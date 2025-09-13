Увидеть красоты Кольского полуострова, посмотреть на атомные ледоколы и увезти с собой памятные фото и видеоролик о поездке — таков наш план.
Реальность будет ещё лучше! Мы побываем на эффектных смотровых, посмотрим на панорамы Мурманска и Кольского залива. Посетим тундру и живописный водопад. На всех локациях будем делать фото на профессиональную камеру.
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Смотровая площадка на берегу Кольского залива с видом на Мурманск.
- Смотровая на берегу Кольского залива и фото на фоне атомных ледоколов, находящихся в заливе.
- Водопад на одной из рек в тундре. В сезон можем увидеть, как вверх по реке поднимается на нерест сёмга.
Я расскажу:
- О Кольском полуострове, истории его освоения и становления здесь русской государственности.
- Гордости страны — атомном ледокольном флоте.
- Природе Кольского края: водопадах, мхах и лишайниках, деревьях и ягодах.
Фото- и видеосъёмка
- На всех локациях устроим фотосъёмки на камеру Nikon.
- Видеоролик о путешествии будет записан на камеру смартфона.
- После поездки пришлю вам ссылку на облачный диск с фото и видео.
Доступ к нему будет открыт 2 недели
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожнике Таг.
АЗ KJ Tager или Suzuki Grand Vitara
Нам предстоит прогулка в тундру, возможна непредсказуемая погода — одевайтесь соответственно: спортивная и практичная одежда и обувь подойдут лучше, туфли и зонтики лучше оставить в городе На прогулке угощу вас горячим чаем и печеньем. Перекус при желании берите с собой Экскурсию и фотосессию проведу я или наш гид Евгения
Стоимость фото-прогулки
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Геннадий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 297 туристов
Добрый день. Мы — команда аттестованных гидов в Мурманской области. С удовольствием расскажем вам о нашем замечательном городе, его истории и традициях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Елена
13 сен 2025
Надо сказать, что этот день начался очень так себе, летела самолетом, рейс переносили и переносили чуть не до вечера и, по всему, незабываемая прогулка должна была накрыться медным тазом. Спасибо
