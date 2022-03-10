Преимущества этого путешествия:
Выезд из г. Мурманска в 16:00.
Доставка на автомобиле в долину реки Кунийок, разбиваем лагерь у подножья горы Куэльпорр.
Собираем лагерь, собираем рюкзаки со спальниками, палатками, питанием.
Переходим перевал Южный Рисчорр, проходим в оз. Академическуму созерцая прекрасные виды Хибин, озера Умбозеро, устанавляваем лагерь у озера, гуляем в его окрестностях.
Возвращаемся к горе Каскаснунчорр и переходим через ущелье Рисчорр к подножью горы Куэльпорр.
Возвращение в г. Мурманск около 21:00.
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.