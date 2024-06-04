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же и одновременно другого севера. Териберка поразила до глубины души, возможность сидеть на пляже и смотреть в море несколько часов подряд без единого слова, просто рефлексировать… Что касается самого гида и команды: Огромное спасибо Евгению за увлекательное путешествие и за пояснение чем морские котики всё же отличаются от тюленей. Самой команде местных ребят за то что всегда были на телефоне и в случае закрытия дороги (а её частенько закрывают) без всяких проблем информировали заранее по погоде, переносили на следующий день и постоянно держали в курсе всех событий.