Мы приглашаем вас интересно провести время на обзорной экскурсии по Мурманску и его окрестностям в компании опытного гида-экскурсовода, который проведет вас по самым популярным туристическим точкам и многим другим местам, расскажет интересные факты, познакомит с историей города и его достопримечательностями.

Мурманск — это столица Заполярного края, самый большой в мире город за Полярным кругом. Сейчас в нем живёт около 300 тысяч человек. Летом здесь круглые сутки два месяца светит солнце — это полярный день, а зимой в полярную ночь сверкает северное сияние. Мурманск довольно молодой город, который всего лишь 5 лет назад отметил свое столетие, но уже обладающий своей неповторимой и яркой историей. Это город, который по праву заслужил гордое звание города-героя, доблестно сражаясь и отражая вражеские авиа удары во время Великой Отечественной Войны. Мурманск сыграл важную роль в истории освоения Арктики и вносит огромный вклад в развитие страны – это город-порт, самый северный, и незамерзающий порт России, в котором находится уникальный атомный ледокольный флот. Мы с радостью познакомим вас с нашим городом.