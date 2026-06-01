На 3 часа вы погрузитесь в мир релакса и медитативных практик. Послушаете волшебную музыку, сделаете упражнения из арт-терапии и научитесь особым техникам дыхания. С помощью метафорических карт лучше узнаете сами себя. Полакомитесь чаем, игристым и восточными сладостями. С девичника вы уйдёте наполненными и обновлёнными — каждая из вас унесёт с собой что-то ценное.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Мы встретимся в центре города и отправимся к шатру. По пути я расскажу, какие достопримечательности Мурманска обязательно стоит посмотреть, куда лучше сходить на обед и что привезти домой из путешествия по Заполярью.

А в шатре с восточным интерьером мы погрузимся в сказку. Вас ждут:

Медитация

Специальные техники дыхания

Арт-терапия

Работа с метафорическими картами

Роспись мехенди

Мини-фотосессия

Индивидуальное послание от Вселенной и сувенир на память

Чайная церемония, игристые напитки, восточные сладости и фрукты

Кому подойдёт ретрит-программа

Каждой девушке. Мы сядем в поддерживающий круг и в тёплой атмосфере будем делиться друг с другом переживаниями и мечтами. Можно плакать, смеяться и быть собой.

Программа рассчитана на взрослых, но также допускаются девушки от 14 лет.

Организационные детали