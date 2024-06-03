1 чел.
По популярности
Мини-группа
11 часов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
14 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена3 июня 2024День был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился нам не только как хороший
- ССтанислав28 мая 2024Спасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушать его речь. В машине
- ММария9 мая 2024У нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. Нас сопровождал гид Антон, очень
- ААнастасия27 декабря 202326 ноября участвовали в арктическом купании в Мурманске. Гиды отлично и слаженно работали -несмотря на то что выходы в залив
- ТТамари11 декабря 2023Все было круто!
- ООльга8 октября 2023Понравилось все, даже октябрьская погода была хорошей! Кораблик открытого типа, разместились вполне комфортно, организаторы выдают дождевик и, конечно, спасжилеты. Красивые
- ККатерина10 сентября 2023Было здорово))
- ННаталья26 августа 2023Море впечатлений от прогулки! С нами были опытные мореходы, отвечали на все вопросы, успокаивали, когда началось волнение в открытом море.
- ККирилл24 августа 2023Отличный маршрут, прекрасные виды, восхитительные киты, интересный рассказ от капитана. Немного устали от долгой дороги, отсутствие туалета в пути и символическое питание на маршруте слегка подпортили впечатление.
- ИИлья11 августа 2023Судно хорошее, всё необходимое (жилеты, сидушки, непродуваемые дождевики) выдали сразу. Сама экскурсия познавательная, капитан Павел останавливался в интересных местах, рассказывал всякое,
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Речные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Речные прогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Мурманске на 2024 год по теме «Речные прогулки», 20 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август