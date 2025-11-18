Гора Лисья — самая высокая точка Мурманска. Почему бы вам её не покорить? Тем более, что это будет несложно! В награду вы полюбуетесь пейзажами бескрайней тундры и полной грудью вдохнёте свежий воздух. А затем спустимся к подножию горы, где вы познакомитесь с бытом коренного народа Севера. И узнаете больше об их традициях и культуре.

Описание экскурсии

Начинаем восхождение на живописную гору Лисья! Зимой поднимаемся на снегоступах, а летом — пешком.

На вершине сделаем остановку на смотровой площадке: вы отдохнёте, насладитесь видами бескрайней тундры. А в хорошую погоду увидите Мурманск и Североморск с высоты 423 м.

Вы выпьете горячего чая, сделаете великолепные фотографии. А наш гид расскажет об особенностях северной природы, о культуре и историях, связанных с этим священным для коренного населения местом.

Спустимся обратно к подножию горы — и отправимся на этническую программу. Вы погрузитесь в мир традиций и обычаев коренного населения Севера и узнаете о культуре саамов.

Организационные детали