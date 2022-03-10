Климат в Хибинах – специфический высокогорный.



Он немного теплее, чем в других заполярных районах – сказывается близость Баренцева моря и теплого течения Гольфстрим. До середины лета горы сверкают своими снежными нарядами на фоне зеленой травы и леса. В некоторых районах снег не тает до конца лета, и что удивительно, при этом он остаётся белым. Отдых в Хибинах объединяет зиму и лето в одно целое. Отправившись однажды в тур в Хибины, Вы, скорее всего, захотите вернуться сюда вновь.