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рассказчик, но и как человек, который может вдохновить на то, чтобы следовать своим мечтам. За один день мы успели увидеть все красоты Териберки, а интересные рассказы Александра скрасили поездку многократно. Ничего из того отрицательного, что пишут о поездках в Териберку не сбылось) Забрали нас с утра вовремя, гид весь день сопровождал нас везде и очень много рассказывал в детальных подробностях, еду в ресторане мы заказали заранее и за нами был зарезервирован стол, поэтому мы нигде в очередях не стояли и заказ наш принесли быстро, все локации мы увидели, но день был таким насыщенным, что мы сами отказались ехать к оленям и к хаски - несмотря но то, что нас было 5 человек - это было обоюдное решение. В море мы пробыли чуть более двух часов. К сожалению, кита мы увидели только издалека, и вблизи проплыла только одна морская свинка:) но судя по отзывам - увидеть хотя бы их - это уже большая удача))) Зато на радость мужчинам капитан дал им порыбачить немного. Несмотря на то, что рыба отпускала обратно, мужчины были очень рады) Очень довольны поездкой, однозначно рекомендуем этого организатора!