Хибины, трекинг и развлечения Кольского полуострова По пути к Хибинским тундрам– самому большому горному массиву Кольского полуострова вы увидите смену географических зон региона и его и индустриальную жизнь, остановимся у гигантского карьерного грузовика и увидим «ареал его обитания» в «Терриконах», а возможно и огромном карьере глубиной более 200 метров с серпантином дороги на его склонах. Я проведу экскурс в историю всего Кольского полуострова, начиная с появления здесь, а в дальнейшем таинственно исчезнувшей народности Комса. При согласии всей группы (остановка на 2 часа) развлекательная программа в этнодеревне лопарей на берегу огромного озера Имандра. Здесь можно покормить оленей и покататься на упряжке с ними или хасками, погреться у очага в традиционном саамском жилище — куваксе и познакомиться с аутентичным бытом народа Остановка на «могильном» острове Саамов (Лопарей). В гондоле канатной дороги поднимемся на высоту 820 метров горы Айкуайвенчорр, где вам откроются потрясающие панорамы (при общем решении возможен альтернативный пеший подъем (40-50 мин, 2,5 км) На плато горы имеется панорамно-ресторанный комплекс с особой, «парящей» конструкцией здания с кафе по системе «шведский стол» С желающими совершим дальнейший трек по вершине отрога горы с набором высоты до 1000 метров, в пути осмотрим секретные арт-объекты. За обедом (на выбор — там же на вершине горы в ресторане «Плато» либо в долине горы Вудъяврчорр, в санатории «Тирвас») обсудим дальнейшие планы. В этой части программы группа также может разделиться или продолжить совместный отдых Я предложу следующие варианты:

Прогулка по набережной горной реки Вудъяврйок — Прогулка по набережной горного озера Малый Вудъявр, расположенного в долине между горами у подножия хребта Кукисвумчорр — Небольшой трек по склону горы Поачвумчорр — Общая обзорная экскурсия по городу, включая площадку рудника и второй горнолыжный комплекс в районе «Кукисвумчорр», Музей камня, самый северный в России Альпийский ботанический сад-институт — Бассейн с сауной и видами на гору Вудъяврчорр — Арт-парк «Таинственный лес» При бронировании единовременно от трех мест, дальнейшее бронирование будет закрыто, поедем вчетвером. Важная информация:.

• Обед в ресторане по системе «шведский стол» («Плато» на вершине горы — 1500/750 руб., либо в долине горы Вудъяврчорр, в санатории «Тирвас» — 800 руб.) Дополнительные расходы: