читать дальше

рассказчик, с большим багажом знаний и огромной любовью к родному краю. Мы посмотрели все места в Мурманске, имеющие важное историческое значение, самим было бы не так легко и комфортно до них добраться.

Дружелюбное общение, большой пласт информации сделали день очень насыщенным и приятным.

По окончании экскурсии Сергей привёз нас к ледоколу Ленин, пояснив, как можно попасть на экскурсию на сам корабль.

Обязательно порекомендую друзьям эту экскурсию у этой команды.