На комфортабельном минивене c 5 индивидуальными (капитанскими) пассажирскими креслами и климат-контролем мы проедем большую часть Кольского полуострова, наслаждаясь открывающимися видами.
При желании всей группы можем посетить этнопарк Саамов (Лопарей) с хасками,
Описание экскурсии
Хибины, трекинг и развлечения Кольского полуострова По пути к Хибинским тундрам– самому большому горному массиву Кольского полуострова вы увидите смену географических зон региона и его и индустриальную жизнь, остановимся у гигантского карьерного грузовика и увидим «ареал его обитания» в «Терриконах», а возможно и огромном карьере глубиной более 200 метров с серпантином дороги на его склонах. Я проведу экскурс в историю всего Кольского полуострова, начиная с появления здесь, а в дальнейшем таинственно исчезнувшей народности Комса. При согласии всей группы (остановка на 2 часа) развлекательная программа в этнодеревне лопарей на берегу огромного озера Имандра. Здесь можно покормить оленей и покататься на упряжке с ними или хасками, погреться у очага в традиционном саамском жилище — куваксе и познакомиться с аутентичным бытом народа Остановка на «могильном» острове Саамов (Лопарей). В гондоле канатной дороги поднимемся на высоту 820 метров горы Айкуайвенчорр, где вам откроются потрясающие панорамы (при общем решении возможен альтернативный пеший подъем (40-50 мин, 2,5 км) На плато горы имеется панорамно-ресторанный комплекс с особой, «парящей» конструкцией здания с кафе по системе «шведский стол» С желающими совершим дальнейший трек по вершине отрога горы с набором высоты до 1000 метров, в пути осмотрим секретные арт-объекты. За обедом (на выбор — там же на вершине горы в ресторане «Плато» либо в долине горы Вудъяврчорр, в санатории «Тирвас») обсудим дальнейшие планы. В этой части программы группа также может разделиться или продолжить совместный отдых Я предложу следующие варианты:
Прогулка по набережной горной реки Вудъяврйок — Прогулка по набережной горного озера Малый Вудъявр, расположенного в долине между горами у подножия хребта Кукисвумчорр — Небольшой трек по склону горы Поачвумчорр — Общая обзорная экскурсия по городу, включая площадку рудника и второй горнолыжный комплекс в районе «Кукисвумчорр», Музей камня, самый северный в России Альпийский ботанический сад-институт — Бассейн с сауной и видами на гору Вудъяврчорр — Арт-парк «Таинственный лес» При бронировании единовременно от трех мест, дальнейшее бронирование будет закрыто, поедем вчетвером. Важная информация:.
• Обед в ресторане по системе «шведский стол» («Плато» на вершине горы — 1500/750 руб., либо в долине горы Вудъяврчорр, в санатории «Тирвас» — 800 руб.) Дополнительные расходы:
- Этнопарк саамов — 3000/2000 руб. (программа 2 часа с катанием на оленьих упряжках);
- Снежная деревня — 800/400 руб;
- Таинственный лес — 600/300 руб;
- Канатный подъёмник на гору — 650 руб;
- Катание на снегоходах — от 4200 руб;
- Ботанический сад — 500/250 руб;
- Бассейн с сауной — от 600 руб. /чел. за 1 час.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Терриконы Оленегорского железнорудного месторождения и иные промышленные объекты
- Горные тундры с перевалом в Мончетундре
- Этнопарк Лопарей на берегу озера Имандра
- Гора Айкуайвенчорр
- Снежные и ледяные инсталляции
- Альпийский сад-институт
Что включено
- Услуги гида
- Трекинговые палки и снегоступы
- Горячий чай в термосе
Что не входит в цену
- Питание
- Канатный подъемник на гору
- Билет на развлекательные мероприятия (катание на снегоходе, снежная деревня, бассейн, таинственный лес и т. п.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь «Пять углов» или адрес проживания
Завершение: Площадь «Пять углов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
