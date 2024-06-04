Мурманск - крупнейший город за Северным полярным кругом с богатой историей.
На обзорной экскурсии "Мурманск - столица Заполярья" вы увидите мемориальный комплекс "Морякам, погибшим в мирное время", памятник "Защитникам Советского Заполярья
На обзорной экскурсии "Мурманск - столица Заполярья" вы увидите мемориальный комплекс "Морякам, погибшим в мирное время", памятник "Защитникам Советского Заполярья
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Крупнейший город за Полярным кругом
- 🛳 Посещение ледокола «Ленин»
- 🗿 Известные памятники и мемориалы
- 🌉 Кольский мост и смотровая площадка
- 🚗 Удобный трансфер и услуги гида
Что можно увидеть
- Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»
- Памятник «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ»
- Памятник «Ждущая»
- Мемориальный комплекс стойкости жителей Заполярья
- Атомный ледокол «Ленин»
- Кольский мост
- Смотровая площадка «Абрам-Мыс»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время». Он находится недалеко от Семёновского озера. Вы увидите храм Спас-на-Водах, маяк, якорь и фрагмент рубки подводной лодки «Курск».
- Памятник «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ». Вы познакомитесь со знаменитым монументом, который местные жители нарекли «Алёшей».
- Памятник «Ждущая». Посмотрите на статую, установленную в честь родных и близких моряков как знак уважения их терпению и умению ждать.
- Мемориальный комплекс стойкости жителей Заполярья. Взглянете на монумент в виде сгоревшей, но уцелевшей от бомб печной трубы. Его также называют памятником печной трубе.
- Атомный ледокол «Ленин». Посетите одну из главных достопримечательностей Мурманска, первое в мире судно с ядерной энергетической установкой.
- Кольский мост. Увидите самый длинный автомобильный мост Заполярья и один из самых длинных в России.
- Смотровая площадка «Абрам-Мыс». Побываете на территории мемориала, посвящённого зенитчикам. С этого места открывается отличный вид на Кольский залив, морской порт и главные городские достопримечательности.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
- Мы формируем группы до 8 человек на кроссоверах, джипах и минивэнах.
- Дополнительно оплачиваются билеты на ледокол — 400 руб. /взрослые, 200 руб. /студенты и пенсионеры, 100 руб. /детский до 17 лет включительно.
- Можем встретить в аэропорту за дополнительную плату. Подробности — в переписке.
- Обязательно возьмите с собой тёплые вещи. Летом и осенью могут пригодиться дождевик и резиновые сапоги.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 275 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Слава — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 5532 туристов
Меня зовут Вячеслав, я родился и вырос в Мурманске. Наша область — это, в первую очередь, уникальная природа. Я бесконечно люблю её и буду рад поделиться с вами этим чувством,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Э
Эльмира
4 июня 2024
Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
Д
Дмитрий
4 июня 2024
Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
Яна
27 мая 2024
В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения.
Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю.
Ребята, вы молодцы!
Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю.
Ребята, вы молодцы!
Ю
Юлия
27 мая 2024
Здравствуйте. Спасибо большое за организацию тура.
Всё было замечательно. 🔥
Всё было замечательно. 🔥
Dmitry
25 мая 2024
Интересная экскурсия с профессиональным гидом на комфортабельном автомобиле. Рекомендую для знакомства с городом. Ледокол "Ленин" - обязателен к посещению.
Татьяна
23 мая 2024
На экскурсию я ездила с гидом Сергеем. Машина была подана заранее, машина хорошая, чистая, что вдвойне приятно. В нашей группе было 3 экскурсанта, поэтому всем в машине было комфортно.
Сергей прекрасный
Сергей прекрасный
А
Анастасия
22 мая 2024
Мы в восторге от оригинальной программы и гида Сергея. Гид с оригинальным стилем изложения, заботливый. Посмотрели на город с разных локаций. Спасибо большое
Екатерина
16 мая 2024
Экскурсия была просто потрясающая! По больше бы таких гидов, как Сергей, которые могут так занимательно преподносить историю. Узнала очень много интересного про Мурманск. Обязательно берите экскурсию, так как своим ходом объехать все достопримечательностей долго и сложно. А с экскурсией было комфортно и очень познавательно. Рекомендуем эту экскурсию и гида Сергея всем, кто хочет по-настоящему узнать Мурманск!
Олег
14 мая 2024
В связи с тем, что часть локаций, включенных в программу экскурсии, мы уже посещали ранее, гид Сергей "на ходу" подстроился под наш запрос и скорректировал маршрут, познакомив нас с неэкскурсионными
Лена
13 мая 2024
Экскурсия очень интересная, много интересной и полезной информации. Очень классные снимки получились, которые делал Слава. спамибо ему за экскурсию и комфортное вождение.
Ольга
12 мая 2024
Сегодня меня ожидало чудо:Роман из "заежженной" обзорной экскурсии по Мурманску сделал шедевр:неповторимое путешествие по Кольскому, где удалось передать настроение, поэзию Заполярья. Я забыла о времени,суете, парИла над Кольским заливом. Это и есть признак Профессионала-влюбить в город за 4 часа. Благодаря Роману запланировала вернуться в этот край.
О
Ольга
10 мая 2024
Увлеченный, знающий гид Сергей!
Ю
Юлия
5 мая 2024
Экскурсия была очень интересная и познавательная! Максим интересный рассказчик, показал нам главные достопримечательности, мы узнали город со всех сторон!!! Спасибо!
С
Светлана
3 мая 2024
Спасибо большое Сергею за обзорную экскурсию по городу.
Узнали всю историю, начиная от первого человека и заканчивая нашими днями.
И немаловажный фактор- Сергей очень приятный человек, с огромной любовью в сердце к родному краю.
Рекомендую!
Узнали всю историю, начиная от первого человека и заканчивая нашими днями.
И немаловажный фактор- Сергей очень приятный человек, с огромной любовью в сердце к родному краю.
Рекомендую!
Кристина
1 мая 2024
Добрый день всем!
Приехав в Мурманск, советуем обязательно первую экскурсию взять обзорную "Мурманск столица Заполярья"!!!Профессиональные сотрудники экскурсоводы расскажут всю историю и интересные факты города героя, отвезут вас в те места, которые
Приехав в Мурманск, советуем обязательно первую экскурсию взять обзорную "Мурманск столица Заполярья"!!!Профессиональные сотрудники экскурсоводы расскажут всю историю и интересные факты города героя, отвезут вас в те места, которые
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