Мои заказы

Незабываемая фотопрогулка среди природы Заполярья

Побывать в окрестностях Мурманска и сделать снимки на фоне атомного флота и водопада в тундре
Увидеть красоты Кольского полуострова, посмотреть на атомные ледоколы и увезти с собой памятные фото и видеоролик о поездке — таков наш план.

Реальность будет ещё лучше! Мы побываем на эффектных смотровых, посмотрим на панорамы Мурманска и Кольского залива. Посетим тундру и живописный водопад. На всех локациях будем делать фото на профессиональную камеру.
5
1 отзыв
Незабываемая фотопрогулка среди природы Заполярья© Геннадий
Незабываемая фотопрогулка среди природы Заполярья© Геннадий
Незабываемая фотопрогулка среди природы Заполярья© Геннадий

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Смотровая площадка на берегу Кольского залива с видом на Мурманск.
  • Смотровая на берегу Кольского залива и фото на фоне атомных ледоколов, находящихся в заливе.
  • Водопад на одной из рек в тундре. В сезон можем увидеть, как вверх по реке поднимается на нерест сёмга.

Я расскажу:

  • О Кольском полуострове, истории его освоения и становления здесь русской государственности.
  • Гордости страны — атомном ледокольном флоте.
  • Природе Кольского края: водопадах, мхах и лишайниках, деревьях и ягодах.

Фото- и видеосъёмка

  • На всех локациях устроим фотосъёмки на камеру Nikon.
  • Видеоролик о путешествии будет записан на камеру смартфона.
  • После поездки пришлю вам ссылку на облачный диск с фото и видео.
Доступ к нему будет открыт 2 недели

Организационные детали

Поездка проходит на внедорожнике Таг.
АЗ KJ Tager или Suzuki Grand Vitara
  • Нам предстоит прогулка в тундру, возможна непредсказуемая погода — одевайтесь соответственно: спортивная и практичная одежда и обувь подойдут лучше, туфли и зонтики лучше оставить в городе
  • На прогулке угощу вас горячим чаем и печеньем. Перекус при желании берите с собой
  • Экскурсию и фотосессию проведу я или наш гид Евгения

    • Выберите удобную дату из расписания

    Стоимость фото-прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4100 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Геннадий
    Геннадий — ваша команда гидов в Мурманске
    Провели экскурсии для 297 туристов
    Добрый день. Мы — команда аттестованных гидов в Мурманской области. С удовольствием расскажем вам о нашем замечательном городе, его истории и традициях.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Е
    Елена
    13 сен 2025
    Надо сказать, что этот день начался очень так себе, летела самолетом, рейс переносили и переносили чуть не до вечера и, по всему, незабываемая прогулка должна была накрыться медным тазом. Спасибо
    читать дальше

    Геннадию - переориентировался по времени, продумал все так, чтобы я увидела все, что представляла и куда больше.
    Заполярье - фантастический край и мне очень повезло, мое знакомство с ним началось с прогулки к водопаду по осеннему лесу, кораблей и переливающегося от золота до глубокой синевы бесконечного неба над Кольским заливом, непринужденного общения с интересным человеком и отличных фотографий, которые я получила буквально через пару часов после прогулки.

    Входит в следующие категории Мурманска

    Похожие экскурсии из Мурманска

    Водопады в окрестностях Мурманска
    На машине
    4.5 часа
    131 отзыв
    Индивидуальная
    Путешествие к водопадам и пляжу Мурманска с пикником
    Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад
    Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
    Завтра в 10:00
    19 ноя в 10:00
    4250 ₽ за человека
    Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
    На машине
    9 часов
    13 отзывов
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
    Комфортное путешествие к водопадам Кольского полуострова. Откройте для себя уникальные пейзажи и насладитесь природой в любое время суток
    Начало: У вашего отеля
    Сегодня в 22:30
    Завтра в 00:30
    от 27 000 ₽ за всё до 5 чел.
    Мурманск - сердце Заполярья
    На машине
    Джиппинг
    4.5 часа
    29 отзывов
    Индивидуальная
    до 7 чел.
    Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
    Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
    Начало: От места высшего проживания в городе Мурманск
    Завтра в 12:00
    19 ноя в 12:00
    от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Мурманске