому, что вы сгорите. Был в шапке, натянутой до середины лба - пару дней по мне это было хорошо видно. 3. Семь часов в лодке. Стоит подумать о будущем и перед прогулкой воспользоваться туалетной кабинкой в яхт-клубе. 4. Высадка на остров возможна только при наличии пропусков у всей группы. Пропуск делается через госуслуги около месяца, поэтому лучше всего позаботиться заранее о том, чтоб пропуска были у всех, не то из-за пары человек можно остаться без дополнительных впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. В Териберку - на встречу с китами
  2. Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
  3. По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
  4. Арктическое купание в мини-группе
  5. В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Речные прогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Мурманске на 2024 год по теме «Речные прогулки», 20 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам