Мурманск столица - Арктики

Мы приглашаем вас интересно провести время на обзорной экскурсии по Мурманску и его окрестностям в...

Мы приглашаем вас интересно провести время на обзорной экскурсии по Мурманску и его окрестностям в компании опытного гида-экскурсовода, который проведет вас по самым популярным туристическим точкам и многим другим местам, расскажет интересные факты, познакомит с историей города и его достопримечательностями.
Мурманск столица - Арктики
Мурманск столица - Арктики
Мурманск столица - Арктики
Мурманск столица - Арктики
Мурманск столица - Арктики
Мурманск столица - Арктики
Мурманск столица - Арктики

Что вы увидите 🤩

  • Кладбище кораблей
  • Памятник Ждущая
  • Памятник жертвам интервенции
  • Памятник герою советского союза А. Ф. Бредову
  • Памятник Кирила и Мефодия
  • Ледокол Ленин
  • Морской вокзал
  • Смотровая площадка в поселке Абрам-мыс и военный мемориальный комплекс а также фрагмент АПЛ Курск
  • Посетите старинную пилораму, прогуляетесь по берегу Кольского залива, увидите самый длинный дом России, памятник город печи, памятник Алеши посмотрите город с самого начала и до конца!
Мы приглашаем вас интересно провести время на обзорной экскурсии по Мурманску и его окрестностям в компании опытного гида-экскурсовода, который проведет вас по самым популярным туристическим точкам и многим другим местам, расскажет интересные факты, познакомит с историей города и его достопримечательностями.
Мурманск — это столица Заполярного края, самый большой в мире город за Полярным кругом. Сейчас в нем живёт около 300 тысяч человек. Летом здесь круглые сутки два месяца светит солнце — это полярный день, а зимой в полярную ночь сверкает северное сияние. Мурманск довольно молодой город, который всего лишь 5 лет назад отметил свое столетие, но уже обладающий своей неповторимой и яркой историей. Это город, который по праву заслужил гордое звание города-героя, доблестно сражаясь и отражая вражеские авиа удары во время Великой Отечественной Войны. Мурманск сыграл важную роль в истории освоения Арктики и вносит огромный вклад в развитие страны – это город-порт, самый северный, и незамерзающий порт России, в котором находится уникальный атомный ледокольный флот. Мы с радостью познакомим вас с нашим городом.

Цены на экскурсию

Для группы 1-12 человек
Стандартное предложение
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем
Начало: трансфер из любой точки Мурманска
Завершение: трансфер в любую точку Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

Надежда
Надежда
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