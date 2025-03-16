Бёрдвотчинг — не только интересный досуг на природе, но и отличная идея, чем заняться в Мурманске, когда закрыта дорога в Териберку, например. И взрослых, и детей я с радостью познакомлю с птицами Севера, поделюсь моими исследованиями и яркими фотографиями (возьму с собой бинокли и специальную фототехнику). Заодно, конечно, полюбуемся живописными видами!

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

за 1–2 человек или 6000 ₽ за человека, если вас больше

от 16 000 ₽ за 1–2 человек или 6000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы отправимся из Мурманска в одну из локаций, где лучше всего наблюдать за птицами Заполярья. Посмотрим, кто из пернатых остался зимовать в этих, на первый взгляд, суровых условиях. Направление выберем, смотря на день экскурсии и погоду — чтобы увеличить шансы встречи с птицами.

Первый вариант — тропа «Беличий хвост», проходящая через криволесье в черте города. Тропа оборудована деревянным настилом, местами для отдыха и перилами

Второй вариант — берег Кольского залива в районе Кольского моста

Секреты птичьего мира, или Как подружиться с пернатыми

Я увлечён орнитологией — и увлекательно расскажу о ней вам. Поговорим и о птицах, зимующих в лесотундре, и о тех, кто улетает в тёплые края. О птицах, которых можно встретить в России только на Севере и даже только в нашем регионе. О краснокнижных видах.

Вы узнаете, как и почему ведут себя птицы, а также как человек влияет на дикую природу Севера. Как правильно подкармливать птиц и почему важно не тревожить пернатых в их естественной среде обитания. А ещё разрушим пару мифов: вы знали, что снегири не прилетают зимой и не улетают летом? А кто такие глупыши на самом деле?

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые любят прогулки на свежем воздухе и хотят узнать больше о дикой природе

И жителям Мурманска, и гостям нашего региона

И взрослым, и детям! Маленьким исследователям может быть нелегко гулять по тропе без шума и бега, так как это пугает птиц, но в награду за терпение они смогут покормить пернатых друзей, возможно, даже с рук

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, но из Мурманска до локации и обратно мы поедем на комфортабельном минивэне Volkswagen Caravelle. Для детей предусмотрен бустер. Дорога около 20 минут в одну сторону

Я заберу вас из удобного вам места в пределах Мурманска

Будет ли холодно?

Большую часть времени мы проведём на свежем воздухе при низкой физической активности — а это значит, что важно подготовить тёплую обувь и одежду. Подробные рекомендации я отправлю вам после бронирования

У меня будет для вас чай в термосе; вы также можете взять чай и угощения по желанию

Дополнительно

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость для группы из 5 человек — 25 000 ₽; для группы из 6 человек — 27 000 ₽; для группы из 7 человек — 28 000 ₽.