Пеший поход в Хибины к озеру Академическому

Климат в Хибинах - специфический высокогорный

5
3 отзыва
Климат в Хибинах – специфический высокогорный.

Он немного теплее, чем в других заполярных районах – сказывается близость Баренцева моря и теплого течения Гольфстрим. До середины лета горы сверкают своими снежными нарядами на фоне зеленой травы и леса. В некоторых районах снег не тает до конца лета, и что удивительно, при этом он остаётся белым. Отдых в Хибинах объединяет зиму и лето в одно целое. Отправившись однажды в тур в Хибины, Вы, скорее всего, захотите вернуться сюда вновь.
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Пеший поход в Хибины к озеру Академическому
Ближайшие даты:
22
июл
12
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим уникальное природное явление – полярный день;
  • подарим себе уникальную возможность созерцания великолепной панорамы склонов гор Хибин, возвышающейся почти на всём горизонте.

Программа тура по дням

1 день
Долина реки Кунийок

Выезд из г. Мурманска в 16:00.

Доставка на автомобиле в долину реки Кунийок, разбиваем лагерь у подножья горы Куэльпорр.

2 день
Перевал Южный Рисчорр – оз. Академическое – озеро Умбозеро

Собираем лагерь, собираем рюкзаки со спальниками, палатками, питанием.

Переходим перевал Южный Рисчорр, проходим в оз. Академическуму созерцая прекрасные виды Хибин, озера Умбозеро, устанавляваем лагерь у озера, гуляем в его окрестностях.  

3 день
Гора Каскаснунчорр – ущелье Рисчорр – гора Куэльпорр

Возвращаемся к горе Каскаснунчорр и переходим через ущелье Рисчорр к подножью горы Куэльпорр.

Возвращение в г. Мурманск около 21:00. 

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-хразовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 мар 2022
Тур организован идеально
А
16 фев 2022
Спасибо «Большая страна», огромное спасибо принимающей стороне, и лично гиду Наталье!!!! Она, влюблённый в свой край, человек! Берегите таких людей - они наши проводники, благодаря им, мы видим прекрасное!
И
28 дек 2021
Организация тура на отлично. Душевность, внимание, организованность на отлично. И сам тур и организатора можно смело рекомендовать.

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