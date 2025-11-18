Гора Лисья — самая высокая точка Мурманска.
Почему бы вам её не покорить? Тем более, что это будет несложно! В награду вы полюбуетесь пейзажами бескрайней тундры и полной грудью вдохнёте свежий воздух. А затем спустимся к подножию горы, где вы познакомитесь с бытом коренного народа Севера. И узнаете больше об их традициях и культуре.
Описание экскурсии
Начинаем восхождение на живописную гору Лисья! Зимой поднимаемся на снегоступах, а летом — пешком.
На вершине сделаем остановку на смотровой площадке: вы отдохнёте, насладитесь видами бескрайней тундры. А в хорошую погоду увидите Мурманск и Североморск с высоты 423 м.
Вы выпьете горячего чая, сделаете великолепные фотографии. А наш гид расскажет об особенностях северной природы, о культуре и историях, связанных с этим священным для коренного населения местом.
Спустимся обратно к подножию горы — и отправимся на этническую программу. Вы погрузитесь в мир традиций и обычаев коренного населения Севера и узнаете о культуре саамов.
Организационные детали
- До места начала вы добираетесь самостоятельно, но по запросу за доплату мы можем организовать трансфер
- Подъём на гору занимает около 40–50 минут в спокойном темпе, на смотровой площадке мы проводим 20–30 минут
- Пожалуйста, заранее оценивайте свои возможности: программа не подходит людям с ограниченными физическими возможностями
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Магнетиты
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор в Мурманске
Устроим для вас, пожалуй, лучшее знакомство с Кольским полуостровом! Расскажем о культуре коренного населения — саамов, истории родного края, проведём по интересным местам, покажем красивую природу. Ваше путешествие с нами оставит только приятные впечатления!Задать вопрос
